Экскурсия ушла под воду

Трагедией закончилось воскресное путешествие восьми диггеров в центре Москвы. После проливного дождя спасателям удалось найти тела пятерых унесенных потоком сточных вод. Ими оказались две 15-летние девушки, 17-летний парень и супружеская пара из Санкт-Петербурга. Поиски в том числе менеджера одной из крупнейших в стране IT-компаний «Ланит» Дмитрия Маркушкина пока не принесли результатов. По факту гибели людей столичное ГСУ СКР возбудило уголовное дело, а подземные похождения за деньги временно прекращены.

По версии правоохранительных органов, в роковое путешествие под землей в минувшее воскресенье отправились восемь человек под руководством диггера Николая Филиппова. Стоимость прогулки по подземной Москве обошлась каждому из опустившихся в коллектор Неглинки в 9 тыс. руб. После того как группа ушла под землю, на Москву хлынул ливень, побивший суточный рекорд по количеству выпавших осадков. Ничего поначалу не подозревавшие экскурсанты продолжили свой путь в сторону Трубной площади. Тем временем потоки дождя, устремившиеся во все водостоки, стремительно, или скорее лавинообразно, подняли уровень воды в подземной реке, образовав так называемую коллекторную волну. Она могла заполнить весь коллектор, в котором более 4 м до потолка.

Спастись от такой стихии, по мнению специалистов, практически невозможно. Вскоре пропала и связь с любителями подземных приключений. Некоторые из них успели сообщить о прибывающей воде и о том, что пытаются выбраться наружу.

Первыми в понедельник утром в районе парка «Зарядье» из воды достали тела 17-летнего парня и 15-летней девушки. По пока неподтвержденным данным, они были родственниками менеджера компании «Ланит» Дмитрия Маркушина, с которым и отправились исследовать столичное подземелье. Тело еще одной 15-летней девушки водолазы нашли в районе Большого Устьинского моста на Москворецкой набережной. У нее при этом была обнаружена рваная рана головы, вероятно образовавшаяся от удара о каменный свод или выступ коллектора. В Москва-реке в районе «Зарядья» были обнаружены тела предположительно пожилой супружеской пары из Санкт-Петербурга, решившей осмотреть столичные коллекторы.

Сопровождавшего группу Николая Филиппова, Дмитрия Маркушкина и еще одного участника похода пока не нашли. В «Ланите» корреспонденту “Ъ” предложили отправить им письменно интересующие вопросы, на которые обещали ответить «очень оперативно», но этого не сделали.

При этом не исключено, что жертв потопа в коллекторах окажется больше: несмотря на заранее объявленный ливень, при котором спускаться в легко затапливаемые подземные помещения категорически запрещено, в них могли быть и другие группы.

Сейчас «Мосводоканалом» по требованию правоохранителей доступ в коллекторы закрыт.

В ГСУ СКР по Москве возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц), максимальное наказание за которое предусматривает до десяти лет лишения свободы. Его фигурантом уже устал выходец из Белоруссии Николай Дубас, который организовывал походы по подземным коммуникациям Москвы. Господина Дубаса доставили в ГСУ СКР, где его допрос продолжался до позднего вечера.

Юрий Сюн