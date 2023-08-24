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Коммерсантъ FM
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ЕАЭС заглядывается на будущее

«Пятерка» начинает строить планы интеграции вдолгую

Евразийский экономический союз (ЕАЭС) приступил к обсуждению дальнейших приоритетов развития интеграции «пятерки» — в четверг на заседании межправсовета в армянском Цахкадзоре премьер-министры стран-участниц рассматривали проекты декларации о таких планах до 2030 и 2045 годов. Пока у стран есть разночтения в понимании таких перспектив, но среди общих приоритетов — развитие транспортно-логистический связанности, финансовых рынков, промышленной кооперации, а также продовольственная безопасность. Урегулировать подходы «пятерка» намерена к декабрю, когда приоритетные направления планируется представить на утверждение президентов — и после этого перейти к детализации заявленных планов.

Внеочередной совет глав правительств ЕАЭС в армянском Цахкадзоре показал, что страны союза похоже смотрят на приоритеты интеграции, но детали стратегии требуют большой работы

Внеочередной совет глав правительств ЕАЭС в армянском Цахкадзоре показал, что страны союза похоже смотрят на приоритеты интеграции, но детали стратегии требуют большой работы

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Внеочередной совет глав правительств ЕАЭС в армянском Цахкадзоре показал, что страны союза похоже смотрят на приоритеты интеграции, но детали стратегии требуют большой работы

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Заседание межправсовета ЕАЭС прошло в несколько нестандартном режиме — хоть на прошлой встрече в июне в Сочи премьеры согласовали в качестве места проведения очередной встречи Киргизию, в итоге решено было собраться на армянском горном курорте Цахкадзор. Также вопреки традиции сначала обсуждать вопросы повестки в узком составе, на этот раз главы правительств решили сразу приступить к заседанию в расширенном — а по итогам не подписывали никаких документов. Последнее, впрочем, объясняется тем, что в повестке заседания числился единственный вопрос — о дальнейшем развитии интеграции в ЕАЭС на среднесрочную и долгосрочную перспективы — как отметил премьер-министр Белоруссии Роман Головченко, заседание стало своеобразной «стратегической сессией».

Речь идет о разработке проекта новой декларации об основных задачах и ключевых направлениях объединения ЕАЭС до 2030 и 2045 годов — она должна будет продолжить действующую стратегию на 2020–2025 годы.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин предложил подготовить конкретные инициативы по наполнению сотрудничества к декабрю, когда будет заседание Высшего Евразийского экономического совета, чтобы президенты могли принять этот стратегический документ. Как пояснил российский вице-премьер Алексей Оверчук, все страны «пятерки» согласны с необходимостью разработки такого документа. Как отметил Роман Головченко, основные выгоды от обеспечения четырех базовых свобод в рамках ЕАЭС — движения товаров, услуг капитала и рабочей силы — уже получены, союз отдал свой «стартовый капитал» и требует запуска и продвижения новых форматов экономического взаимодействия.

Судя по заседанию, подготовлено как минимум два проекта — авторства России и Казахстана.

Российский, по словам Михаила Мишустина, среди приоритетов предусматривает создание общего платежного пространства на базе нацвалют, наращивание взаимодействия с другими странами и региональными объединениями (БРИКС, ШОС, АСЕАН), а также развитие технологического и промышленного потенциала — за первую половину 2023 года промпроизводство в ЕАЭС выросло на 3% в годовом выражении, и страны рассчитывают на большее, в том числе за счет предстоящего запуска механизма наднационального финансирования проектов промышленной кооперации. Кроме того, отметил российский премьер, нужно создать «единое пространство гарантированной обеспеченности ключевыми товарами и ресурсами — в первую очередь речь идет о продовольственной и энергетической безопасности». В этой части в четверг поступили предложения: Роман Головченко заявил о необходимости поставить задачу к 2030 году выйти на какой-то порог самообеспеченности семенным и племенным материалом — например, 80%. Также, отметил он, принятие новых документов «ни в коей мере не должно ослабить усилия по выполнению стратегии развития евразийской интеграции до 2025 года» — «нельзя позволить, чтобы невыполненные мероприятия перекочевали в очередной документ». Среди неурегулированных вопросов остается единый рынок энергоресурсов, а также поиск источников и способов финансирования приоритетных инфраструктурных проектов, направленных на повышение транзитного потенциала ЕАЭС. Господин Головченко предложил задействовать «потенциал отношений с ШОС и БРИКС» в этом вопросе.

В целом российский проект премьер-министр Армении Никол Пашинян счел «интересным», отметив «нюансы», которые нужно обсуждать, поскольку позиции стран-членов различаются.

Впрочем, в этом году в рамках российского председательства, сообщил Алексей Оверчук, планируется пока определить основные приоритеты, более же глубокая проработка запланирована на следующий год уже под председательством Казахстана. Приоритеты, намеченные Казахстаном в своем проекте, как следовало из выступления премьера страны Алихана Смаилова, во многом пересекаются с российскими, но также предполагают развитие института стран-наблюдателей (это Молдавия, Узбекистан и Куба), а также Евразийской экономической комиссии.

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Для определения векторов развития, подчеркнул казахстанский премьер, необходимо проанализировать текущее состояние дел и причины неисполнения тех или иных договоренностей — сейчас ЕЭК занимается подготовкой такого доклада. Пока же, с учетом того, что не все работает так, как планировалось, и союз «проходит стадию взросления», Алихан Смаилов призвал «не увлекаться втягиванием в интеграцию новых сфер». Более же вольный подход предложил Роман Головченко: декларация должна носить «инновационный характер» и не обязательно «лимитироваться действующим договором о ЕАЭС» — «это план дальнейшего развития, который будет с учетом всех национальных интересов трансформироваться в конкретное решение».

Евгения Крючкова, Цахкадзор

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