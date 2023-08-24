Турецкая ставка устремилась к новым вершинам

Центральный банк Турции, не удовлетворенный эффектом от постепенного повышения ключевой ставки на двух предыдущих заседаниях, перешел к более жесткой денежно-кредитной политике. Прежние осторожные действия сменились резким повышением ставки сразу с 17,5% до 25%. Такое решение, заявил регулятор, продиктовано по-прежнему высоким уровнем инфляции в стране и стремлением за несколько кварталов добиться ее снижения. Новая экономическая политика властей Турции увязана главным образом со сдерживанием роста цен — ориентированную на это программу структурных реформ Минфин собирается представить уже в начале сентября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава Центробанка Турции Хафизе Гайе Эркан

Фото: Mustafa Ciftci / Anadolu Agency / AFP Глава Центробанка Турции Хафизе Гайе Эркан

Фото: Mustafa Ciftci / Anadolu Agency / AFP

Центробанк Турции по итогам заседания в четверг повысил ключевую ставку сразу на 750 базисных пунктов — с 17,5% до 25%, до максимума с 2004 года. Аналитики, опрошенные Reuters и Bloomberg, ожидали менее серьезного повышения — до 20%. В Capital Economics прогнозировали, что до уровня в 25% ставка поднимется только к концу года.

Из заявления турецкого регулятора следует, что он собирается ужесточать денежно-кредитную политику (ДКП) и дальше, делая это «своевременно и постепенно» до тех пор, пока не будет удовлетворен уровнем инфляции.

В Центробанке рассчитывают, что значительный вклад в стабильность цен внесут прямые иностранные инвестиции, дальнейшее увеличение валютных резервов и улучшение баланса текущего счета за счет доходов от туризма.

Ужесточения ДКП инвесторы ожидали с конца 2021 года, когда вместо прежней стандартной практики повышения ставок в условиях роста инфляции турецкий Центробанк начал их, наоборот, понижать. Регулятор перестал так делать только в июне этого года, когда после победы на выборах президент Реджеп Тайип Эрдоган назначил главой Минфина сторонника умеренной фискальной политики экономиста Мехмета Шимшека, занимавшего эту же должность в 2009–2015 годах. После назначения тот пообещал, что правительство будет помогать ЦБ в борьбе с инфляцией, и обозначил общую цель — добиться снижения темпов роста цен до однозначных показателей в среднесрочной перспективе. Главой Центробанка после переизбрания президента стала работавшая ранее в американских банках, в том числе в Goldman Sachs, Хафизе Эркан.

В итоге в июне ставка впервые более чем за два года была повышена — почти вдвое: с 8,5% до 15%, в июле — еще до 17,5%. Оба решения ЦБ разочаровали участников рынка, рассчитывавших на более агрессивную политику. Осторожные шаги регулятора не поддержали слабеющую к доллару лиру: снижение курса национальной валюты страны повышение ставки оба раза замедлило, но не остановило.

Сдержать инфляцию такое повышение ставок также не помогло: по итогам июля в годовом выражении она ускорилась до 47,8% после 38,2% в июне. Господин Шимшек заявлял, что не ожидает снижения инфляции до середины 2024 года: по его словам, экономика страны переживает переходный период. Напомним, официальная цель по инфляции, названная ранее ЦБ,— 5%. После публикации июльских данных о темпах роста цен регулятор повысил прогноз инфляции на конец года до 58% с 22,3%. В заявлении Центробанка эта оценка была подтверждена.

Отметим, что вокруг планов по сдерживанию инфляции строятся практически все заявления турецкого Минфина, сделанные в последние два месяца.

В том числе с этими планами увязана программа структурных реформ, представление которой господин Шимшек анонсировал на начало сентября. Что именно будет представлять собой этот документ, пока неизвестно. Впрочем, из слов министра ясно, что дальнейшая концепция проводимой турецкими властями политики будет достаточно традиционной и ориентированной на устойчивость к внешним и внутренним шокам. «Прозрачность, последовательность, предсказуемость и соответствие международным нормам — основополагающие принципы в нашей экономической политике»,— подчеркивал глава Минфина.

В августе агентство Moody’s заявляло о пересмотре прогноза для банковского сектора Турции с «негативного» на «стабильный». В сопроводительном комментарии отмечалось, что переход к более ортодоксальной и предсказуемой денежно-кредитной политике после смены главы ЦБ начался даже раньше, чем предполагали аналитики.

Кристина Боровикова