Крушение самолета Пригожина, расширение БРИКС и гибель диггеров в Москве

По букве закона

По факту крушения бизнес-джета, на борту которого находились основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин и командир ЧВК Дмитрий Уткин, возбуждено уголовное дело.

СКР возбудил уголовное дело после гибели восьми диггеров в Москве. Фигурантами стали гендиректор турфирмы «Спутник» Александр Ким, глава ООО «Авангард» Александр Лазовский и организатор экскурсии по коллекторам Никита Дубас.

Суд обратил в доход государства семь элитных квартир бывшего заместителя главы Сочи Сергея Юрина.

Детский международный центр «Артек» и его директор Константин Федоренко попали в санкционный список США.

Цифры недели

В ЮАР состоялся 15-й саммит БРИКС с участием представителей почти 40 государств, 6 стран присоединятся к сообществу 1 января 2024 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

С 2011 года в Москве открыли 107 новых станций метро и МЦК.

Центробанк Турции повысил ключевую ставку до 25%.

Nestle с сентября повышает на 9% отпускные цены на детское питание.

В первом полугодии рост спроса на стальную продукцию составил 10–12%.

Зарплатные ожидания руководителей среднего звена обгоняют предложения от работодателей на 20–30%.

Правительство РФ увеличит фонд оплаты труда работников федеральных бюджетных учреждений более чем на 30 млрд руб.

Цены на грузовики повысились в среднем на 15%.

Морской экспорт российской нефти сократился в августе до минимума этого года и составил 2,94 млн баррелей в сутки.

Доля россиян, посещающих крупные сети фастфуда, достигла 45%.

Затраты на сборы в школу за год выросли на 30%, до 43 тыс. руб.

Инициативы недели

Премьер-министр Индии Нарендра Моди предложил БРИКС создать консорциум по исследованию космоса.

Президент Украины Владимир Зеленский договорился с рядом европейских стран о поставках истребителей F-16.

Россия и Белоруссия объединят рынки международных автоперевозок.

MSD прекратит поставки зепатира в Россию.

ЕАЭС приступил к обсуждению дальнейших приоритетов развития интеграции «пятерки».

Российские нефтекомпании продолжают тестировать поставки нефти из портов Балтики по СМП.

Минсельхоз предлагает расширить механизм социального найма жилья в сельской местности.

«Яндекс Маркет» запустил продажу мебели под собственной торговой маркой.

Новым иностранным инвесторам в Россию предложен механизм выплаты дивидендов.

Минцифры хочет ужесточить условия включения российского софта в реестр.

Производители минтая и сельди просят субсидии на перевозку своей продукции с Дальнего Востока в центр страны.

Цитаты недели

«Мы уважаем территориальную целостность Украины, но в санкциях против России участвовать не будем, пока я не увижу, что Сербия оказалась в ужасно тяжелом положении» (премьер-министр Сербии Ана Брнабич на саммите Крымской платформы).

«Все страны БРИКС за то, чтобы название осталось прежним, это уже стало брендом… Это будет подчеркивать преемственность нашей работы» (глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции в Йоханнесбурге).

«Пригожина я знал давно. С начала 90-х годов. Это был человек сложной судьбы» (президент России Владимир Путин о Евгении Пригожине, погибшем в авиакатастрофе).

«Никто и никогда так не боролся за честность выборов, как президент Дональд Трамп. За это я с гордостью буду арестован в Джорджии» (бывший президент США Дональд Трамп перед заседанием суда).

Отставки и назначения

Генерал армии Сергей Суровикин освобожден от должности главкома ВКС. Врио назначен Виктор Афзалов.

Бывший первый зампред правления банка ВТБ Андрей Пучков занял пост гендиректора Объединенной судостроительной корпорации.

Депутата горсовета Маркса Юлию Трухманову исключат из «Единой России» за высказывания о президенте.

Сделки недели

ЛУКОЙЛ хочет за полцены выкупить у нерезидентов до 25% компании.

Банк непрофильных активов «Траст» закрыл сделку по продаже 90% АО «Точка» за 41,5 млрд руб.

Компания My.Games, которой принадлежит сервис монетизации контента Boosty, ищет покупателя на него.

Коллекторское агентство «Центр ЮСБ», работающее на рынке взыскания 20 лет, выставлено на продажу.

Структура инвестфонда «Сигнет Инвестиции» закрыла сделку по покупке агрохолдинга «Комсомолец» в Забайкалье.