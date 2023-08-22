Так тому и БРИКС

В Йоханнесбурге стартовал самый представительный за всю историю БРИКС саммит этого объединения. К 15-й встрече лидеров пяти входящих в него держав несколько десятков государств изъявили желание пополнить ряды этого неформального клуба. А потому в нынешнем саммите, помимо основных игроков (включая и президента РФ Владимира Путина, присоединившегося к коллегам по видеосвязи), также приняли участие представители около 40 стран. При таком ажиотаже вокруг объединения главные действующие лица форума сразу же заговорили о глобальной роли БРИКС сегодня и о том, как возрастет влияние этого объединения в будущем. Впрочем, исторические и судьбоносные решения, к которым обязывали обстоятельства встречи, лидеры оставили на потом, завершив программу первого дня закрытым от посторонних глаз заседанием.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент РФ Владимир Путин в своем видеообращении говорил о БРИКС и перспективах объединения, но все же не мог не упомянуть

Фото: Jerome Delay, AP Президент РФ Владимир Путин в своем видеообращении говорил о БРИКС и перспективах объединения, но все же не мог не упомянуть

Фото: Jerome Delay, AP

Юбилейный — 15-й — саммит БРИКС с самого начала обещал стать особенным. И не только из-за круглой даты, но и по ряду других причин. Во-первых, помимо делегаций из Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР, на встрече ожидались представители около 40 государств. А многие из них и вовсе заранее изъявили желание пополнить ряды клуба и надеялись, что судьбы их заявок положительно решатся уже в Йоханнесбурге. Во-вторых, из-за пандемии COVID-19 лидеры «пятерки» в очном формате не собирались три саммита подряд, а потому возможность увидеть друг друга воочию уже сама по себе была событием.

Правда, мировая политика и тут внесла свои коррективы. Международный уголовный суд (МУС) еще весной выдал ордер на арест Владимира Путина, который в итоге решил не лететь в Южноафриканскую Республику, подписавшую Римский статут и обязанную задержать российского президента по приземлении в стране. Москва назвала тогда решение МУС «ничтожным», однако Претория не была столь же категоричной и, несмотря на попытки найти решение проблемы, так и не поняла, как избежать ареста господина Путина и одновременно не нарушить свои международные обязательства.

Таким образом, возглавить российскую делегацию пришлось главе МИД РФ Сергею Лаврову, которого вместо господина Путина весьма колоритно встретили в аэропорту Йоханнесбурга — национальными песнями и танцами в исполнении ансамбля, разодетого в набедренные повязки и звериные шкуры.

Йоханнесбург встречал гостей саммита БРИКС дружелюбно, но те старались не терять бдительность.

Согласно глобальной базе данных о качестве жизни Numbeo, в 2023 году он попал в десятку городов с самым высоким уровнем преступности, а потому организаторам встречи пришлось усердно потрудиться над обеспечением безопасности. Несмотря на то что мероприятия БРИКС сосредоточились в самом престижном и спокойном по местным меркам районе Сэндтон, по всему периметру этой территории постоянно курсировали полицейские и бронированные машины, а само место встреч лидеров и вовсе обнесли металлическим забором. Небо патрулировали истребители.

«Сейчас здесь безопасно, ничего не случится»,— заверил дипломатический источник корреспондента “Ъ”. А потом добавил, что пешком по району все же лучше не передвигаться.

Между тем панельная дискуссия лидеров БРИКС сильно задерживалась. Подвести итоги первого дня саммита, который был посвящен работе Делового совета БРИКС, и официально дать старт трехдневной встрече главы государств должны были около трех часов дня по местному времени, однако вмешались обстоятельства непреодолимой силы. Точнее, переговоры президента ЮАР Сирила Рамафосы и председателя КНР Си Цзиньпина в Претории. Глава Китая — крупнейшего торгового партнера ЮАР — прибыл в республику с государственным визитом по случаю 25-летия дипломатических отношений между странами, а потому политикам было о чем поговорить подольше, даже если всему БРИКС пришлось бы подождать.

Господин Рамафоса, открывая встречу с председателем Си, назвал Китай «ценным другом и партнером Южной Африки по развитию на протяжении всего процесса восстановления страны из руин апартеида» и особо подчеркнул значимость энергетического сотрудничества двух стран. В итоге переговоры затянулись, а после того как они все-таки закончились, лидерам ЮАР и КНР еще предстояло добраться до Йоханнесбурга, расположенного в 60 км от столицы. Этим во многом и объяснялось позднее начало панельной дискуссии, до которой, кстати, Си Цзиньпин так и не добрался, отправив на первую встречу лидеров кого-то из членов делегации.

Тем временем, приветствуя собравшихся в Йоханнесбурге, Сирил Рамафоса всячески старался до всех донести, какое большое значение он придает БРИКС и роли этого клуба в будущем мироустройстве. Он напомнил, что некоторые страны, в том числе представленные на саммите в ЮАР, хотели бы пополнить ряды «пятерки», и это наглядно показывает, что «значение, вес и влияние семьи БРИКС в мире растет».

Господин Рамафоса отметил, что на страны клуба приходится четверть глобальной экономики и 40% мирового населения, и анонсировал дискуссию лидеров по расширению объединения.

Среди прочего президент ЮАР выступил за фундаментальную реформу глобальных финансовых институтов, раскритиковал «волны протекционизма и односторонние меры, которые подрывают международную торговлю», и призвал к свободному и инклюзивному экономическому росту. Однако в целом Сирил Рамафоса старался никого не обвинять, а призывать к единению, миру и сотрудничеству. В схожем ключе выступили и остальные участники дискуссии — в той или иной степени подмечая проблемы мировой экономики и одновременно призывая их устранить, разумеется, при дельном и активном участии БРИКС.

Президент РФ Владимир Путин в своем видеообращении также говорил больше о БРИКС и перспективах объединения, но все-таки не мог не подчеркнуть, что в углубляющейся волатильности фондовых, валютных, энергетических и продовольственных рынков, а также в «значительном инфляционном давлении» виноваты «безответственные действия рядя стран по проведению масштабной эмиссии для сглаживания издержек пандемии, что провоцирует накопление частного и государственного долга».

На этих же неназванных странах, по словам российского президента, лежит ответственность и за «нелегитимную санкционную практику», оказавшую «серьезное негативное влияние на международную экономическую ситуацию». Они же, отметил господин Путин, попрали все «базовые нормы и правила свободной торговли и экономической жизни, которые еще не так давно казались незыблемыми».

Впрочем, как и все его коллеги по клубу, Владимир Путин выразил уверенность в том, что БРИКС настолько успешен, что остановить его бурное развитие не под силу никому, что он непременно справится со всеми вызовами и все преодолеет.

А о том, что надо для этого сделать и поможет ли этой цели расширение БРИКС, лидеры объединения 22 августа решили поговорить в закрытой от посторонних глаз обстановке. До чего в итоге договорились политики, по свежим следам никто не узнал, но предстоящие два дня форума дают надежду, что без подробностей и судьбоносных решений не обойдется. Не зря же, в конце концов, этот саммит заранее называли историческим.

Анастасия Домбицкая, Йоханнесбург; Алексей Забродин