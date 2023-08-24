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Коммерсантъ FM
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Иранские авто подъезжают к таксопаркам

Нужны ли на российском рынке машины от Saipa

Персидские автомобили могут появиться в автопарках такси. Иранский производитель Saipa обозначил цены для своей линейки легковых машин. Они будут стоить минимум 1,2 млн руб., пишет портал Autonews.ru. Во столько обойдется седан Saina. В продажу также должен поступить кросс-хетчбэк Quik на той же платформе. Что известно об этих автомобилях? И какие перспективы у них на российском рынке? Разбирался Александр Мезенцев.

Фото: SAIPA

Фото: SAIPA

Этой осенью в России появятся персидские автомобили Saipa. Об этом сообщил портал Autonews.ru. В первую очередь представят кросс-хетчбэк Quik. Дилерский центр Major Auto рассказал, что стоить он будет примерно 1,5 млн руб. За такую сумму покупатели получат машину с двигателем объемом в полтора литра. Можно выбрать автоматическую или механическую коробку передач.

Почему Saipa задерживает выход на российский рынок

Почему Saipa задерживает выход на российский рынок

Автомобиль относится к тому же классу, что и Lada Granta и сопоставим с ней в размерах. А про конкуренцию Saipa с АвтоВАЗом говорили еще весной: тогда дистрибуторы иранского бренда назвали модель соперником Vesta. Saipa сможет побороться с АвтоВАЗом за покупателей, говорит главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков:

«Эта машина дороже нашей Granta, которую можно постараться купить и за 800-900 тыс. руб. Кроме того, российский автомобиль не выпускается ни с автоматом, ни с вариатором — только механическая коробка передач. Saipa — это возможность купить машину дешевле и с вариатором. Соответственно, она попадает в ценовой промежуток между Granta и Vesta.

Если все-таки дело дойдет до массового выхода на российский рынок, это хорошее дело, поскольку выбор всегда играет в пользу покупателей».

Saipa планировала выйти на российский рынок еще в июне. Но тогда она не успела получить необходимые сертификаты. Еще в апреле их обогнал соотечественник Iran Khodro — это другой автомобильный бренд. Главный редактор журнала «Автопанорама» Станислав Павлов считает, что персидским производителям будет непросто бороться за российского покупателя:

«Дефицит автомобилей сейчас успешно и ударными темпами закрывают китайские автопроизводители. Они завозят современные машины с хорошим дизайном и налаживают производства через российских партнеров внутри нашей страны.

Очень простая, дешевая, но устаревшая машина сейчас не имеет шансов на какую-то взрывную популярность».

Впрочем, занять определенную нишу и найти покупателя иранские машины Saipa все-таки смогут, говорит директор агентства «Автостат» Сергей Целиков:

Насколько сложно будет отремонтировать Iran Khodro Tara

Насколько сложно будет отремонтировать Iran Khodro Tara

«В ценовом диапазоне от 1,2 млн руб. до 1,5 млн руб. на российском рынке почти ничего нет. Основное для потребителя — это цена. Люди ищут машины до 1,5 млн руб. Мало того, есть потребность еще и у таксопарков, особенно в регионах, где часто используются Granta, Logan».

Чтобы уменьшить себестоимость автомобилей, Saipa планирует запустить свое производство в России. Это также поможет получить поддержку и льготы от государства, сообщал топ-менеджер компании. Но пока что в Россию будут поставляться уже готовые машины.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Владимир Расулов

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