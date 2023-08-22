Баррель разбивает лед

Российские нефтекомпании в условиях санкций пытаются все чаще использовать Северный морской путь (СМП) для поставок Urals из балтийских портов. Теоретически такой путь в Азию может быть короче и дешевле, чем традиционный вариант через Суэцкий канал. По данным “Ъ”, «Роснефть» и «Газпром нефть» отправили по этому маршруту в июле и августе три нефтяных груза из Приморска и Усть-Луги в Китай. Однако пока время доставки, учитывая сложные ледовые условия, превосходит альтернативные маршруты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Российские нефтекомпании продолжают тестировать поставки нефти из портов Балтики по СМП. Так, в июле «Газпром нефть» и «Роснефть» отправили из Приморска и Усть-Луги две партии нефти сорта Urals (суммарно около 200 тыс. тонн) танкерами «Совкомфлота» NS Arctic и Primorsky Prospect в Китай, следует из данных Kpler (есть у “Ъ”). Санкции ограничили поставки российской нефти в Европу, после чего основными ее потребителями стали Индия и Китай, куда нефть в основном доставляется через Суэцкий канал, а при использовании перегрузки в VLCC-танкеры — вокруг Африки. Однако летом маршрут через арктические моря при поставке в Китай оказывается короче.

Пока, впрочем, экономии времени удается достичь не всегда: отправленные в июле танкеры, хотя и использовали ледокольную проводку, из-за тяжелых ледовых условий в Восточной Арктике двигались с низкой скоростью, и на доставку грузов может уйти до 50 дней. В августе, по данным Kpler, из Приморска вышел танкер Hammurabi, который был загружен около 100 тыс. тонн Urals от «Роснефти»: нефть была продана на FOB трейдеру Nord Axis, предположительное время доставки составит 43 дня. Этому трейдеру Trafigura в прошлом году передала 10% в проекте «Роснефти» «Восток Ойл».

Игорь Сечин, глава «Роснефти», 17 июня: «Исследование, опубликованное в авторитетном научном издании Nature Communications, указывает, что к середине XXI века Арктика будет практически свободна ото льда до сентября».

В мае вопрос перенаправления поставок российской нефти на СМП затронул глава «Росатома» Алексей Лихачев на совещании с президентом Владимиром Путиным. Он назвал тогда СМП «самым безопасным и привлекательным маршрутом». Но ключевая проблема в перенаправлении существенных объемов по СМП заключается в нехватке танкеров повышенного ледового класса и ледоколов, и сейчас этот маршрут может работать только сезонно.

Преимущество СМП кроется в возможности сократить цепочку поставок в Китай при условии, что ледовая обстановка не вынуждает танкеры замедлить ход, отмечает Виктор Катона из Kpler.

Танкер Primorsky Prospect выполняет первую поставку Urals через СМП в истории, в прошлом году этот путь проделал лишь один танкер, и то с партией нефти сорта «Варандей», рассказывает он. В сентябре экспортеры нефти продолжат использовать СМП. Поставка по маршруту Приморск—Жичжао через Суэцкий канал занимает в среднем 50 дней, через СМП — около 40–42 дней, продолжает господин Катона.

Однако поставка первого груза этого года, прошедшего вдоль СМП (Primorsky Prospect), предположительно, займет 49 дней, фактически лишив российского экспортера логистических преимуществ.

Однако в августе улучшение ледовых условий в Восточной Арктике уже существенно ускорило прохождение СМП нефтяными танкерами — в текущих условиях российские поставщики могут сэкономить до 20 дней на круговом рейсе при поставках нефти в Китай, используя СМП.

По словам главы консультационного центра «Гекон» Михаила Григорьева, российские нефтекомпании уже отправили по СМП семь танкеров с нефтью: три танкера из Приморска, два — из Усть-Луги и два — из Мурманска (в последнем случае отгружалась нефть «Варандея» и «Нового порта»). Рейсы выполняются танкерами «Совкомфлота» ледовых классов Ice3 и Arc4 из балтийских портов, Arc4 и Arc5 из Мурманска, добавляет эксперт, перевозки осуществляют суда типоразмера Aframax дедвейтом 113–117 тыс. тонн, но один рейс из порта Усть-Луга выполняется танкером типоразмера MR (50 тыс. тонн). Кроме двух судов, неделю ждавших улучшения ледовых условий на СМП и подхода ледоколов, все остальные суда следуют безостановочно, замечает он, приход судов в китайские поры ожидается в период с 26 августа по 16 сентября.

По оценкам господина Григорьева, за семь рейсов суда перевезут около 700 тыс. тонн нефти.

Суда ледового класса Ice3, в соответствии с правилами плавания, могут находиться в акватории СМП только до 15 ноября, а суда ледовых классов Arc4 и Arc5 также имеют значительные ограничения по условиям плавания, особенно в восточном секторе СМП, поэтому ожидать, что все они смогут выполнить повторные рейсы, не стоит, заключает он.

Дмитрий Козлов