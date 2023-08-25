Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Минтайная тоска по родине

Промысловики просят льготы на доставку рыбы в центр страны

Производители минтая и сельди просят субсидии из бюджета на перевозку своей продукции с Дальнего Востока в центр страны. По разным оценкам, на это потребуется 500–700 млн руб. Мера позволит на 10% снизить розничные цены на рыбу в регионах, удаленных от районов промысла, обещают компании. Но на рынке пессимистично оценивают перспективы льгот из-за бюджетного дефицита и необходимости вывозить огромные запасы лососевых после удачной путины.

Рисунок: Виктор Чумачев, Коммерсантъ

Рисунок: Виктор Чумачев, Коммерсантъ

Ассоциация судовладельцев рыбопромыслового флота (АСРФ) предлагает Минсельхозу, Росрыболовству, Минтрансу субсидировать перевозку по железной дороге с Дальнего Востока в центр страны мороженых минтая, сельди, фарша из этих рыб, кальмара, а также рыбной муки, следует из имеющейся у “Ъ” копии письма организации. В министерствах и агентстве подтвердили получение письма. В Росрыболовстве пообещали рассмотреть инициативу, в Минсельхозе уточнили, что «льготная перевозка минтая уже предусмотрена».

Перевозка минтая внутри страны уже несколько раз субсидировались: вначале в пандемию, когда Китай, крупный импортер этой рыбы, периодически блокировал поставки из РФ в свои порты, затем — в конце 2022 года и начале этого года. Новый запрос на льготу совпал с начинающейся осенью путиной минтая. Кроме того, для российских рыбопромышленников в целом экспорт на рынок ЕС и США перекрыт после введения в 2022 году санкций.

Для очередного этапа субсидий, по оценкам АСРФ, потребуется не более 500 млн руб. из расчета 7 руб. за 1 кг.

Исполнительный директор Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка Александр Фомин оценивает возможные затраты не менее чем в 700 млн руб.

В стоимости рыбной продукции доля затрат на перевозку составляет около 11%, или 20–24 руб. за 1 кг, а ее субсидирование позволит снизить цены как минимум на 10%, утверждает президент АСРФ Алексей Осинцев. По его словам, стоимость перевозки увеличивается ежегодно на 15–30%. В ОАО РЖД уточнили "Ъ, что тариф госкомпании с начала 2023 года не менялся, но «стоимость предоставления подвижного состава определяется частными компаниями на рыночных условиях и подвержена сезонным колебаниям».

Предложение АСРФ вряд ли комплексно решит проблему с ростом розничных цен на рыбу, считает собеседник “Ъ” из числа ритейлеров. По его словам, в центре страны заметный дефицит холодильных мощностей, что приводит к росту затрат на хранение этой продукции. АСРФ признает в своем письме, что разница между оптовыми и розничными ценами в центре страны значительна. Так, на 1 июня этого года в Москве и Петербурге средняя стоимость мороженого потрошеного минтая составляла 176–230 руб. за 1 кг при оптовых ценах у производителей — 70–95 руб. за 1 кг, филе из этой рыбы — около 300 руб. и 180–230 руб. за 1 кг соответственно.

Источник “Ъ” на рынке говорит, что производители минтая, вероятно, опасаются увеличения тарифов на перевозку из-за необходимости вывезти в центр страны с Дальнего Востока новый улов лососевых, добытый этим летом. «Если большой объем лососевых будет вывезен в другие регионы, то это, напротив, освободит мощности для минтая в преддверии путины»,— считает Александр Фомин. По его оценке, для вывоза лососевых в центр страны на субсидирование тарифов на перевозку потребуется около 3 млрд руб. В этом сезоне стоимость перевозки лососевых увеличилась вдвое, уточняет управляющий ГК «Доброфлот» Александр Ефремов.

Источник “Ъ” в отрасли пессимистично оценивает перспективы выделения субсидий рыбной отрасли, учитывая дефицит бюджета.

Последний транш в размере 2,5 млрд руб. для льготной перевозки продукции АПК почти полностью был направлен производителям зерна, отмечает он, добавляя, что у рыбопромышленников есть внутренние возможности оптимизировать затраты на логистику. У производителей минтая, по словам господина Фомина, рентабельность составляет 40–60% — «они могут себе позволить снизить оптовые цены».

У рыбопромышленников выросли расходы на обследования плавсостава

Президент АСОРПС Михаил Синев добавляет, что ряд логистических операторов дают скидки производителям до 240 тыс. руб. за 40-футовый контейнер при перевозке с востока на запад страны. Более того, добавляют в Росрыболовстве, производители рыбы, добываемой на Дальнем Востоке и на севере страны, с июля этого года могут получать налоговый вычет при уплате сборов за пользование объектами водных биоресурсов.

Екатерина Ракитина, Наталья Скорлыгина, Халиль Аминов

Зарегистрируйтесь, чтобы дочитать статью

После регистрации вы также сможете:

  • настраивать персональную ленту,
  • управлять рассылками,
  • сохранять статьи, чтобы читать позже.

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...