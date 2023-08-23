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«РИА Новости»: врио главкома ВКС назначен Виктор Афзалов

Начальник Главного штаба Воздушно-космическими силами (ВКС) генерал Виктор Афзалов назначен врио главкома ВКС. Об этом сообщили «РИА Новости» со ссылкой на источник.

«Экс-главком Воздушно-космических сил России Сергей Суровикин в настоящее время освобожден от должности, временно исполняет обязанности главкома ВКС начальник Главного штаба ВКС генерал-полковник Виктор Афзалов»,— сказал собеседник «РИА Новостей».

Сергей Суровикин не появлялся на публике с ночи 23 июня, когда подразделения ЧВК «Вагнер» выдвинулись «маршем справедливости» на Москву. С тех пор официальные лица и пресс-служба Минобороны о местонахождении Сергея Суровикина ничего не сообщали.

27 июня газета The New York Times писала, что Сергей Суровикин мог знать о планах мятежа ЧВК «Вагнер». Позже Bloomberg со ссылкой на источники сообщал, что его несколько дней допрашивала военная прокуратура из-за подозрений в связях с основателем ЧВК Евгением Пригожиным.

В Кремле называли информацию СМИ спекуляцией. Общественно-наблюдательная комиссия Москвы после сообщений о возможном задержании и аресте Сергея Суровикина заявила, что генерала нет в СИЗО «Лефортово» и других столичных изоляторах.

Вчера, 22 августа, РБК со ссылкой на источники сообщил, что генерал Сергей Суровикин освобожден от должности главкома ВКС. По данным РБК, господин Суровикин продолжит службу в Минобороны, но сейчас находится в «краткосрочном отпуске».

Виктор Афзалов занимал должность врио главкома ВКС, когда господин Суровикин был командующим Объединенной группировки войск и сил в зоне специальной военной операции на Украине.

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