Власти Красногорска помогут жителям, чье имущество пострадало из-за атаки БПЛА

В Красногорском округе создали штаб по ликвидации последствий падения беспилотника, заявил глава муниципалитета Дмитрий Волков. Он пообещал, что всем жителям, чье имущество пострадало, окажут помощь.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: страница Дмитрия Волкова в ВК Фото: страница Дмитрия Волкова в ВК

«Нахожусь на месте. Самое главное — пострадавших нет. Дом 10 на Красногорском бульваре получил небольшие повреждения кровли. Выбиты стекла на нескольких этажах»,— написал господин Волков во «ВКонтакте».

Сегодня, 22 августа, ночью два ударных беспилотника были сбиты над Московской областью. Один — в районе Красногорска, второй — в районе Часцов. В многоэтажном доме в Красногорске разбиты окна, повреждено несколько машин. Московские аэропорты Внуково, Шереметьево и Домодедово временно приостанавливали прием и отправку самолетов.

Лаура Кеффер