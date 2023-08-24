Лавров выступил против переименования БРИКС

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что название БРИКС это уже бренд и менять его после присоединения к объединению новых членов не планируется. Ранее президент ЮАР Сирил Рамафоса сообщил, что на саммите БРИКС в Йоханнесбурге было принято решение о включении в состав организации Аргентины, Египта, Ирана, Эфиопии, ОАЭ и Саудовской Аравии. При этом на вопрос о переименовании объединения он отшутился.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Лавров

Фото: Alet Pretorius , Reuters Сергей Лавров

Фото: Alet Pretorius , Reuters

«Все страны БРИКС за то, чтобы название осталось прежним, это уже стало брендом. И никто из вновь поступивших в ряды БРИКС не предлагал иного. Мне кажется, что все понимают, что лучше оставить все, как есть. Это будет подчеркивать преемственность нашей работы»,— сообщил господин Лавров в ходе пресс-конференции (цитата по «Интерфаксу»). По его словам, российская сторона полностью поддержала предложение о расширении БРИКС и включении в нее новых стран-членов.

После расширения БРИКС превзойдет G7 более чем вдвое по площади и более чем вчетверо по населению. Кроме того, на организацию придется 45% мировых запасов нефти. Совокупный ВВП составит $30,7 трлн.

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Всего заявки на вступление в организацию подавали 23 государства. Ранее Bloomberg писал, что Индия и Бразилия выступали против расширения организации. Однако на саммите инициативу о расширении БРИКС публично поддержал премьер-министр Индии Нарендра Моди.

Подробнее о расширении организации читайте в материале «Ъ» «Настал час БРИКС».

Александр Кислов