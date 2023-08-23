Времени есть нет

Доля россиян, посещающих заведения трех крупных игроков на рынке фастфуда — «Вкусно — и точка» (преемник McDonald’s) Burger King и KFC с Rostic’s,— оказалась максимальной за последние несколько лет и достигла 45%. Потребители уже привыкли к сетям после их трансформации из-за ухода иностранных владельцев. В целом сегмент фастфуда может оказаться перенасыщенным, предупреждают эксперты, так как менее крупные игроки стали вкладываться в открытие новых точек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

В январе—июне 2023 года число посетителей крупных сетей фастфуда — «Вкусно — и точка», Burger King и KFC с Rostic’s — оказалось максимальным с начала 2021 года и составило 45%, следует из исследования «Ромир», с которым ознакомился “Ъ”. Доля россиян, посещающих эти заведения хотя бы раз в полгода, в аналогичные периоды 2021 и 2022 годов составляла 39,3% и 35,9% соответственно, во втором полугодии 2022 года показатель был равен 41,8%. Директор по коммуникациям «Бургер Кинг Россия» Иван Шестов подтверждает, что число покупателей во всех трех сетях в первой половине 2023 года максимальное с 2019 года.

Сегмент быстрого питания смог преодолеть сложности пандемии и турбулентность 2022 года, поясняет директор по работе с клиентами «Ромир» Маргарита Абрамкина. Сети прошли через перестройку бизнес-процессов или даже полный ребрендинг и уверенно развиваются, добавляет она. Сейчас три игрока сегмента ведут активную рекламную политику, добавляет эксперт Franshiza.ru Анна Рождественская. Сети не сбавляют, а даже немного увеличивают рекламную поддержку, подтверждает Иван Шестов. Поэтому, подчеркивает госпожа Рождественская, потребители уже привыкли к новым брендам.

Россиян прежде всего привлекает доступная цена в фастфуде, что важно, учитывая усложняющуюся экономическую ситуацию, отмечает Маргарита Абрамкина. В этом году большинство из них не имели возможности выехать за границу и провели лето внутри страны, из-за чего не наблюдался традиционный сезонный отток потребителей из сетей фастфуда, добавляет госпожа Рождественская. Гендиректор RestCon Елена Перепелица не исключает, что менее крупные игроки фастфуда могли закрыть часть точек, и теперь потребителям некуда пойти, кроме лидеров рынка. «Небольшие заведения работают вчерную, у них нет отчетов и нельзя отследить рост трафика, но он все равно есть»,— уверен вице-президент Федерации рестораторов и отельеров Сергей Миронов.

В январе—июне 2023 года число покупок в заведениях фастфуда по всей России выросло на 8% год к году, средний чек — на 10%, до 439 руб., подсчитали в «Чек Индекс».

Это подтверждают и в Focus Technologies, по чьим подсчетам в первом полугодии 2023 года трафик в заведениях быстрого питания Москвы к уровню базового 2021 года вырос на 10%, тогда как весь рынок общепита в городе в целом характеризуется сокращением количества гостей на 3–5%.

На рынок активно выходят поколения, для которых посещение ресторанов быстрого питания — устойчивая потребительская привычка, отмечает госпожа Абрамкина. Кроме того, еда — один из способов, при помощи которого граждане борются с постоянно возрастающим стрессом, говорит эксперт.

Лидером рынка по-прежнему остается сеть «Вкусно — и точка», которую в первом полугодии 2023 года посещали 33,5% россиян. Показатель KFC и Rostic’s составил 25,2%, Burger King — 15,5%, уточнили в «Ромир». В пресс-службе «Юниреста» (управляет брендами KFC и Rostic’s) подтвердили цифры, в остальных сетях их не прокомментировали.

Директор по бренду, стратегии и исследованиям «Вкусно — и точка» Екатерина Гладникова считает, что нарастающая тенденция трафика будет сохраняться. Сегмент фастфуда становится основным каналом продаж общепита, переориентировав на себя клиентов из ресторанов и кафе ввиду своей ценовой доступности, добавляет она. Рынок фастфуда ждет перенасыщенность, потому что инвесторы сейчас активно вкладываются в этот бизнес, отмечает Сергей Миронов. По данным Franshiza.ru, спрос на франшизы фастфуда в январе—июне 2023 года вырос на 12% год к году.

Дарья Андрианова, Анастасия Тихомирова