My.Games монетизирует монетизатора

Сервис Boosty, который после блокировки Patreon в России стал одной из самых популярных площадок монетизации контента, может быть продан до конца года. По данным “Ъ”, руководящая им My.Games уже ведет переговоры с потенциальными покупателями. Аналитики оценили актив в $5–10 млн. Одним из претендентов на Boosty эксперты называют холдинг VK.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Бадиков, Коммерсантъ Фото: Максим Бадиков, Коммерсантъ

Компания My.Games (осенью 2022 года VK продала актив основателю фонда Leta Capital Александру Чачаве), которой принадлежит сервис монетизации контента Boosty, ищет покупателя на него, рассказали источники “Ъ” на медиарынке. Собеседник “Ъ”, знакомый с ходом переговоров, уточняет, что My.Games собирается «провести реструктуризацию» сервиса: «В ее рамках платформу переведут на отдельное российское юрлицо, которое будет продано до конца года, уже есть несколько потенциальных покупателей». В My.Games не ответили “Ъ”.

Boosty был создан в 2019 году по аналогу с краудфандинговой платформой Patreon, заблокированной Роскомнадзором в 2022 году. Разработкой занимался Mail.ru Group, сервис для стримеров Donation Alerts (входит в My.Games) отвечал за тестирование Boosty. Платформа предполагает ежемесячные платежи потребителей контента автору, который определяет уровни подписки, их наполнение и стоимость доступа. Так, сервис планировал зарабатывать на комиссии в 7% (включает комиссию платежных систем), утверждал директор департамента adVentures Mail.ru Group Роман Новиков в мае 2019 года. Ежемесячная аудитория сервиса, по данным SimilarWeb, порядка 20 млн пользователей.

Стоимость актива может составить от $10 млн, считает старший инвестконсультант «Финама» Тимур Нигматуллин. Leta Capital — частная инвестиционная компания, отмечает он: «Речь может идти не только о продаже, но и о реструктуризации ранее приобретенных активов в рамках формируемых фондов». Аналитик ФГ «Финам» Леонид Делицын оценивает актив в $4–5 млн. Он считает, что Boosty может приобрести другой венчурный фонд с портфелем проектов в игровой индустрии. Источник “Ъ” на медиарынке полагает, что покупателем актива может стать VK: «Это позволило бы холдингу интегрировать платформу c VK Donut и привлечь новую аудиторию авторов и создателей контента». В VK отказались от комментариев.

После начала военных действий на Украине платежные системы Visa и Mastercard объявили о приостановке деятельности в России, ограничив международные трансакции, напомнили в InterMedia: «Это затруднило как оплату подписки на авторов через Patreon, так и вывод денег с платформы для самих авторов». Как итог, отметили в агентстве, это привело к бурному росту отечественных аналогов, к примеру Boosty и VK Donut. Так, по итогу 2022 года Boosty отчитался о десятикратном росте регистраций авторов с начала года. Средняя сумма доната на платформе составила почти 2 тыс. руб., приобретения доступа к контенту через сообщения — 1,2 тыс. руб., а средняя сумма ежемесячного платежа — 129 руб.

По методике InterMedia Boosty относится не к краудфандингу, а к донатным сервисам, говорит ведущий эксперт агентства Павел Соломатин: «Такие сервисы организуют массовую оплату авторам контента и подписку на них, причем по объему сборов средств они давно превзошли традиционный краудфандинг».

Так, краудфандинговые проекты в сфере культуры собрали в 2022 году 280,9 млн руб., тогда как донатные сервисы — 1,2 млрд руб., отмечает эксперт. Boosty занимает намного больше половины этого рынка, остальное делят VK Donut, «ЛитМаркет» и др. Площадка может быть весьма интересна крупным корпорациям, желающим активнее развивать у себя пользовательский контент, считает господин Соломатин: «Но есть вероятность, что после сделки серьезно изменятся правила для авторов».

Юлия Юрасова, Никита Королев