Минтайная тоска по родине

Производители минтая и сельди просят субсидии из бюджета на перевозку своей продукции с Дальнего Востока в центр страны. По разным оценкам, на это потребуется 500–700 млн руб. Мера позволит на 10% снизить розничные цены на рыбу в регионах, удаленных от районов промысла, обещают компании. Но на рынке пессимистично оценивают перспективы льгот из-за бюджетного дефицита и необходимости вывозить огромные запасы лососевых после удачной путины.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рисунок: Виктор Чумачев, Коммерсантъ Рисунок: Виктор Чумачев, Коммерсантъ

Ассоциация судовладельцев рыбопромыслового флота (АСРФ) предлагает Минсельхозу, Росрыболовству, Минтрансу субсидировать перевозку по железной дороге с Дальнего Востока в центр страны мороженых минтая, сельди, фарша из этих рыб, кальмара, а также рыбной муки, следует из имеющейся у “Ъ” копии письма организации. В министерствах и агентстве подтвердили получение письма. В Росрыболовстве пообещали рассмотреть инициативу, в Минсельхозе уточнили, что «льготная перевозка минтая уже предусмотрена».

Перевозка минтая внутри страны уже несколько раз субсидировались: вначале в пандемию, когда Китай, крупный импортер этой рыбы, периодически блокировал поставки из РФ в свои порты, затем — в конце 2022 года и начале этого года. Новый запрос на льготу совпал с начинающейся осенью путиной минтая. Кроме того, для российских рыбопромышленников в целом экспорт на рынок ЕС и США перекрыт после введения в 2022 году санкций.

Для очередного этапа субсидий, по оценкам АСРФ, потребуется не более 500 млн руб. из расчета 7 руб. за 1 кг.

Исполнительный директор Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка Александр Фомин оценивает возможные затраты не менее чем в 700 млн руб.

В стоимости рыбной продукции доля затрат на перевозку составляет около 11%, или 20–24 руб. за 1 кг, а ее субсидирование позволит снизить цены как минимум на 10%, утверждает президент АСРФ Алексей Осинцев. По его словам, стоимость перевозки увеличивается ежегодно на 15–30%. В ОАО РЖД уточнили "Ъ, что тариф госкомпании с начала 2023 года не менялся, но «стоимость предоставления подвижного состава определяется частными компаниями на рыночных условиях и подвержена сезонным колебаниям».

Предложение АСРФ вряд ли комплексно решит проблему с ростом розничных цен на рыбу, считает собеседник “Ъ” из числа ритейлеров. По его словам, в центре страны заметный дефицит холодильных мощностей, что приводит к росту затрат на хранение этой продукции. АСРФ признает в своем письме, что разница между оптовыми и розничными ценами в центре страны значительна. Так, на 1 июня этого года в Москве и Петербурге средняя стоимость мороженого потрошеного минтая составляла 176–230 руб. за 1 кг при оптовых ценах у производителей — 70–95 руб. за 1 кг, филе из этой рыбы — около 300 руб. и 180–230 руб. за 1 кг соответственно.

Источник “Ъ” на рынке говорит, что производители минтая, вероятно, опасаются увеличения тарифов на перевозку из-за необходимости вывезти в центр страны с Дальнего Востока новый улов лососевых, добытый этим летом. «Если большой объем лососевых будет вывезен в другие регионы, то это, напротив, освободит мощности для минтая в преддверии путины»,— считает Александр Фомин. По его оценке, для вывоза лососевых в центр страны на субсидирование тарифов на перевозку потребуется около 3 млрд руб. В этом сезоне стоимость перевозки лососевых увеличилась вдвое, уточняет управляющий ГК «Доброфлот» Александр Ефремов.

Источник “Ъ” в отрасли пессимистично оценивает перспективы выделения субсидий рыбной отрасли, учитывая дефицит бюджета.

Последний транш в размере 2,5 млрд руб. для льготной перевозки продукции АПК почти полностью был направлен производителям зерна, отмечает он, добавляя, что у рыбопромышленников есть внутренние возможности оптимизировать затраты на логистику. У производителей минтая, по словам господина Фомина, рентабельность составляет 40–60% — «они могут себе позволить снизить оптовые цены».

Президент АСОРПС Михаил Синев добавляет, что ряд логистических операторов дают скидки производителям до 240 тыс. руб. за 40-футовый контейнер при перевозке с востока на запад страны. Более того, добавляют в Росрыболовстве, производители рыбы, добываемой на Дальнем Востоке и на севере страны, с июля этого года могут получать налоговый вычет при уплате сборов за пользование объектами водных биоресурсов.

Екатерина Ракитина, Наталья Скорлыгина, Халиль Аминов