Четверть ЛУКОЙЛа за полцены

ЛУКОЙЛ, завершивший в прошлом году масштабную программу выкупа собственных акций, теперь хочет за полцены выкупить у нерезидентов до 25% компании. Сумма сделки может составить около 570 млрд руб. Речь идет об акциях и расписках, принадлежащих инвесторам из недружественных стран и заблокированных в РФ на счетах типа С. До этого подобную сделку из российских компаний проводил только «Магнит». Акции ЛУКОЙЛа выросли на новостях более чем на 5%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

ЛУКОЙЛ в июле попросил у президента РФ разрешение на выкуп у нерезидентов до 25% собственных акций с дисконтом не менее 50% к текущей биржевой цене. Об этом сообщил «Интерфакс» и подтвердили источники “Ъ”. Разрешение Кремля на подобные сделки требуется согласно указу президента №520 от 5 августа 2022 года. Речь идет о бумагах, принадлежащих инвесторам из недружественных стран, такие бумаги, а также дивиденды по ним сейчас по распоряжению властей заблокированы на счетах типа С.

В начале августа подобный выкуп провел ритейлер «Магнит» через свою структуру ООО «Магнит Альянс». В рамках программы buyback компания купила у нерезидентов около 16,6% своих акций на сумму 37,4 млрд руб. По итогам сделки было удовлетворено около 200 заявок инвесторов из США, Великобритании, Германии, Италии, Швейцарии, Скандинавских стран, Сингапура, Японии, Канады, Австралии и других юрисдикций. Выкуп также проходил с 50-процентным дисконтом.

В ЛУКОЙЛе возможность выкупа своих акций официально комментировать не стали, точный состав акционеров и размер free-float компания на данный момент не раскрывает. Доля зарубежных инвесторов долгое время составляла около 50% уставного капитала компании, а ее акции торговались помимо России в Лондоне и Франкфурте.

Исходя из объема уставного капитала ЛУКОЙЛа в 692,8 млн акций, на выкуп 25% компании с учетом дисконта может потребоваться около 570 млрд руб. (при рыночной стоимости этого пакета 1,141 трлн руб. на 22 августа). Но окончательная стоимость пакета будет зависеть от точного размера дисконта и того, на какую дату будет рассчитываться цена акций. На новостях о возможном выкупе большого пакета компании ее акции подорожали на бирже на 5,2%, до 6,59 тыс. за бумагу, по итогам торгов 22 августа. Сделки по выкупу предполагается оплатить с использованием иностранных счетов группы, то есть компании не придется покупать для расчетов валюту на внутреннем рынке.

По стандартному требованию властей для сделок с нерезидентами ЛУКОЙЛ перечислит в бюджет около 10% от потраченной на выкуп своих акций суммы. Также компания должна будет разместить на фондовом рынке часть полученного пакета (по данным «Интерфакса», речь идет о 20% от объема выкупленных акций). Теоретически остальной пакет ЛУКОЙЛ может погасить.

Вагит Алекперов, крупнейший акционер ЛУКОЙЛа, 17 декабря 2021 года: «Считаем, что, когда год достаточно успешный, мы должны делиться со всеми. Buyback — это одна из форм поддержки, в том числе наших акционеров».

Последний раз ЛУКОЙЛ активно выкупал свои акции с рынка в рамках масштабной программы buyback объемом $3 млрд, запущенной в 2019 году и завершенной в 2022 году. Затем компания погасила полученные квазиказначейские бумаги.

По мнению Сергея Суверова из «Арикапитала», практика выкупа акций у нерезидентов становится трендом для российского рынка. Он отмечает, что дисконт в таких случаях повышает фундаментальную стоимость компаний. «Нерезиденты, уже практически списавшие российские активы в ноль, с удовольствием согласятся на выкуп»,— полагает эксперт. При этом он считает, что дивидендная политика вряд ли поменяется из-за выкупа и ЛУКОЙЛ по-прежнему будет платить дивиденды исходя из чистой прибыли или cash flow (по итогам 2022 года компания выплатила акционерам по 438 руб. на акцию). Но, так как количество акций в обращении уменьшится, объем дивидендов в расчете на одну акцию увеличится, добавляет он. Другой собеседник “Ъ” допускает, что расходы на выкуп, если он состоится в этом году, приведут к уменьшению объема дивидендов за 2023 год.

Ольга Мордюшенко