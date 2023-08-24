Путин прокомментировал крушение самолета Пригожина

Президент России Владимир Путин на встрече с врио главы ДНР Денисом Пушилиным выразил соболезнования семьям всех погибших в авиакатастрофе в Тверской области. Он отметил, что, если первичные данные верны, погибли сотрудники ЧВК «Вагнер», которые внесли существенный вклад в спецоперацию. Главу военной компании Евгения Пригожина, который летел на разбившемся самолете, он назвал талантливым человеком, но сложной судьбы. Также президент выразил уверенность, что СКР расследует дело о крушении бизнес-джета в полном объеме.

«Пригожина я знал давно. С начала 90-х годов. Это был человек сложной судьбы. И ошибки у него были. И результатов он добивался нужных. И для себя и когда я его просил об этом. Для общего дела. он был талантливым человеком. Работал не только в нашей стране, но и за границей, в Африке. Работал с нефтью, газом, драгоценными металлами»,— сказал президент.

Владимир Путин сообщил, что господин Пригожин только вчера вернулся из Африки и в России встречался с некоторыми официальными лицами. «Но что точно совершенно — мне об этом докладывал руководитель Следственного комитета России. Они начали расследование этого происшествия и оно будет проведено в полном объеме и доведено до конца»,— сказал президент. «Посмотрим, что скажут следователи»,— добавил президент.

Самолет, на борту которого находился глава ЧВК «Вагнер», потерпел крушение в Тверской области 23 августа. Согласно данным Росавиации, на борту разбившегося самолета находились основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин и командир частной военной компании Дмитрий Уткин. Всего погибшими значатся десять человек. По некоторым данным, тела господ Пригожина и Уткина уже опознали бойцы ЧВК.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). Расследовать крушение бизнес-джета, по данным РБК, будет следователь главного управления по расследованию особо важных дел СКР Иван Сибула. Ранее он расследовал крушение бизнес-джета в аэропорту Внуково в 2014 году, в котором погиб глава Total Кристоф де Маржери.

Об авиакатастрофе Embraer с Евгением Пригожиным на борту — в материале «Ъ» «''Вагнер'' потерпел небоевое поражение».