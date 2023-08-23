«Вагнер» потерпел небоевое поражение

В Тверской области разбился самолет, на борту которого находились основатели ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин и Дмитрий Уткин, а всего десять человек, включая трех членов экипажа. Никто из них не выжил. По версии специалистов в области расследования авиапроисшествий, причиной крушения мог стать взрыв, произошедший в хвостовой части самолета, которую от него оторвало. Пробоины в фюзеляже и крыльях, полагают они, свидетельствуют о возможном поражении бизнес-джета ракетой. В СКР же расследуют катастрофу как преступление, совершенное по неосторожности пилотами или лицами, готовившими машину к вылету.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Евгений Пригожин погиб в России, не завершив свои миссии за границей

Фото: @orchestra_w Евгений Пригожин погиб в России, не завершив свои миссии за границей

Фото: @orchestra_w

Команда ближайших соратников Евгения Пригожина, который недавно вернулся в Россию из очередной поездки в Африку, вылетела из аэропорта Шереметьево, в Санкт-Петербург на двух самолетах Embraer Legacy 600. Структуры господина Пригожина приобрели их пару лет назад.

Когда около 18:20 самолеты находились в наборе высоты над Бологовским районом Тверской области, очевидцы услышали в небе два взрыва, после чего один из самолетов, вначале вращаясь по спирали, а потом просто падая, устремился к земле. При падении в районе села Куженкино взорвались заполненные перед вылетом баки Embraer, а на месте крушения вспыхнул масштабный пожар, в считаные минуты уничтоживший обломки и находившиеся среди них тела людей. По данным Росавиации, Евгений Пригожин был зарегистрирован в качестве пассажира разбившегося самолета. Всего на борту было десять человек, в том числе, по некоторым данным, Дмитрий Уткин, командовавший бойцами ЧВК, и два пилота. Второй самолет, покружив над местом катастрофы, вернулся в Москву.

Чтобы установить личности большинства жертв трагедии, придется провести ДНК-экспертизы. Впрочем, господ Пригожина и Уткина, по словам представителей ЧВК, уже опознали. Экспертам предстоит установить и причину катастрофы.

Пока опрошенные “Ъ” специалисты в области расследования авиапроисшествий склоняются к версии о том, что причиной гибели Embraer Legacy не являлись неисправность машины или ошибки управлявших ею пилотов, а скорее всего, к катастрофе привели боевое поражение самолета или взрыв на его борту. Telegram-каналы, контролируемые господином Пригожиным, сообщили, что самолет мог быть сбит из зенитного ракетного комплекса. В пользу этой версии говорит и факт разрушения бизнес-джета в воздухе. Его хвостовая часть была найдена далеко от места падения корпуса. А на обломках, в том числе крыла, видны многочисленные пробоины, напоминающие воздействие поражающих элементов ракет земля-воздух.

В свою очередь, в Западном межрегиональном следственном управлении СКР на транспорте “Ъ” сообщили, что для версии о теракте пока нет никаких оснований, поэтому было возбуждено уголовное дело по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности и эксплуатации транспортного средства, приведшее по неосторожности к гибели двух и более лиц). Техническое расследование авиакатастрофы проведет Межгосударственный авиакомитет, а Росавиация сформировала комиссию, чтобы изучить материалы, связанные с подготовкой к полету экипажа и самого бизнес-джета, техсостояние разбившейся машины и действия наземных служб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран После взрывов в воздухе бизнес-джет упал и сгорел

Фото: Wagner Telegram Account / Anadolu Agency / AFP После взрывов в воздухе бизнес-джет упал и сгорел

Фото: Wagner Telegram Account / Anadolu Agency / AFP

«Мы попали в такую ситуацию, что неизвестно, выберемся или нет»,— еще год назад после первых серьезных конфликтов ЧВК «Вагнер» с Минобороны говорил один из ее основателей, бывший полковник ГРУ Дмитрий Уткин. По его словам, военные давно добивались перехода ЧВК под свой контроль, например, с помощью объединения компании с частными структурами, которые уже были под МО. Ситуация обострилась во время СВО, когда «музыканты» фактически стали частной армией, которая могла призвать в свои ряды за приличное вознаграждение любого специалиста, а штурмовые группы формировала за счет заключенных, которым гарантировалось помилование.

Если при создании в 2013 году в «Вагнер» входили три-четыре десятка человек, то в СВО участвовало уже до 60 тыс. «музыкантов», имевших на вооружении не только стрелковое оружие, но даже танки и боевые самолеты. Но им, по словам уже Евгения Пригожина, катастрофически не хватало боеприпасов, прежде всего снарядов для орудий, которые должны были выделять военные.

Конфликт с Минобороны стал поводом для «марша справедливости» колонны ЧВК «Вагнер» на Москву 23–24 июня этого года, в ходе которого они рассчитывали добиться отставок главы Минобороны Сергея Шойгу и начальника генштаба Валерия Герасимова. Силы «Вагнера» заняли Ростов-на-Дону и штаб Южного военного округа, а до столицы не дошли пару сотен километров. Вступивший с господином Пригожиным в переговоры президент Белоруссии Александр Лукашенко убедил его вернуться на базы в ЛНР. Затем ЧВК фактически развалилась — часть бойцов решила вместе с Евгением Пригожиным по приглашению господина Лукашенко заняться подготовкой вооруженных сил Белоруссии, а большая часть влилась в структуры Минобороны РФ.

Уголовное дело о мятеже (ст. 279 УК РФ) в отношении господина Пригожина ФСБ прекратила, но разбираться в событиях, связанных с маршем, продолжило другое ведомство — СКР. Речь шла о выяснении обстоятельств уничтожения различной техники во время похода, в том числе авиации и гибели при этом людей. Так, например, в Воронежской области задержали бойца ЧВК, расстрелявшего двух своих товарищей, отказавшихся от участия в мятеже.

Самого господина Пригожина разбирательства не касались. Ему вернули деньги, оружие, документы и награды, в том числе звезды Героя России, ДНР и ЛНР, изъятые в ходе следственных действий.

Он участвовал во встрече командиров ЧВК с президентом Владимиром Путиным и по своим делам бывал в Москве, Санкт-Петербурге, Минске и других городах, используя для перелетов как раз тот же Embraer, при крушении которого и погиб.

«Все комментарии сейчас в официальных сводках. Дальше это вопрос расследования,— заявил “Ъ” депутат Госдумы, глава пресс-службы КПРФ Александр Ющенко.— Что там произошло? Теракт, поломка, сбит он был? Никто ничего не знает».

«Считаю, что не надо делать никаких скоропалительных выводов. Работают следственные группы, губернатор держит все на контроле»,— сказал “Ъ” замруководителя думской фракции ЛДПР Ярослав Нилов, воздержавшийся от комментариев.

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков («Новые люди») тоже заявил “Ъ”, что его партия будет ждать официальных итогов расследования: «А если к ним возникнут вопросы, то тогда уже будем обращаться с запросами в официальные органы». В «Единой России» также воздержались от комментариев, рекомендовав дождаться итогов официального расследования инцидента. Наконец, в пресс-службе «Справедливой России — За правду» от официальных комментариев отказались, сославшись на отсутствие связи с лидером партии Сергеем Мироновым. Но депутат Госдумы от СРЗП Николай Новичков заявил “Ъ”, что, как и «все патриоты России», искренне надеется, что господин Пригожин, «патриот и герой, который сражался за Россию», все-таки жив.

Николай Сергеев, Сергей Машкин, Олег Рубникович, Андрей Винокуров