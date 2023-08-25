«Траст» закрыл сделку по продаже 90% «Точки» за 41,5 млрд рублей

Банк непрофильных активов «Траст» закрыл сделку по продаже 90% АО «Точка» за 41,5 млрд руб. Сумма сделки превысила начальную стоимость на аукционе на 68%, банк выкупил миноритарий «Точки», сообщила пресс-служба «Траста».

«Покупателем по сделке выступил миноритарный акционер АО "Точка"»,— говорится в сообщении пресс-службы банка непрофильных активов (есть у «Ъ»).

Для выкупа топ-менеджмент «Точки» привлек консорциум инвесторов при участии группы «Интеррос». В лот вошли АО «Точка» и все дочерние компании, включая ООО «Банк Точка», капитал которого составляет 7,36 млрд руб. Теперь менеджмент консолидировал 100% акций. Стартовая цена выросла в результате высокого интереса инвесторов к активу.

«Точка» — это цифровой банк для предпринимателей и бизнеса. Его уставный капитал — около 3,5 млрд руб. К августу 2023 года у АО «Точка» более 550 тыс. активных клиентов. В июне 2022-го банк «Открытие», который стал частью группы ВТБ, продал примерно 90% акций «Точки» «Трасту». В феврале «Точка» получила универсальную лицензию, которая позволяет финансовой организации совершать все доступные виды банковских операций в России и за ее пределами.

Подробнее читайте в публикации «Ъ» «Инвесторы вышли на “Точку”».

Мария Федотова