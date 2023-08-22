Audi подтвердил отключение своих IT-систем у дилеров в России

Немецкий автопроизводитель Audi (входит в Volkswagen) подтвердил, что отключил свои IT-системы на территории России. Это связано с санкциями Евросоюза, пояснил ТАСС представитель компании.

«После продажи российского бизнеса российскому инвестору в мае этого года произошло отделение других IT-систем, за исключением пяти, которые по согласованию с ответственным Федеральным ведомством по вопросам экономики и экспортного контроля и российским покупателем будут доступны для использования в течение переходного периода до конца этого года»,— уточнили в компании.

О том, что немецкие автоконцерны BMW и Audi ограничили доступ к своему программному обеспечению для российских дилеров, накануне сообщали «Известия». В одном из дилерских центров Audi рассказали, что доступ к ПО ограничен уже два месяца. Это привело к проблемам с программированием дубликатов ключей, а также с установкой некоторых деталей. Аналогичные меры в середине августа принял Mercedes-Benz.

Подробности — в материале «Ъ FM» «BMW и Audi отключили дилеров».

Лаура Кеффер