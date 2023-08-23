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Коммерсантъ FM
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У сочинского чиновника отняли «Корону»

Суд обратил в доход государства семь элитных квартир бывшего вице-мэра города-курорта

«Ъ» стали известны подробности процесса о конфискации имущества бывшего заместителя главы Сочи Сергея Юрина, который лишился оформленной на подставных лиц недвижимости стоимостью 192 млн руб. Под изъятие попали апартаменты в элитных сочинских ЖК «Корона», «Империя» и «Малибу», квартиры экономкласса, а также незастроенные участки в Дагомысе. По мнению Генпрокуратуры, инициировавшей обращение активов в доход государства, действия Сергея Юрина, скрывавшего нелегальные доходы, носят антисоциальный характер, противны основам правопорядка и нравственности.

Сергей Юрин

Сергей Юрин

Фото: Администрация города Сочи

Сергей Юрин

Фото: Администрация города Сочи

Центральному районному суду Сочи потребовалось всего одно заседание, чтобы вынести решение по иску заместителя генпрокурора Игоря Ткачева об обращении в доход РФ имущества бывшего заместителя главы города-курорта Сергея Юрина, об удовлетворении иска сообщает пресс-служба надзорного ведомства. Прокуратура выяснила, что господину Юрину принадлежат 4 дома, 9 квартир, 21 земельный участок и 10 нежилых помещений, расположенных в Сочи и оформленных на подставных лиц.

Как стало известно «Ъ», в поле зрения прокуратуры попали элитные квартиры: две — в ЖК «Империя» (Центральный район), четыре — в ЖК «Малибу» (Адлер), одна — в ЖК «Корона» (Адлер), четыре трехэтажных дома в Хостинском районе, а также квартиры и коммерческие помещения в многоэтажных домах экономкласса в центре Сочи и в микрорайоне Бытха. Кроме того, в иске идет речь о семи незастроенных участках в Дагомысе, предназначенных под личные подсобные хозяйства, площадью от 10 до 30 соток каждый (общая кадастровая стоимость — 96 млн руб.), а также о долях участков под перечисленными зданиями.

Выявленные прокуратурой объекты не были внесены в декларацию Сергея Юрина, чиновник оформил приобретения на сестру своей жены Аллу Тарасову, а также на жителей Сочи Тариела Маргвелашвили и Бесика Бешкенадзе.

Суммарная кадастровая стоимость серой недвижимости составила 192 млн руб.

При этом за все время работы Сергея Юрина в должности вице-мэра Сочи (2009−2018) официальный доход самого чиновника и его жены, занимающейся бизнесом, составил 62 млн руб. Часть этих средств была потрачена на приобретение имущества, внесенного в декларацию Сергея Юрина,— шести квартир, трех участков и парковочного места.

«Проверкой установлено, что Сергей Юрин ежегодно предоставлял недостоверные сведения о доходах, расходах и имуществе. Занимая должность заместителя главы города Сочи, Юрин использовал свои полномочия вопреки интересам службы, во вред обществу и государству, с целью личного обогащения»,— говорится в иске замгенпрокурора Ткачева. В частности, по данным надзорного ведомства, Сергей Юрин помог компании «Ливадия» ввести в эксплуатацию ЖК «Корона», за что получил от застройщика квартиру площадью 37 кв. м, стоимостью 3 млн руб., жилье было оформлено на Бесика Бешкенадзе. Участки под трехэтажными домами в Хостинском районе Сергей Юрин, по мнению прокуратуры, выделил сам себе путем проведения фиктивных аукционов, в которых участвовало его доверенное лицо — Тариел Маргвелашвили. Кроме того, прокуратурой установлен факт незаконной передачи Тариелу Маргвелашвили семи муниципальных участков под ЛПХ в Дагомысе, обязанности по судебному обжалованию этого решения Сергей Юрин проигнорировал, в итоге права на землю фактически перешли чиновнику.

Незадекларированная недвижимость Сергея Юрина была выявлена в ходе расследования уголовного дела о получении им взяток от застройщиков.

За это экс-чиновник в октябре прошлого года был приговорен к 15 годам колонии строгого режима.

Тариел Маргвелашвили пояснил следствию, что зарегистрированная на него недвижимость ему не принадлежит. Юрист Алексей Литвинов, также привлекавшийся по делу в качестве обвиняемого, подтвердил, что оформленные на номинальных владельцев дома, квартиры и участки фактически находятся в собственности Сергея Юрина.

Получить комментарии от ответчиков «Ъ» не удалось. Известно, что Алла Тарасова, Тариел Маргвелашвили и Бесик Бешкенадзе приходили на заседание, а Сергей Юрин участвовал в нем по ВКС.

Анна Перова, Краснодар

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