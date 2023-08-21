Владимир Зеленский летает за крыльями

Украинский президент Владимир Зеленский во второй раз за год отправился в турне по авиационным делам в союзные страны. Весной он уже облетал ключевых игроков в ЕС, чтобы заручиться их принципиальным согласием передать Киеву истребители F-16. И хотя задача тогда была выполнена, все это время партнеры не спешили с обучением украинских летчиков и не конкретизировали ни сроки, ни объемы поставок. И вот, объехав Швецию, Нидерланды и Данию, господин Зеленский напомнил союзникам об их посулах и добился от них конкретных обещаний. А в понедельник вечером он полетел в Афины на саммит Западных Балкан. Наибольший интерес для Киева представляет сама хозяйка мероприятия — Греция. И тоже с точки зрения поставок самолетов. В России же отметили, что подобные поставки ведут лишь к эскалации конфликта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дания пообещала, что до конца 2025 года поставит Украине 19 самолетов F-16 (на фото: Владимир Зеленский на авиабазе близ датского городка Войенс)

Фото: Ritzau Scanpix / Mads Claus Rasmussen / Reuters Дания пообещала, что до конца 2025 года поставит Украине 19 самолетов F-16 (на фото: Владимир Зеленский на авиабазе близ датского городка Войенс)

Фото: Ritzau Scanpix / Mads Claus Rasmussen / Reuters

Вечером 21 августа Владимир Зеленский вылетел в Афины, куда на саммит съехались лидеры стран Западных Балкан, а также глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. На первый взгляд посещение подобного мероприятия не совсем вписывалось в логику нынешнего «истребительного» турне президента Украины. Балканские государства с самого начала российско-украинского конфликта не были в первых рядах помощников Киева, а некоторые, как, например, Сербия, и вовсе то и дело транслировали альтернативную западной точку зрения на российско-украинский конфликт. Местные СМИ и эксперты отмечали, что, скорее всего, главными задачами президента Украины на форуме должны были стать презентация «формулы мира» и попытка «продать» ее участникам. Тем не менее своим визитом в Афины господин Зеленский наверняка попытается решить также и другую, менее амбициозную и более утилитарную задачу.

Дело в том, что Греция — хозяйка саммита, согласно открытым источникам, обладает крупнейшим авиапарком американских истребителей F-16 среди всех стран Евросоюза.

По данным портала Flight Global, таких самолетов в наличии у Афин 153 единицы. Больше во всем мире только у США, Турции, Израиля, Египта и Южной Кореи. А учитывая, что главной темой нынешнего турне Владимира Зеленского по странам Европы стали поставки союзниками F-16, то не посетить Грецию он не мог. Ведь теоретически Афины могли бы передать Украине больше истребителей, чем все уже согласившиеся это сделать страны, вместе взятые. Впрочем, публично об этом в преддверии визита господина Зеленского не говорилось.

Весной, когда союзники раздумывали, стоит ли вообще соглашаться на отправку ВСУ западной авиации, украинский лидер уже совершал схожее путешествие. Тогда ему удалось добиться принципиального согласия от партнеров (и главное от США) на получение Киевом в будущем желанных самолетов. Украина хотела обзавестись F-16 как можно скорее и увязывала пополнение своих военно-воздушных сил новой техникой с перспективами контрнаступления. Однако, дав зеленый свет на поставки Украине очередного вида военной техники, союзники фактически взяли паузу и только сейчас приступили к обучению первых групп украинских летчиков.

Нынешняя поездка Владимира Зеленского как раз совпала с официальным разрешением Вашингтона начать обучение украинских пилотов на F-16. Но прежде, чем отправиться непосредственно за американскими истребителями, президент Украины полетел в Швецию, у которой есть производство собственных самолетов Gripen. Их президент Украины сразу же и попросил у премьер-министра королевства Ульфа Кристерссона. От положительного ответа глава шведского кабинета министров уклонился, однако, по словам господина Зеленского, предварительные переговоры прошли успешно. Ранее сообщалось, что Стокгольм готов предоставить украинским пилотам возможность протестировать Gripen, при этом параллельно заявлялось, что эти самолеты нужны Швеции самой и отдавать она их не собирается.

Впрочем, если по истребителям Киев и Стокгольм никаких решений не выработали, то по бронетехнике они договорились. Во время визита Владимира Зеленского стороны подписали соглашение, позволяющее Украине начать на своей территории производство шведской боевой машины CV90. После этого украинский лидер отправился дальше и от самолетной темы уже не отклонялся.

В Нидерландах и Дании, которые еще весной согласились возглавить «самолетную коалицию», перед Владимиром Зеленским стояла задача добиться от Амстердама и Копенгагена конкретных цифр — сколько именно F-16 эти страны намерены передать Украине. После переговоров и в Нидерландах, и в Дании мировые СМИ облетели заголовки, что два этих королевства предоставят ВСУ 62 американских истребителя.

Правда, позднее выяснилось, что конкретная цифра так и не была определена. По словам господина Зеленского, после подготовки пилотов и инженеров Амстердам поставит Киеву 42 самолета. Однако премьер-министр Нидерландов Марк Рютте это фактически опроверг, пояснив, что финальная цифра будет определена позже. Ведь 42 истребителя — это общее число имеющихся в наличии у страны F-16. Насколько можно судить по уклончивым комментариям господина Рютте, точно передать Украине Нидерланды готовы 24 самолета, которые находятся в рабочем состоянии и будут сняты с вооружения ВВС Нидерландов к середине 2024 года.

Зато Дания точно обнародовала, когда и сколько истребителей поставит Украине. По словам премьер-министра королевства Метте Фредериксен, всего ВСУ получит 19 самолетов, из которых шесть, скорее всего, уже к Новому году. Еще восемь F-16 в Киев направят в 2024 году, а оставшиеся пять — в 2025-м. Она также отметила, что в страну уже прибыли 70 украинских летчиков для обучения. Министр обороны страны Якоб Эллеманн-Йенсен со своей стороны добавил, что Украина сможет использовать F-16 только «для вытеснения врага», применять же их для ударов по территории РФ Копенгаген Киеву запретил.

Несмотря на то что речь пока идет лишь о нескольких десятках самолетов, Владимир Зеленский заявил, что последние решения Нидерландов и Дании вселили в Украину уверенность, что «Россия проиграет эту войну».

При этом председатель Объединенного комитета начальников штабов армии США Марк Милли неоднократно отмечал: то количество, которое союзники реально могут передать Киеву, вряд ли станет решающим на поле боя. Военный советовал сосредоточиться на наземных средствах ПВО.

Так или иначе в России новости из Дании и Нидерландов восприняли критически. Посол РФ в Копенгагене Владимир Барбин заявил, что передача королевством 19 истребителей «ведет к эскалации конфликта». «Прикрываясь тезисом, что Украина сама должна определять условия мира, Дания своими делами и словами стремится не оставить Украине другого выбора, кроме как продолжение военного противоборства с Россией. Такая позиция толкает Украину в пропасть, а ее население обрекает на новые жертвы. Иного результата от решения Дании о передаче F-16 Украине не будет. Цели специальной военной операции на Украине по обеспечению Россией своей национальной безопасности будут достигнуты»,— заверил дипломат. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что Москва будет воспринимать передачу американских истребителей Украине как ядерную угрозу, поскольку эти самолеты теоретически могут быть оборудованы для применения ядерного оружия.

Алексей Забродин