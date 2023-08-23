Смесь сырья с инфляцией

Nestle с сентября из-за девальвации рубля повышает на 9% отпускные цены на детское питание, включая заменители грудного молока. В нынешних условиях ритейлерам придется поддерживать спрос, снижающийся из-за падения рождаемости в стране, за счет увеличения доли промо, полагают эксперты. Валютная нестабильность привела к росту цен на целый ряд продуктов — от мяса курицы, индейки до кофе и чая. Это усугубляет инфляционные риски, что уже стало всерьез беспокоить власти.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рисунок: Виктор Чумачев, Коммерсантъ Рисунок: Виктор Чумачев, Коммерсантъ

Nestle с 4 сентября повышает на 9% отпускные цены на детское питание, в том числе заменители грудного молока (NAN, Nestogen, Nestlе и Gerber), готовые завтраки (Nesquik, Cosmostars, «Хрутка») и растворимые напитки из какао, следует из имеющихся у “Ъ” писем ритейлерам. Получение письма подтвердили в одном из крупных сетей. Аналогичные уведомления разосланы и дистрибуторам несетевой розницы, говорит собеседник “Ъ” на рынке. В самой компании отказались от комментариев.

Nestle объясняет подорожание детского питания серьезным снижением курса рубля — более чем на 30% с начала 2023 года, а в случае с напитками из какао — еще и ростом мировых цен на сырье и сахар. На товарной бирже в Нью-Йорке стоимость какао-бобов 22 августа достигала $3,33 тыс. за тонну, что на 23% больше, чем в январе. Основной рост цен на сахар наблюдался с начала этого года, но уже с 12 июля оптовые цены в среднем снизились примерно до 60 руб. за 1 кг, пояснил источник “Ъ” из числа сахарозаводчиков.

В Минсельхозе заявили “Ъ”, что «дополнительно уточнят» позицию Nestle. Там подчеркнули, что в целом в РФ «стоимость базового сырья для детского питания и готовых завтраков стабильна».

Вслед за Nestle о повышении цен могут объявить другие производители детского питания, полагает партнер НЭО Альбина Корягина. Основными производителями заменителей грудного молока в РФ помимо Nestle являются Danone («Тёма», Aptamil) и InfaPrim (Nutrilak, «Нутриген», «Винни»), выпустившие в 2021 году совокупно около 32 тыс. тонн продукции при внутреннем потреблении в 40 тыс. тонн, уточняет гендиректор Streda Consulting Алексей Груздев. В Danone и InfaPrim на запрос “Ъ” не ответили. В АО «Прогресс» («Фруто Няня») возможное повышение цен именно на свою продукцию не прокомментировали, но назвали такой шаг «предсказуемым из-за роста стоимости сырья, логистики и расходов на персонал».

Предстоящее повышение цен не полностью компенсирует издержки Nestle, считает исполнительный директор «Русбренда» (объединяет в том числе производителей детского питания) Алексей Поповичев. «В России производится 70–80% заменителей грудного молока, но сырье на 90% импортное»,— поясняет он. По этой причине, напоминает Альбина Корягина, молочные сухие смеси для детей еще в 2022 году подорожали на 17% год к году, в первом квартале этого года рост продолжился.

В 2019 году в Госдуме пытались инициировать возможность включения детского питания в список социально важных товаров, что позволило бы установить на него предельно допустимые цены в рознице. Но идея не реализовалась. «Из-за девальвации рубля дорожают целые группы продовольствия, и сегмент детского питания не исключение»,— отмечает госпожа Корягина. Так, в последнее время об увеличении цен объявили производители курицы, индейки, яиц, майонеза, чая, кофе (см. “Ъ” от 7, 9, 14, 21 августа). На эту проблему 22 августа обратил внимание Владимир Путин, заявивший, что в стране растут инфляционные риски и власти должны сдерживать рост цен.

К увеличившимся издержкам в сегменте детского питания добавляется фундаментальная проблема, связанная, по словам господина Поповичева, с демографическими факторами. Снижение рождаемости уже привело к сокращению продаж детского питания в натуральном выражении. По данным NielsenIQ, в первой половине 2022 года этот показатель сократился на 11,2% год к году, в январе—июне 2023 года — на 2,2%. Продажи готовых завтраков в первом полугодии этого года снизились на 15% год к году, в то время как за тот же период 2022 года — на 5,5%.

Для удержания спроса на фоне роста цен ритейлеры могут увеличить долю промо в сегменте детского питания, считает директор «Яков и партнеры» Олег Шендерюк. В X5 Group «Магните», «Ленте», Metro не ответили на запрос “Ъ”. Впрочем, господин Шендерюк признает, что сейчас доля промо уже составляет 20–30% в немолочных детских продуктах, 30–40% — в молочных, а в отдельных категориях — 60%.

Екатерина Ракитина, Халиль Аминов; Константин Куркин, Санкт-Петербург