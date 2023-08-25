На «Комсомольца» нашелся доброволец

Структура инвестфонда «Сигнет Инвестиции» закрыла сделку по покупке крупного в Забайкалье агрохолдинга «Комсомолец», управляющего почти 190 тыс. га. В последнее время этот производитель был убыточен, но интерес к нему со стороны инвестора объясняется большей долей экспортных поставок в Китай. Эксперты не исключают, что новый владелец актива начнет с переработки рапсового масла, спрос на которое в КНР растет ежегодно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Шаповалов, Коммерсантъ Фото: Иван Шаповалов, Коммерсантъ

О закрытии сделки по покупке агрохолдинга «Комсомолец» “Ъ” сообщил председатель совета директоров «Сигнет Инвестиции» Павел Полухин. Продавцами 100% акций компании выступили ее основатели — Валерий и Иван Нагелей.

О том, что такая сделка готовится, “Ъ” сообщал 26 июня. На тот момент Федеральная антимонопольная служба дала ООО АПК — структуре «Сигнет Инвестиции» — предварительное согласие на сделку. Тогда источник “Ъ” говорил, что оценка актива учитывает в основном долговую нагрузку. На конец 2022 года долгосрочные и краткосрочные обязательства «Комсомольца» превышали 2,2 млрд руб., по данным бухгалтерской отчетности. В «Сигнет Инвестиции» отказались уточнять сумму сделки.

АПК принадлежит ГК «Иррико», которой владеет ЗПИФ «Сигнет — инвестиции 1» под управлением «Сигнет Капитала». «Иррико» также владеет агрохолдингом «Яхрома» с активами в Подмосковье и Тамбовской области и агрохолдингом в Ставрополье. После сделки с «Комсомольцем» «Сигнет Капитал», как говорят там, должен войти в число тридцати крупнейших владельцев сельхозземель в стране. Его земельный банк составит около 233 тыс. га.

«Комсомолец» — один из крупных агрохолдингов в Забайкальском крае. Агрохолдинг управляет сельхозземлями в Краснокаменском, Приаргунском, Сретенском, Улетовском и Чернышевском районах региона.

«Сигнет Инвестиции» принадлежит Павлу Полухину. Однако на рынке считается, что бизнесмен действует в интересах экс-банкира Глеба Франка. Господин Полухин в беседе с “Ъ” опроверг связи компании с Глебом Франком.

Прошлый год «Комсомолец» завершил с убытками в 104,82 млн руб. при выручке в 586,45 млн руб. Как отмечается в отчетности агрохолдинга, в 2022 году сложные погодные условия привели к переносу уборочной кампании и нарушениям отгрузок покупателям, бизнес осложнили повышенные пошлины на экспорт рапса и рост себестоимости производства из-за западных санкций.

Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько не исключает, что интерес структуры «Сигнет Инвестиции» к «Комсомольцу» вызван тем, что продукция агрохолдинга ориентирована на экспорт в Китай. Кроме того, добавляет старший аналитик Газпромбанка Марат Ибрагимов, власти России и Китая договорились расширить взаимный доступ сельскохозяйственных товаров на рынки двух стран.

Директор «Совэкона» Андрей Сизов полагает, что покупатель агрохолдинга «Комсомолец» рассчитывает на расширение поставок в Китай того же рапса, а также рапсового масла, крупнейшим покупателем в мире которого и является КНР. Он предположил, что на базе купленного холдинга могут начать переработку рапсового масла. В то же время, продолжает господин Сизов, до конца августа этого года экспорт рапса из России запрещен, единственный пропускной пункт, откуда разрешен вывоз за рубеж этого сырья, находится в Забайкалье. Источник “Ъ” на рынке говорит, что в случае дальнейшего запрета экспорта рапса этот канал поставок останется действующим. В том числе по этой причине бизнес «Комсомольца» мог привлечь внимание структуры «Сигнет Инвестиций», не исключает он.

Кроме того, Забайкальский край граничит с китайской провинцией Хэйлунцзян. А это один из основных регионов в КНР с развитой инфраструктурой по переработке урожая, констатирует Андрей Сизов. Это, по его словам, расширяет для «Комсомольца», выращивающего также зерновые культуры, возможности для их поставок на китайский рынок.

Халиль Аминов, Екатерина Ракитина