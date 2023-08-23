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Коммерсантъ FM
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Разговоры в пользу рубля

Совет по нацпроектам смешал уверенные заверения с осторожными обещаниями

На фоне постепенной нормализации дефицита бюджета, нестабильного курса рубля и ускорения инфляции Владимир Путин выступил вчера на Совете по нацпроектам с идеей возврата к социальной повестке. Состояние госфинансов накануне выборов 2024 года позволяет (помимо поручения правительству и ЦБ контролировать отток капитала) предложить повышение МРОТ и зарплат бюджетников, запуск софинансируемой государством программы долгосрочных сбережений от Минфина, пилотный проект поддержки работающих матерей и ограниченный возврат розничным инвесторам в иностранные акции части замороженных активов на 100 млрд руб. Впрочем, пока гарантий стабильности госфинансов в РФ нет, решений о важных для экономики тратах — на продление нацпроектов и предоставление региональных инвествычетов за счет бюджетных кредитов — принято не было.

Фото: пресс-служба президента РФ

Фото: пресс-служба президента РФ

Вчерашнее заседание президентского Совета по стратегическому развитию и нацпроектам было необычным: собранное в режиме видеоконференции, оно не анонсировалось, а повестка смешала конъюнктурные темы курсовой стабильности (первый психологический эффект экстренного повышения ставки ЦБ исчерпывается, рубль вчера слабел до 94 руб. за $1) c обсуждением нормализации бюджетного дефицита и соцобещаниями, которые можно было воспринимать как программу традиционных «электоральных» расходов Кремля на 2024 год.

«Колебания (курса.— “Ъ”) затрудняют принятие инвестиционных решений со стороны бизнеса, предприятий, граждан. Правительству и Банку России необходимо активнее использовать имеющиеся инструменты, донастраивать их с учетом объективной ситуации, и здесь нужно работать в том числе над ограничением непродуктивного, спекулятивного спроса в экономике, контролировать отток капитала, мониторить поведение остальных участников финансового рынка»,— потребовал президент в начале своей речи, вероятно чтобы обозначить, что ситуация под контролем, но не вдаваться в детали, и перешел к обсуждению соцполитики — складывалось впечатление, что целью было успокоить население, «вскрыв» пакет будущих соцрасходов,— пока в очень ограниченных масштабах.

Наиболее крупным оказалось выделение дополнительного финансирования бюджетникам. Как заявила вице-премьер Татьяна Голикова, правительство России увеличит фонд оплаты труда работников федеральных бюджетных учреждений более чем на 30 млрд руб. в сферах образования, культуры, науки и здравоохранения на федеральном уровне.

Цель — «компенсировать тот рост фонда оплаты труда, который произошел за прошедший и даже ожидаемый прогнозируемый период».

Всего, по словам вице-премьера, в РФ сейчас насчитывается 5,2 млн бюджетников, большая часть из которых работают в региональных учреждениях (4,6 млн). Возвращение к социальной повестке — ожидаемое событие, де-факто новых инициатив в этой сфере в 2022–2023 годах не появлялось просто в силу нестабильности ситуации с доходами, хотя до этого они выдвигались президентом при первой бюджетной возможности.

Также Владимир Путин вчера анонсировал с 1 сентября пилотный проект, цель которого — «создать единую систему социальной и медицинской помощи женщинам, которые самостоятельно воспитывают детей, а также полным семьям с детьми». По словам Татьяны Голиковой, «пилот» продлится до 2024 года и будет способствовать «достаточности и эффективности тех мер по поддержке рождаемости», которые уже запущены. Речь, однако, вероятно, идет об усилении проактивного информирования матерей-одиночек о мерах и льготах, которые уже положены им в связи с рождением и воспитанием ребенка, и подстройке процедур в госструктурах под эти цели. И в этом случае запуск «пилота» вряд ли потребует больших средств, так как может осуществляться на уже созданных IT-структурах соцфонда.

Оптимизм президента в отношении федерального бюджета — пока предположение. Ожидается, что в третьем квартале он окажется профицитным, а по году дефицит удержится «на запланированном уровне — около 2% ВВП» (по последним прогнозам главы Минфина Антона Силуанова, дефицит-2023 может составить 2–2,5% ВВП). Пока по итогам семи месяцев дефицит составил 1,8% ВВП, дефицитным был и отдельно взятый июль. Это означает, что власти надеются на рост доходов в августе—сентябре и на более благоприятную ситуацию с региональными бюджетами. Эти оценки, очевидно, подпитываются ростом цен на российскую нефть и заметным ослаблением рубля в июле—августе. Напомним, что последние официальные данные по стоимости Urals, из которой по-прежнему считаются нефтяные налоги и пошлины,— $70,33 за баррель в период с 15 июля по 14 августа, на $12,3 выше, чем месяцем ранее. Поскольку на уплачиваемых налогах и цена нефти, и курс рубля сказываются с месячным лагом, более высоких нефтегазовых доходов стоит ожидать как раз в августе—сентябре. На это же работает рост сборов НДС на 20% на фоне рекордов деловой активности.

Расходы же после аномально высокого уровня авансирования в первом квартале ощутимо сокращают темпы роста. Со второго квартала они составили 2% год к году, по итогам же первого квартала расходы были выше прошлогодних на 34%. Впрочем, в четвертом квартале, как это обычно бывает в конце года, траты вновь станут пиковыми из-за закрытия госконтрактов — масштабы «выравнивания» авансами в начале года традиционного «бюджетного навеса» ограничены.

Вероятно, в силу этого два важных вопроса — предложение главы Минэкономики Максима Решетникова о продлении нацпроектов за горизонт 2024 года (сейчас это последний год их реализации), а также запуск механизма регионального налогового инвествычета за счет долгосрочных бюджетных кредитов — вчера решения не получили: если последний будет «рассмотрен» на Госсовете по инвестициям осенью этого года, то когда решится судьба нацпроектов, неизвестно: президент вчера отреагировал на идею нейтральным «спасибо».

Еще одним сообщением, ориентированным на позитивное восприятие населения, вчера стало заявление главы Минфина Антона Силуанова о подготовке проекта указа о частичной разморозке средств 3,5 млн розничных инвесторов, вкладывавшихся в иностранные акции. По словам министра, речь идет о «порядка 100 млрд руб.», которые могут вернуться гражданам (всего, напомним, объем «заморозки» оценивается в 600–700 млрд руб.), однако тема обсуждается давно и требует сложной работы по обмену активами (см. “Ъ” от 21 июня).

Олег Сапожков, Вадим Вислогузов, Анастасия Мануйлова, Дмитрий Бутрин

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