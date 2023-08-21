«Известия»: BMW и Audi вслед за Mercedes ограничили доступ к своему ПО для РФ

Немецкие автоконцерны BMW и Audi ограничили доступ к своему программному обеспечению для российских дилеров, выяснили «Известия». Аналогичные меры ранее принял Mercedes-Benz.

Информацию об отключении от ПО компании BMW подтвердил крупнейший российский дилерский центр этой марки «БорисХоф». Из-за этого невозможно сделать дубликат ключей, «есть и другие сложности». Сотрудник отдела техобслуживания сказал газете, что сейчас неизвестно, смогут ли дилеры проводить диагностику. В дилерском центре «Автодом» сообщили, что доступ к онлайн-сервисам BMW осуществляется через «дополнительные резервные каналы».

В одном из дилерских центров Audi «Известиям» на условиях анонимности рассказали, что доступ к ПО ограничен уже два месяца. Это привело к проблемам с программированием дубликатов ключей, а также с установкой деталей, «где требуется программирование,— блоки управления, коробка передач, парктроники и так далее».

Подробнее о проблеме — в материале «Ъ FM» — «Mercedes-Benz отключил ПО».

Леонид Уварчев