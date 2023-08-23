Человек, по позывному которого названа ЧВК «Вагнер»: чем известен командир Дмитрий Уткин

23 августа в Тверской области разбился бизнес-джет Embraer Legacy Евгения Пригожина. Как сообщила Росавиация, среди пассажиров числились сам основатель ЧВК «Вагнер» и командир ЧВК Дмитрий Уткин. МЧС сообщило, что все пассажиры бизнес-джета погибли. Чем известен господин Уткин — в справке «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Автор неизвестен Фото: Автор неизвестен

Уткин Дмитрий Валерьевич родился 11 июня 1970 года в городе Асбест Свердловской области. В раннем детстве его семья переехала в украинское село Смолино Кировоградской области, где он и вырос. После окончания средней школы переехал в Ленинград (ныне Санкт-Петербург), где поступил в Высшее общевойсковое командное училище имени Кирова, а затем — на службу в спецназ ГРУ.

Участвовал в первой и второй чеченских войнах. До 2013 года был командиром 700-го отдельного отряда специального назначения 2-й отдельной бригады специального назначения главного управления генерального штаба вооруженных сил России (с дислокацией в городе Печоры Псковской области). Вышел в отставку в звании подполковника. После увольнения в запас работал в Moran Security Group.

По данным СМИ, в мае 2014 года под Ростовом-на-Дону организовал базу подготовки бойцов и стал командиром собственного подразделения, которое по его позывному получило условное наименование ЧВК «Вагнер». В декабре 2016 года Дмитрий Уткин был замечен на торжественном приеме в Кремле в честь Дня героев Отечества. Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что господин Уткин присутствовал на банкете в числе приглашенных от Новгородской области, так как он «кавалер орденов Мужества».

Дмитрий Уткин и компания главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина «Конкорд менеджмент и консалтинг» в июне 2017 года попали в санкционный список США. Санкции, как заявлял тогда Минфин США, были введены «в соответствии с обязательствами искать дипломатические пути разрешения кризиса на Украине и содействовать возвращению Крыма в состав Украины».

В 2021 году на Украине против Дмитрия Уткина завели уголовное дело по подозрению в посягательстве на территориальную целостность. Также он попал под санкции правительств Новой Зеландии и Великобритании.