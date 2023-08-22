Селян удерживают соцнаймом

Действующую для селян программу социального найма жилья с возможностью его последующего выкупа по льготной цене планируется расширить. Это может быть сделано за счет установления дополнительных типов жилья, строительство или покупка которого для сдачи в аренду субсидируется за счет средств бюджетов и работодателей,— речь, в частности, идет о малоэтажных жилых комплексах, таунхаусах и квартирах в «опорных» населенных пунктах. Одновременно для поддержки селян предлагается ограничить пока никак не определенный размер арендной платы за соцнаем с выкупом относительно скромной суммой 15% от МРОТ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Вайнштейн, Коммерсантъ Фото: Александр Вайнштейн, Коммерсантъ

Минсельхоз предлагает расширить механизм социального найма жилья в сельской местности, подготовив для этого изменения в госпрограмму «Комплексное развитие сельских территорий». Эта госпрограмма нацелена на сокращение оттока населения из сел, в том числе за счет увеличения доли благоустроенного жилья. Для этого используется несколько механизмов: льготная сельская ипотека под 3% годовых, соцвыплаты на приобретение жилья, а также социальный наем. В последнем случае речь идет о механизме, нацеленном на закрепление кадров в сельской местности: граждане, постоянно проживающие и работающие на селе, но не имеющие собственного жилья, могут получать квартиру или индивидуальный дом по договору найма с возможностью его выкупа через пять лет за 10% стоимости или через десять лет за 1% при условии, что они все это время будут трудиться в сельской местности.

Строительство или приобретение такого жилья по большей части ведется за счет государства: 80% обеспечивают региональный и федеральный бюджеты, 20% — местный бюджет и работодатель.

Как сообщили “Ъ” в Минсельхозе, за время реализации программы в 2020–2022 годах построено и приобретено в рамках программы найма 104,8 тыс. кв. м жилья для почти 1,6 тыс. семей — в 2023 году ведется строительство еще 50,5 тыс. кв. м жилья для 800 семей. В ведомстве этот инструмент называют одним из наиболее эффективных.

Расширить программу Минсельхоз планирует за счет увеличения ее гибкости. Сейчас она предполагает финансовое участие государства и работодателей в строительстве жилья (как в долевом, так и по договору инвестирования), а также в покупке у компании или ИП дома, введенного не более чем три года назад. Предлагается распространить программу и на строительство малоэтажных жилых комплексов, на приобретение таунхаусов, на покупку жилья в многоквартирном доме до пяти этажей в «опорном» населенном пункте (на базе которого осуществляется ускоренное развитие инфраструктуры, позволяющее обеспечить потребности, например, в доступности образования и медпомощи для одного или нескольких муниципалитетов). В Минсельхозе надеются, что за счет расширения возможности участия застройщиков будет увеличиваться и объем жилищного строительства в сельской местности.

Поправками регламентируется плата за наем такого жилья — сейчас размер арендных платежей никак правилами не определен, он устанавливается в договоре с муниципалитетом и работодателем.

Теперь стоимость аренды планируется ограничить 15% от минимального размера оплаты труда (сейчас — 16,2 тыс. руб.). Делается это, как поясняют в Минсельхозе, «для увеличения располагаемых ресурсов сельского населения».

Также предлагается установить метраж для индивидуальных домов, исходя из которого рассчитывается размер субсидии из федерального центра. В ряде случаев это увеличит площадь жилья — сейчас применяется единый норматив как для квартир, так и для домов (33 кв. м для одного жильца, 42 кв. м — для двух, в случае с семьями из трех и более человек — по 18 кв. м на каждого члена семьи). Согласно проекту, для домов норматив будет следующим: 54 кв. м для одиноких граждан и семей до трех человек, для большего количества людей — по 18 кв. м на каждого члена семьи. При этом проектом допускается увеличение площади жилья за счет средств регионального или местного бюджетов либо за счет работодателя и даже самого гражданина.

Евгения Крючкова