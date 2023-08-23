Коллекторы раскрыли тайны следствию

Во вторник из Санкт-Петербурга в Москву следователи ГСУ СКР доставили генерального директора турфирмы «Спутник» Александра Кима, подозреваемого в организации незаконной экскурсии по подземным лабиринтам, которая привела к гибели восьми человек. После допроса ему было предъявлено обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц. Кроме него фигурантами резонансного дела стали организатор подземных приключений Никита Дубас и успевший скрыться от следствия гендиректор ООО «Авангард» Александр Лазовский.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Генеральный директор фирмы ООО «Спутник» Александр Ким

Фото: @kim.alexandr Генеральный директор фирмы ООО «Спутник» Александр Ким

Фото: @kim.alexandr

Гендиректора питерской турфирмы ООО «Спутник» Александра Кима правоохранительные органы Северной столицы задержали утром по поручению ГСУ СКР по Москве. Ранее самими следователями был задержан диггер Никита Дубас, занимавшийся организацией турпоходов по подземным коллекторам столицы, по некоторым данным, порядка девяти лет. После задержания выяснилось, что, узнав о трагедии в коллекторе Неглинки, где погибли восемь человек, среди которых трое были несовершеннолетними, немногочисленные сотрудники «Спутника» в спешном порядке вынесли из офиса всю оргтехнику, а также документацию. Впрочем, часть вещдоков удалось перехватить, и они были приобщены к уголовному делу.

Еще одним фигурантом расследования стал гендиректор «Авангарда» Александр Лазовский, продававший туры на походы в столичные подземелья. Узнав о возбуждении уголовного дела, он успел купить билеты на самолет и вылететь в ОАЭ. ГСУ СКР инициировало его розыск. В ближайшее время Замоскворецкий райсуд по ходатайству следствия заочно изберет ему меру пресечения, а затем Генпрокуратура направит в Эмираты запрос о его экстрадиции.

В Замоскворецком суде в среду предполагается рассмотрение ходатайств об очных арестах господ Кима и Дубаса, которые, по некоторым данным, свою вину отрицают.

Тем временем спасателям, доставшим в понедельник из воды четырех погибших участников похода по коллекторам, на следующий день удалось отыскать и остальных четырех утонувших. В связи с этим поисковая операция была завершена, а следствие продолжило свою работу по опознанию всех найденных тел в рамках возбужденного по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц) уголовного дела. В ходе расследования удалось поименно установить всех жертв. Ими оказались 63-летние жители Санкт-Петербурга Андрей и Елена Фадеевы, 47-летний руководитель PR-службы IT-компании «Ланит» Дмитрий Маркушкин, его дочь, 16-летняя Елизавета, 34-летняя Дарья Быкова, 17-летний Глеб Л., его 15-летняя подруга Виктория Ш. и сопровождавший группу диггер 31-летний Константин Филиппов.

Трагедия в коллекторе на Неглинке произошла в воскресенье, 20 августа. Семь человек, заплатив по 9 тыс. руб., под руководством диггера Филиппова отправились в тот день в свое последнее подземное путешествие по Москве, проигнорировав предупреждение синоптиков о надвигающемся сильном ливне. Обрушившийся в тот день на Москву дождь моментально затопил все водостоки, образовав так называемую коллекторную волну, заполнившую водой коллектор Неглинки по самые своды, тем самым не оставив диггерам шансов выбраться наружу.

По данным следствия, находиться в таких сооружениях могут исключительно сотрудники специальных служб города. В этой связи глава Следственного комитета Александр Бастрыкин потребовал от своих подчиненных «принять исчерпывающие меры к установлению обстоятельств гибели людей и привлечению всех причастных к ней лиц к ответственности».

Не исключено, что у следствия могут появиться вопросы и к руководству АО «Москоллектор», отвечающему за состояние городских коллекторов и их надлежащую работу.

Юрий Сюн