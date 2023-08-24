Иранские авто подъезжают к таксопаркам

Персидские автомобили могут появиться в автопарках такси. Иранский производитель Saipa обозначил цены для своей линейки легковых машин. Они будут стоить минимум 1,2 млн руб., пишет портал Autonews.ru. Во столько обойдется седан Saina. В продажу также должен поступить кросс-хетчбэк Quik на той же платформе. Что известно об этих автомобилях? И какие перспективы у них на российском рынке? Разбирался Александр Мезенцев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: SAIPA Фото: SAIPA

Этой осенью в России появятся персидские автомобили Saipa. Об этом сообщил портал Autonews.ru. В первую очередь представят кросс-хетчбэк Quik. Дилерский центр Major Auto рассказал, что стоить он будет примерно 1,5 млн руб. За такую сумму покупатели получат машину с двигателем объемом в полтора литра. Можно выбрать автоматическую или механическую коробку передач.

Автомобиль относится к тому же классу, что и Lada Granta и сопоставим с ней в размерах. А про конкуренцию Saipa с АвтоВАЗом говорили еще весной: тогда дистрибуторы иранского бренда назвали модель соперником Vesta. Saipa сможет побороться с АвтоВАЗом за покупателей, говорит главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков:

«Эта машина дороже нашей Granta, которую можно постараться купить и за 800-900 тыс. руб. Кроме того, российский автомобиль не выпускается ни с автоматом, ни с вариатором — только механическая коробка передач. Saipa — это возможность купить машину дешевле и с вариатором. Соответственно, она попадает в ценовой промежуток между Granta и Vesta.

Если все-таки дело дойдет до массового выхода на российский рынок, это хорошее дело, поскольку выбор всегда играет в пользу покупателей».

Saipa планировала выйти на российский рынок еще в июне. Но тогда она не успела получить необходимые сертификаты. Еще в апреле их обогнал соотечественник Iran Khodro — это другой автомобильный бренд. Главный редактор журнала «Автопанорама» Станислав Павлов считает, что персидским производителям будет непросто бороться за российского покупателя:

«Дефицит автомобилей сейчас успешно и ударными темпами закрывают китайские автопроизводители. Они завозят современные машины с хорошим дизайном и налаживают производства через российских партнеров внутри нашей страны.

Очень простая, дешевая, но устаревшая машина сейчас не имеет шансов на какую-то взрывную популярность».

Впрочем, занять определенную нишу и найти покупателя иранские машины Saipa все-таки смогут, говорит директор агентства «Автостат» Сергей Целиков:

«В ценовом диапазоне от 1,2 млн руб. до 1,5 млн руб. на российском рынке почти ничего нет. Основное для потребителя — это цена. Люди ищут машины до 1,5 млн руб. Мало того, есть потребность еще и у таксопарков, особенно в регионах, где часто используются Granta, Logan».

Чтобы уменьшить себестоимость автомобилей, Saipa планирует запустить свое производство в России. Это также поможет получить поддержку и льготы от государства, сообщал топ-менеджер компании. Но пока что в Россию будут поставляться уже готовые машины.

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Владимир Расулов