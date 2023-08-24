ВЦИОМ: затраты на сборы в школу за год выросли на 30%, до 43 тыс. руб.

Сумма затрат на подготовку школьника к 1 сентября по всем статьям расходов выросла почти на 9,8 тыс. руб. (30%), до 43 029 руб. по сравнению с 2022 годом. Такие данные приводит Росстат.

Самый дорогой пункт в списке покупок — школьная форма. В среднем она обходится в 20 414 руб. Стоимость формы выросла на 3 866 руб. (23%) по сравнению с 2022 годом.

На подарки учителям к 1 сентября в среднем тратят 2 113 руб. Это больше показателя прошлого года на 564 руб. (36%). Канцелярские принадлежности обойдутся в среднем в 3 581 руб., еще 4 998 руб. уйдет на новую сумку, а 4 688 руб.— на покупку книг, пособий и рабочих тетрадей.

Также выросли и школьные взносы. В среднем родители потратили или собираются потратить на взносы по договоренности с администрацией школы 3 361 руб. (+1 304 руб., или 63%), на добровольные взносы — 3 873 руб. (+1207 руб., или 45%).

По данным ВЦИОМ, не все респонденты покупают все пункты из этого списка. Четверть респондентов не покупают ничего из перечисленного (23%). Каждый десятый родитель покупает для своего ребенка что-то одно (9%), а 31% выбирает от двух до четырех пунктов из списка покупок. Затраты по всем семи пунктам отмечают 10% респондентов.

Метод исследования — телефонный опрос. Его провели 11 августа. Участвовали в нем 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет. Данные были взвешены по социально-демографическим параметрам. Предельная погрешность с вероятностью 95% не должна превышать 2,5%.

Анастасия Ларина