Продажи грузовых автомобилей с середины августа пошли на спад по сравнению с активным началом месяца и июлем. Рынок следует трендам сегмента легковых машин, где удорожание на фоне роста утильсбора и ослабления рубля с начала месяца уже сказывается на продажах. Участники рынка грузовиков отмечают, что на складах еще есть машины по старым ценам, но спрос действительно замедляется — в основном из-за повышения ставки ЦБ и подорожания лизинга. По итогам августа в сегменте еще ждут рекордных продаж за 20 лет, но уже осенью активность снизится.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Из недельных данных «Автостата» следует, что продажи грузовых автомобилей в России с середины августа начали снижаться после более месяца уверенного роста. До этого падение продаж неделя к неделе наблюдалось в конце апреля (после роста курса валют) и в начале июня.

Рынок легковых автомобилей тоже показывает отрицательную недельную динамику с начала августа — спрос замедлился из-за удорожания машин после ослабления рубля и роста утильсбора. Рынок грузовиков начал проседать из-за действия тех же факторов.

Цены на грузовые автомобили повысились в среднем на 15%, говорит глава направления грузового автотранспорта FNGROUP (ранее Ferronordic) Эрнест Плескачев. Стоимость грузовиков Dayun выросла, подтверждает исполнительный директор ООО «Сторк» (представитель марки в РФ) Артур Солдаткин: «В среднем для тягачей — на 1 млн руб., для шасси — на 2,5 млн руб.».

Продажи падают из-за роста утильсбора и ключевой ставки ЦБ, полагает директор по продажам автомобилей с пробегом «Автодома» и «Автоспеццентра» Владимир Желобов. Он отмечает, что 95% покупок грузовиков совершаются с помощью лизинга. Сейчас, по словам топ-менеджера, еще есть техника, которая продается по старым ценам, поэтому реальное повышение цен будет более ощутимо позже.

Гендиректор BWG Александр Цыпин подтверждает, что в июле было импортировано «огромное количество техники» — более 12 тыс. магистральных тягачей: «Это рекорд, такой показатель обычно бывает за три месяца. Пока техники много, ее будут активно приобретать».

Артур Солдаткин уточняет, что остатки машин на складах (около 45 грузовиков) были быстро распроданы по июльским ценам и сейчас клиенты отказываются от закупок на фоне роста цен. Он добавил, что расторгается примерно четверть заключенных договоров: «Клиенты, которые не готовы к новым ставкам и ценам, пересматривают свои планы. Но к концу 2023 года мы ожидаем восстановления рынка».

Александр Цыпин поясняет, что повышение ставки ЦБ существенно влияет на стоимость финансирования проектов по покупке техники, и «сейчас даже в крупных компаниях стоимость финансирования будет составлять до 14–15% годовых». «Основная проблема для рынка — высокий уровень неопределенности. Непрогнозируема финальная цепочка ценообразования»,— уточняет он.

Ростислав Ордовский-Танаевский Бланко, основатель «Росинтер Ресторантс», Forbes, в марте 2022 года: «Ресторанный рынок очистится после кризиса пандемии».

«При такой ключевой ставке, подорожании лизинга однозначно произойдет замедление продаж. Это, в свою очередь, кого-то из поставщиков дистрибуторов, дилеров может поставить перед кассовым разрывом с необходимостью демпинговать со всеми негативными последствиями вплоть до ухода с рынка»,— отмечает управляющий партнер «ААА Траксервис» (дилер MAN, Sitrak, Howo, JMC, Isuzu) Валерий Кузьмин.

Финансисты, впрочем, более осторожны: влияние повышения ставки на рынок лизинга в такой короткой ретроспективе оценить сложно, отмечает вице-президент Газпромбанка, гендиректор «Газпромбанк Лизинга» Максим Калинкин.

«До конца года прогнозируем подорожание в этих сегментах от 15–20% в силу изменения курса рубля,— уточняет он.— Поэтому сейчас клиенты нередко контрактуют большие объемы по старым ценам».

Финансовый директор ЛК «Европлан» Анатолий Аминов отмечает, что клиенты стремились приобрести нужный транспорт до того, как ситуация на рынке изменится,— даже после повышения ключевой ставки число переданных транспортных средств и новых договоров лизинга было больше, чем год назад. Глава «ВТБ Лизинга» Антон Мусатов подтверждает, что в июле компания заключила больше сделок в автолизинге, чем в июне, а за первую половину августа — столько же, сколько за весь июнь («ВТБ Лизинг» не сразу повысил ставки по новым договорам). При этом господин Мусатов полагает, что в ближайшие месяцы объем сделок будет расти, поскольку «реализуются строительные и инфраструктурные проекты и наблюдается всплеск деловой активности у логистических компаний».

На КамАЗе утверждают, что пока пересмотр ставки ЦБ не оказал влияния на спрос: «Август будет рекордным за последние 16 лет».

Александр Цыпин со ссылкой на данные «Автостата» (включают грузовики свыше 3,5 тонны, а не только от 14 тонн, как КамАЗ) говорит, что за три недели августа зарегистрировано 10,5 тыс. грузовых автомобилей: «По итогам месяца может быть поставлен рекорд за 20 лет — 15 тыс. грузовиков». Дмитрий Бабанский из SBS Consulting считает замедление продаж грузовиков неизбежным, хотя пока и без спада по сравнению с 2022 годом.

Ольга Никитина, Полина Трифонова