РБК: Суровикина сняли с должности главкома ВКС

Генерал армии Сергей Суровикин освобожден от должности главнокомандующего Воздушно-космическими силами, сообщили РБК со ссылкой на источники и экс-главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов (признан иностранным агентом). Сергей Суровикин занимал этот пост с 31 октября 2017 года. При этом он продолжит службу в Министерстве обороны. Как уточняет РБК, в настоящее время генерал находится в «краткосрочном отпуске».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Суровикин

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Сергей Суровикин

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Сергей Суровикин не появлялся на публике с ночи 23 июня. Тогда он записал видеообращение к бойцам ЧВК «Вагнер» с призывом вернуться в места дислокации. В ту ночь подразделения ЧВК выдвинулись «маршем справедливости» на Москву. С тех пор официальные лица и пресс-служба Минобороны о местонахождении Сергея Суровикина ничего не сообщали. Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин говорил, что именно через него осуществляется коммуникация с министерством.

27 июня газета New York Times со ссылкой на источники сообщила, что господин Суровикин мог знать о планах бойцов ЧВК «Вагнер» организовать мятеж. Позднее источники Bloomberg заявили, что военная прокуратура допрашивала Сергея Суровикина несколько дней из-за подозрений в его связах с основателем ЧВК Евгением Пригожиным.

В Кремле эту информацию называли спекуляцией. Общественно-наблюдательная комиссия Москвы после сообщений о возможном задержании и аресте Сергея Суровикина заявила, что генерала нет в СИЗО «Лефортово» и других столичных изоляторах.

8 октября 2022 года Сергея Суровикина назначили командующим объединенной группировкой войск спецоперации на Украине. В ноябре он предложил вывести войска из Херсона. В январе 2023-го он был снят с этой должности и назначен заместителем командующего.