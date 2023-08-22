Стройка тянет сталь за собой

Российские металлурги констатируют резкий рост потребления стали на внутреннем рынке в первом полугодии: по оценкам ММК, оно выросло на 10–12%, в основном за счет строительства. Также компания отмечает восстановление спроса в автомобилестроении и вагоностроении. В то же время во втором полугодии рост будет замедляться: по мнению экспертов, по итогам года спрос на сталь вырастет на 2%, в основном за счет эффекта низкой базы 2022 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Спрос на сталь в России по итогам 2023 года может вырасти на 3–5% к прошлому году, рассказал менеджер по связям с инвесторами ММК Илья Нечаев в эфире «Газпромбанк инвестиций». По его оценкам, в первом полугодии рост спроса на стальную продукцию составил 10–12% за счет строительного сектора, где потребление выросло на 14–16%.

Компания, которая традиционно была сосредоточена на работе на внутреннем рынке, ожидает рекордной отгрузки продукции на российский рынок. «Наша загрузка на рынок России в этом году, я бы сказал, будет рекордной. Мы в среднем на протяжении второго квартала и видим по текущей загрузке третьего квартала»,— цитирует ТАСС господина Нечаева. По его словам, компания отгружала на внутренний рынок в среднем 800 тыс. тонн в месяц, а в СНГ продажи расширены до коридора 120–150 тыс. тонн.

По итогам первого полугодия ММК увеличил производство стали на 7,5%, до 6,5 млн тонн, за счет роста спроса внутри страны во втором квартале.

За квартал производство стали выросло на 13% к первому кварталу, до 3,5 млн тонн. Продажи в первом полугодии выросли на 11,1%, до 5,8 млн тонн.

Оценки ММК по спросу в первом полугодии более оптимистичны, чем у «Северстали», которая после введения американских санкций также ориентируется на внутренний рынок. Так, «Северсталь» оценивала рост металлопотребления в 8%, до 23,2 млн тонн, из которых 18,2 млн тонн пришлось на строительство (рост на 11%). Однако на фоне повышения ипотечных ставок вслед за базовой ставкой ЦБ темпы строительства жилья в РФ могут замедлиться.

В энергетике наблюдается падение на 6%, до 2,6 млн тонн. Напомним, потребление труб большого диаметра в России сократилось по итогам первого полугодия на 24%, до 942 тыс. тонн, следует из данных отраслевого агентства Metals & Mining Intelligence. При этом общее потребление труб выросло на 3%, до 5,4 млн тонн (см. “Ъ” от 17 августа).

Производство стали в России также растет.

Всемирная ассоциация стали (WSA) сообщила 22 августа, что за январь—июль производство в России выросло на 2,8%, до 44,2 млн тонн. В июле рост производства составил 5,8%, до 6,3 млн тонн.

Кроме России среди десяти крупнейших производителей стали рост производства показывают только Китай, Индия и Иран. Мировое производство за январь—июль снизилось на 0,1%, до 1,103 млрд тонн. Некоторые аналитики ожидают сокращения выплавки в Китае осенью. По данным Platts, производство стали в стране не замедляется, несмотря на слабый спрос со стороны конечных потребителей. «Я по-прежнему считаю, что некоторым крупным китайским заводам придется начать замедление производства в сентябре или октябре»,— говорил Platts собеседник среди металлургов. Но даже если заводы начнут сокращение производства в сентябре, то маловероятно, что цены на сталь могут значительно вырасти на фоне снижения инвестиций в недвижимость в Китае.

Старший аналитик инвестбанка «Синара» Дмитрий Смолин считает, что значимых факторов для дальнейшего роста потребления металла на внутреннем рынке во втором полугодии нет. «Мы ожидаем рост спроса на сталь на уровне 2%, в основном за счет эффекта низкой базы 2022 года, когда ряд отраслей, включая машиностроение, снизили потребление стали»,— говорит он.

Евгений Зайнуллин