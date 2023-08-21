Фурный союз

Россия и Белоруссия договорились постепенно отменить систему разрешений для автоперевозок в третьи страны. Белорусским перевозчикам не потребуются разрешения на работу на российском рынке и наоборот. Транзитные перевозки в третьи страны со временем станут не трех-, а двусторонними. По мнению участников рынка, соглашение позволит снизить цены, при этом оно выгоднее для белорусских перевозчиков, поскольку те получают доступ к более крупному рынку.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рисунок: Виктор Чумачев, Коммерсантъ Рисунок: Виктор Чумачев, Коммерсантъ

Правительства РФ и Белоруссии 18 августа подписали соглашение о международных автомобильных перевозках. Сейчас, сообщил Минтранс РФ, перевозки между государствами не требуют получения разрешений, кроме перевозок грузов в третьи страны и из них. «Соглашение предусматривает постепенную отмену разрешительной системы, которая касается международных автомобильных перевозок грузов в третьи страны или из них»,— пояснили там, уточнив, что отмена будет осуществляться поэтапно до 2030 года, начиная с 1 января 2024 года. Как сообщил Минтранс Белоруссии, реализация соглашения позволит выполнять каботажные автомобильные перевозки грузов по территории России, а к 2030 году поэтапно перейти к полной безразрешительной системе для международных автоперевозок грузов.

Решение логичное и назревало не первый год, говорит Евгений Дятлов, руководитель отдела закупок по международным перевозкам FM Logistic в России.

«В настоящий момент при доставке товаров российским перевозчикам система третьих стран уже не работает, в текущих реалиях это глобально не повлияет на ситуацию на рынке международных перевозок,— полагает он.— Относительно доставки товаров из Европы въезд российским и белорусским машинам закрыт, как и для европейских перевозчиков закрыт въезд в Республику Беларусь и Россию. В случае же взаимной отмены ЕС, Россией и Беларусью ограничительных мер основным сдерживающим фактором будут совсем другие критерии — количество транзитных разрешений».

Президент таможенно-логистического брокера KBT Юлия Шленская считает, что цель данного законопроекта — повышение «конкурентного положения и наших, и белорусских автоперевозчиков относительно иностранных». Соответственно, полагает она, результатом должно стать снижение стоимости перевозки у российских и белорусских перевозчиков относительно поляков и прибалтов, увеличение количества заказов, рост объемов автоперевозок. Руководитель развития партнерской сети автосборного сервиса VIG Trans Юлия Сула считает, что в сложившейся ситуации данная мера позволит максимально обеспечивать грузопоток по необходимым России и Белоруссии маршрутам, исключит дефицит транспорта по обозначенным направлениям и, как следствие, не допустит увеличения стоимости перевозок. Специалист по операционной работе Novelco Сергей Трукшин также говорит, что можно надеяться на некоторое снижение стоимости перевозок за счет большего числа предложений.

Соглашение не повлияет негативно на российский автопарк, отмечает Юлия Сула, поскольку и сейчас Россия и Белоруссия квотируют друг другу достаточное количество разрешений на перевозки в третьи страны, а переход будет происходить плавно в течение шести лет. Что касается растущего спроса на автодоставку из Китая и стран Средней Азии, то здесь, по мнению Евгения Дятлова, потенциально позиции белорусских перевозчиков могут укрепиться, но незначительно.

В свою очередь, гендиректор транспортной компании Delko Санджар Ашуралиев считает, что эта мера, безусловно, окажет значительное влияние на конкурентное положение российских перевозчиков, поскольку откроет новый рынок для белорусских транспортных компаний, тогда как для отечественных перевозчиков новое направление будет не настолько привлекательным.

«Это обусловлено тем, что у стран большая разница в объемах грузооборота: согласно Росстату, в 2022 году грузооборот транспорта в России составил 5,5 трлн тонно-км, тогда как, по информации Белстата, в Белоруссии — только 88,6 млрд тонно-км»,— отмечает он. В результате увеличится количество белорусских перевозчиков в РФ, считает господин Ашуралиев, и они могут начать сбивать ставки не только на международные перевозки, но и на внутреннем рынке. «Для российских перевозчиков перспектива менее привлекательна, поскольку грузооборот в Белоруссии относительно небольшой, и его запросто могут обеспечить местные компании,— говорит он.— Есть возможность возникновения ситуаций, когда белорусские перевозчики смогут загружаться внутри России местными грузами, тогда как российские на белорусском рынке — нет». Например, поясняет он, на данный момент перевозка Россия—Турция для Белоруссии уже считается перевозкой в третью страну, а для России, соответственно, двусторонней.

Наталья Скорлыгина