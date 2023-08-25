Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

«Траст» закрыл сделку по продаже 90% «Точки» за 41,5 млрд рублей

Банк непрофильных активов «Траст» закрыл сделку по продаже 90% АО «Точка» за 41,5 млрд руб. Сумма сделки превысила начальную стоимость на аукционе на 68%, банк выкупил миноритарий «Точки», сообщила пресс-служба «Траста».

«Покупателем по сделке выступил миноритарный акционер АО "Точка"»,— говорится в сообщении пресс-службы банка непрофильных активов (есть у «Ъ»).

Для выкупа топ-менеджмент «Точки» привлек консорциум инвесторов при участии группы «Интеррос». В лот вошли АО «Точка» и все дочерние компании, включая ООО «Банк Точка», капитал которого составляет 7,36 млрд руб. Теперь менеджмент консолидировал 100% акций. Стартовая цена выросла в результате высокого интереса инвесторов к активу.

«Точка» — это цифровой банк для предпринимателей и бизнеса. Его уставный капитал — около 3,5 млрд руб. К августу 2023 года у АО «Точка» более 550 тыс. активных клиентов. В июне 2022-го банк «Открытие», который стал частью группы ВТБ, продал примерно 90% акций «Точки» «Трасту». В феврале «Точка» получила универсальную лицензию, которая позволяет финансовой организации совершать все доступные виды банковских операций в России и за ее пределами.

Подробнее читайте в публикации «Ъ» «Инвесторы вышли на “Точку”».

Мария Федотова

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...