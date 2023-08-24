Широко шагнули

15-й саммит БРИКС, как и обещала хозяйка встречи ЮАР, войдет в историю. Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка не только договорились о механизмах расширения клуба, но и пригласили в свои ряды сразу шесть стран. Уже 1 января Аргентина, Египет, Эфиопия, Иран, Саудовская Аравия и ОАЭ присоединятся к идущей в рамках БРИКС борьбе за многополярность. Нынешние участники объединения нашли множество аргументов за расширение. Хотя, как рассказали президент РФ Владимир Путин и глава МИДа Сергей Лавров, дискуссия по ключевому вопросу саммита вышла непростой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Слева направо: президент Бразилии Лула да Силва, лидер Китая Си Цзиньпин, президент ЮАР Сирил Рамафоса и премьер Индии Нарендра Моди

Фото: Themba Hadebe / AP Слева направо: президент Бразилии Лула да Силва, лидер Китая Си Цзиньпин, президент ЮАР Сирил Рамафоса и премьер Индии Нарендра Моди

Фото: Themba Hadebe / AP

Президент ЮАР Сирил Рамафоса и во время подготовки к саммиту, и непосредственно в ходе трехдневных заседаний лидеров БРИКС неоднократно называл встречу в Йоханнесбурге исторической. А потому у ее участников не было другого выбора, кроме как представить международной общественности революционные итоги своей работы. В целом юбилейный саммит был посвящен месту и роли клуба в современном мире, а главной интригой повестки стало расширение БРИКС, которое, с одной стороны, планировалось, а с другой — у некоторых вызывало сомнения.

В итоге заключительный день саммита начался с заявления, которого страны, ранее подавшие заявки на вступление в клуб, ожидали почти год (но особенно — последние три дня). «Мы приняли решение пригласить Аргентину, Египет, Эфиопию, Иран, Саудовскую Аравию и ОАЭ стать полноценными членами БРИКС. Их членство начнется 1 января 2024 года»,— поведал о совместном решении «пятерки» президент Рамафоса.

К началу саммита в желании пополнить ряды БРИКС признавались около 40 государств, а формальные заявки на вступление подали 23 страны.

Другое дело, что у клуба до последнего дня не существовало официальной процедуры расширения, а потому разница между подумывающими, желающими и готовыми присоединиться к клубу определялась весьма условными критериями.

Круг же тех, кого сейчас действительно могли пригласить в объединение, был значительно уже. Хотя и он впечатлял, поскольку количественно не уступал действующему составу. По данным СМИ, из «пятерки» сделать «десятку» изначально были призваны Аргентина, Египет, Индонезия, ОАЭ и Саудовская Аравия. Однако в разгар саммита на замену Индонезии, согласно утечкам в прессе, вышел Иран. Однако в конце концов все получилось еще масштабнее, чем ожидалось, и приглашение к общему столу получили шесть стран.

Отмечать прирост нынешние лидеры БРИКС принялись поздравлениями себя и новых членов с тем, что выработанное в Йоханнесбурге решение символизирует усиление влияния клуба в мире. «Теперь ВВП БРИКС возрастет до 37% от мирового ВВП по паритету покупательной способности, а в самом объединении будут проживать 46% мирового населения»,— радовался президент Бразилии Лула да Силва, еще недавно, по информации СМИ, выступавший против расширения.

Индийский премьер-министр Нарендра Моди, также ранее сомневавшийся в целесообразности приумножения числа участников, пошел дальше: он рассказал о глобальных и, естественно, позитивных последствиях принятого решения. «Это укрепит веру стран по всему миру в многосторонний миропорядок»,— сказал он.

Не скрывал удовольствия и председатель КНР Си Цзиньпин. «Нынешнее расширение носит исторический характер и отражает решимость государств—членов БРИКС сотрудничать с развивающимися странами. Это новая точка отправления для взаимодействия в рамках БРИКС»,— возвестил китайский лидер.

По словам же Сирила Рамафосы, за нынешней фазой расширения последуют и другие, а БРИКС представляет собой «партнерство равных стран, которые имеют разные точки зрения, но единое видение для создания лучшего мира».

Между тем президент РФ Владимир Путин, поблагодарив ЮАР за труды и поздравив новых членов, отметил, что, «как выяснилось, эта работа (по согласованию декларации.— “Ъ”) была непростой и президент Рамафоса проявил удивительное дипломатическое искусство при согласовании всех позиций, в том числе касающихся расширения БРИКС».

«Обсуждение шло достаточно интенсивно, не могу сказать, что вообще без проблем, но в целом с нацеленностью каждого государства на принятие решения о приеме новых членов»,— позднее на пресс-конференции подтвердил возникавшие сложности и Сергей Лавров.

Кто именно создавал эти трудности, так и не раскрыли. А предположить было и того сложнее, ведь лидеры Бразилии и Индии, которых можно было бы в чем-то заподозрить, публично были полны энтузиазма от предстоящего расширения.

Примечательно, что не все из приглашенной к вступлению в БРИКС «шестерки» оказались готовы бурно разделить радость с приглашавшими.

Например, глава МИД Саудовской Аравии принц Фейсал бен Фархан Аль Сауд неожиданно заявил, что Эр-Рияд ждет «подробностей от БРИКС относительно характера членства, чтобы принять соответствующее решение». А популярный кандидат в президенты Аргентины, где выборы назначены на 22 октября, Патрисия Буллрич и вовсе заверила: в случае ее победы Буэнос-Айреса в рядах клуба не будет.

Так или иначе Владимир Путин заверил: «Мы будем продолжать то дело, которое сегодня с вами начали,— по расширению влияния БРИКС в мире» (к РФ в 2024 году переходит председательство).

Тем более что, как пояснил “Ъ” гендиректор Российского фонда прямых инвестиций и член делового совета БРИКС Кирилл Дмитриев, расширение объединения — «важнейший шаг для увеличения взаимных инвестиций стран БРИКС и более активного взаимодействия их финансовой и платежной инфраструктуры».

Финансовый вопрос, кстати, больше всего во время финального заседания, кажется, волновал Владимира Путина. И, видимо, не в последнюю очередь из-за введенных против Москвы санкций и отказа Нового банка развития БРИКС от инвестиционных проектов в России. По словам президента РФ, особенно актуальна сейчас проблема создания единой расчетной валюты и организации расчетов в нацвалютах между странами БРИКС.

Подробнее о наболевшем рассказал Сергей Лавров. По его словам, все внимание членов БРИКС «сосредоточено на поиске путей обеспечения взаимной торговли, инвестиций таким образом, чтобы не зависеть от систем, контролируемых США и западным союзом». Он заверил, что в «Группе семи» и других западноцентричных структурах «все слушают США», а в БРИКС же царит равноправие. «У нас здесь все по-другому. У нас здесь все по-честному»,— пояснил господин Лавров. Он подчеркнул, что на саммите была достигнута договоренность начать предметную работу над созданием альтернативных платежных систем.

И, как указано в декларации по итогам саммита, к следующей встрече лидеров министры финансов и главы Центробанков стран объединения должны будут рассмотреть вопрос об использовании нацвалют, платежных инструментов и платформ.

При этом министр отметил, что Москва считает решения о заморозке Новым банком развития уже одобренных инвестиционных проектов на территории РФ неправомерными. «Прежние руководители этого банка превышали свои полномочия и искажали уставные цели, которые стояли при создании Нового банка развития»,— заявил он, отвечая на вопрос “Ъ”. «Новый президент Дилма Руссефф (заняла пост 24 марта.— “Ъ”) полностью понимает задачи, которые перед ней стоят в соответствии с уставными документами»,— добавил Сергей Лавров.

Напоследок он напомнил, что именно на РФ как председателя-2024 ложатся задачи вовлекать новых членов в работу объединения. «Президент предложил создать комиссию по вопросам транспорта. Думаю, при нашем председательстве мы это сделаем»,— обозначил фронт работ министр.

И правда, кризис цепочек поставок (как и проблема со взаиморасчетами) сам себя не преодолеет.

Анастасия Домбицкая, Йоханнесбург; Алексей Забродин