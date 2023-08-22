Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Четверть ЛУКОЙЛа за полцены

Компания собирается выкупить свои акции у нерезидентов с дисконтом

ЛУКОЙЛ, завершивший в прошлом году масштабную программу выкупа собственных акций, теперь хочет за полцены выкупить у нерезидентов до 25% компании. Сумма сделки может составить около 570 млрд руб. Речь идет об акциях и расписках, принадлежащих инвесторам из недружественных стран и заблокированных в РФ на счетах типа С. До этого подобную сделку из российских компаний проводил только «Магнит». Акции ЛУКОЙЛа выросли на новостях более чем на 5%.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

ЛУКОЙЛ в июле попросил у президента РФ разрешение на выкуп у нерезидентов до 25% собственных акций с дисконтом не менее 50% к текущей биржевой цене. Об этом сообщил «Интерфакс» и подтвердили источники “Ъ”. Разрешение Кремля на подобные сделки требуется согласно указу президента №520 от 5 августа 2022 года. Речь идет о бумагах, принадлежащих инвесторам из недружественных стран, такие бумаги, а также дивиденды по ним сейчас по распоряжению властей заблокированы на счетах типа С.

В начале августа подобный выкуп провел ритейлер «Магнит» через свою структуру ООО «Магнит Альянс». В рамках программы buyback компания купила у нерезидентов около 16,6% своих акций на сумму 37,4 млрд руб. По итогам сделки было удовлетворено около 200 заявок инвесторов из США, Великобритании, Германии, Италии, Швейцарии, Скандинавских стран, Сингапура, Японии, Канады, Австралии и других юрисдикций. Выкуп также проходил с 50-процентным дисконтом.

В ЛУКОЙЛе возможность выкупа своих акций официально комментировать не стали, точный состав акционеров и размер free-float компания на данный момент не раскрывает. Доля зарубежных инвесторов долгое время составляла около 50% уставного капитала компании, а ее акции торговались помимо России в Лондоне и Франкфурте.

Исходя из объема уставного капитала ЛУКОЙЛа в 692,8 млн акций, на выкуп 25% компании с учетом дисконта может потребоваться около 570 млрд руб. (при рыночной стоимости этого пакета 1,141 трлн руб. на 22 августа). Но окончательная стоимость пакета будет зависеть от точного размера дисконта и того, на какую дату будет рассчитываться цена акций. На новостях о возможном выкупе большого пакета компании ее акции подорожали на бирже на 5,2%, до 6,59 тыс. за бумагу, по итогам торгов 22 августа. Сделки по выкупу предполагается оплатить с использованием иностранных счетов группы, то есть компании не придется покупать для расчетов валюту на внутреннем рынке.

По стандартному требованию властей для сделок с нерезидентами ЛУКОЙЛ перечислит в бюджет около 10% от потраченной на выкуп своих акций суммы. Также компания должна будет разместить на фондовом рынке часть полученного пакета (по данным «Интерфакса», речь идет о 20% от объема выкупленных акций). Теоретически остальной пакет ЛУКОЙЛ может погасить.

Вагит Алекперов, крупнейший акционер ЛУКОЙЛа, 17 декабря 2021 года:

«Считаем, что, когда год достаточно успешный, мы должны делиться со всеми. Buyback — это одна из форм поддержки, в том числе наших акционеров».

Последний раз ЛУКОЙЛ активно выкупал свои акции с рынка в рамках масштабной программы buyback объемом $3 млрд, запущенной в 2019 году и завершенной в 2022 году. Затем компания погасила полученные квазиказначейские бумаги.

ЛУКОЙЛ поставил свою нефть для НПЗ в ОАЭ

По мнению Сергея Суверова из «Арикапитала», практика выкупа акций у нерезидентов становится трендом для российского рынка. Он отмечает, что дисконт в таких случаях повышает фундаментальную стоимость компаний. «Нерезиденты, уже практически списавшие российские активы в ноль, с удовольствием согласятся на выкуп»,— полагает эксперт. При этом он считает, что дивидендная политика вряд ли поменяется из-за выкупа и ЛУКОЙЛ по-прежнему будет платить дивиденды исходя из чистой прибыли или cash flow (по итогам 2022 года компания выплатила акционерам по 438 руб. на акцию). Но, так как количество акций в обращении уменьшится, объем дивидендов в расчете на одну акцию увеличится, добавляет он. Другой собеседник “Ъ” допускает, что расходы на выкуп, если он состоится в этом году, приведут к уменьшению объема дивидендов за 2023 год.

Ольга Мордюшенко

Зарегистрируйтесь, чтобы дочитать статью

Узнавайте больше, чем лежит на поверхности

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...