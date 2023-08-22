Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Стройка тянет сталь за собой

Потребление металла растет

Российские металлурги констатируют резкий рост потребления стали на внутреннем рынке в первом полугодии: по оценкам ММК, оно выросло на 10–12%, в основном за счет строительства. Также компания отмечает восстановление спроса в автомобилестроении и вагоностроении. В то же время во втором полугодии рост будет замедляться: по мнению экспертов, по итогам года спрос на сталь вырастет на 2%, в основном за счет эффекта низкой базы 2022 года.

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Спрос на сталь в России по итогам 2023 года может вырасти на 3–5% к прошлому году, рассказал менеджер по связям с инвесторами ММК Илья Нечаев в эфире «Газпромбанк инвестиций». По его оценкам, в первом полугодии рост спроса на стальную продукцию составил 10–12% за счет строительного сектора, где потребление выросло на 14–16%.

Компания, которая традиционно была сосредоточена на работе на внутреннем рынке, ожидает рекордной отгрузки продукции на российский рынок. «Наша загрузка на рынок России в этом году, я бы сказал, будет рекордной. Мы в среднем на протяжении второго квартала и видим по текущей загрузке третьего квартала»,— цитирует ТАСС господина Нечаева. По его словам, компания отгружала на внутренний рынок в среднем 800 тыс. тонн в месяц, а в СНГ продажи расширены до коридора 120–150 тыс. тонн.

По итогам первого полугодия ММК увеличил производство стали на 7,5%, до 6,5 млн тонн, за счет роста спроса внутри страны во втором квартале.

За квартал производство стали выросло на 13% к первому кварталу, до 3,5 млн тонн. Продажи в первом полугодии выросли на 11,1%, до 5,8 млн тонн.

Оценки ММК по спросу в первом полугодии более оптимистичны, чем у «Северстали», которая после введения американских санкций также ориентируется на внутренний рынок. Так, «Северсталь» оценивала рост металлопотребления в 8%, до 23,2 млн тонн, из которых 18,2 млн тонн пришлось на строительство (рост на 11%). Однако на фоне повышения ипотечных ставок вслед за базовой ставкой ЦБ темпы строительства жилья в РФ могут замедлиться.

В энергетике наблюдается падение на 6%, до 2,6 млн тонн. Напомним, потребление труб большого диаметра в России сократилось по итогам первого полугодия на 24%, до 942 тыс. тонн, следует из данных отраслевого агентства Metals & Mining Intelligence. При этом общее потребление труб выросло на 3%, до 5,4 млн тонн (см. “Ъ” от 17 августа).

Производство стали в России также растет.

Всемирная ассоциация стали (WSA) сообщила 22 августа, что за январь—июль производство в России выросло на 2,8%, до 44,2 млн тонн. В июле рост производства составил 5,8%, до 6,3 млн тонн.

Кроме России среди десяти крупнейших производителей стали рост производства показывают только Китай, Индия и Иран. Мировое производство за январь—июль снизилось на 0,1%, до 1,103 млрд тонн. Некоторые аналитики ожидают сокращения выплавки в Китае осенью. По данным Platts, производство стали в стране не замедляется, несмотря на слабый спрос со стороны конечных потребителей. «Я по-прежнему считаю, что некоторым крупным китайским заводам придется начать замедление производства в сентябре или октябре»,— говорил Platts собеседник среди металлургов. Но даже если заводы начнут сокращение производства в сентябре, то маловероятно, что цены на сталь могут значительно вырасти на фоне снижения инвестиций в недвижимость в Китае.

Старший аналитик инвестбанка «Синара» Дмитрий Смолин считает, что значимых факторов для дальнейшего роста потребления металла на внутреннем рынке во втором полугодии нет. «Мы ожидаем рост спроса на сталь на уровне 2%, в основном за счет эффекта низкой базы 2022 года, когда ряд отраслей, включая машиностроение, снизили потребление стали»,— говорит он.

Евгений Зайнуллин

  • Газета «Коммерсантъ» №154 от 23.08.2023, стр. 9

Темы:

Зарегистрируйтесь, чтобы дочитать статью

Узнавайте больше, чем лежит на поверхности

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...