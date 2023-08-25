Процессор-совместитель

Минцифры хочет ужесточить условия включения российского софта в реестр. Речь идет о том, чтобы отечественное ПО было совместимым минимум с двумя российскими операционными системами (ОС) и процессорами, включенными в реестр Минпромторга. Мнения участников рынка относительно софта разделились. Одни поддерживают идею, другие же говорят о росте расходов разработчиков и проблемах для потребителей, которые продолжат пользоваться Windows. Зато все согласны с преждевременностью требования относительно процессоров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с проектом поправок, которые Минцифры намерено внести в постановления, регулирующие процедуру включение российского софта в реестр отечественного ПО,— это постановления №1236 и №325. Из документа следует, что министерство хочет обязать разработчиков ПО адаптировать софт, который рассчитывает на попадание в реестр, под работу минимум с одним российским процессором, внесенным в соответствующий реестр Минпромторга, а также двумя отечественными ОС.

Документ направлен на обсуждение в профильные компании, говорят источники “Ъ”. Один из них уточнил, что знает о том, что документ обсуждался с компаниями в июле.

В Минцифры “Ъ” сообщили, что рассчитывают утвердить новые правила уже в этом году. Но вступать в силу они будут «поэтапно начиная с 2024 года».

«Совместимость с отечественным процессором не будет обязательной для включения в реестр, но позволит соответствовать дополнительным требованиям, имеющим значение для потенциальных заказчиков»,— уточнили в министерстве.

Разработка ПО и его адаптация для работы с ОС требуют долгого времени, в связи с чем Минцифры «уже сейчас озаботилось введением таких требований, это в полной мере соответствует стратегии развития микроэлектроники в России», добавили в Минпромторге.

Максут Шадаев, глава Минцифры, ТАСС, в ноябре 2022 года: «Мы ждем предложений от отрасли о "приземлении" российского софта в российское железо».

Адаптация ПО для работы с конкретной архитектурой процессора или ОС может потребовать значительных усилий и ресурсов, отмечает гендиректор Only Кирилл Владимиров.

«Если требования станут слишком строгими или ресурсоемкими для разработчиков, некоторые из них могут решить не вносить свое ПО в реестр или даже исключить его»,— говорит господин Владимиров.

«Взамен на дополнительную нагрузку разработчики получают доступ к госзакупкам и налоговые преференции»,— возражает глава совета Торгово-промышленной палаты РФ по развитию цифровой экономики Николай Комлев. В то же время, уточняет господин Комлев, изменения правил могут привести к тому, что некоторые компании, работающие с госсектором, полностью переориентируются на поддержку Linux, отказавшись от выпуска новых версий своего софта под Windows.

По данным ассоциации «Руссофт», доля российских компаний, которые разрабатывают приложения для Windows, уже снизилась до рекордно низкого уровня — 68%. В 2020–2022 годах показатель находился на уровне 74–79%, а до этого — 94–97%. Доли Android, iOS и Mac OS в общем объеме использования операционных систем по итогам 2022 года снизились в 1,5–2 раза.

Популярность ОС семейства Linux, уточняют в «Руссофте», растет: только за 2022 год объем рабочего времени, потраченного разработчиками на проекты, основанные на ней, выросло с 49% годом ранее до 61%.

В «Ред Софте» полагают, что к 1 января 2025 года Windows может потерять основную долю российского корпоративного рынка. Такой прогноз, поясняют в «Ред Софте», связан с требованиями правительства, которые обязуют госкомпании обеспечить замещение по классам ПО, для которых уже существуют российские аналоги, и в первую очередь это коснется операционных систем и офисных пакетов.

В условиях санкций и добровольных ограничений, к которым присоединились в том числе Microsoft, Apple, Intel и другие западные вендоры, «поощрять наших разработчиков льготами за разработки исключительно под иностранные платформы объективно странно», отмечает гендиректор «МойОфис» Павел Калякин.

Но эксперты подчеркивают, что для разработки решений на свободном коде, к которым относится Linux, нужны открытые библиотеки и участие в профильном IT-сообществе.

Главный специалист отдела комплексных систем защиты информации «Газинформсервиса» Дмитрий Овчинников говорит, что после того, как РФ отключили от свободно распространяемого кода библиотек (GitHub), программисты вынуждены сами устранять выявленные ошибки и развивать ПО только своими силами. В Минцифры, которое отвечает за создание независимого «аналога GitHub», заверили, что работают над проектом «совместно с профильными сообществами».

При этом в оценках обязательной совместимости с российскими процессорами эксперты и участники рынка в целом единодушны. Но это не имеет практического смысла, российские чипы не производят из-за санкций, «возможно, данное требование вводится как задел на будущее, когда российским разработчикам удастся договориться печатать микросхемы в Китае или Тайване», поясняет господин Комлев.

Тимофей Корнев, Татьяна Исакова