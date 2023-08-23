Путь Евгения Пригожина: от тюремного срока и «Конкорда» до ЧВК «Вагнер» и мятежа

23 августа в Тверской области разбился бизнес-джет Embraer Legacy Евгения Пригожина. Как сообщила Росавиация, среди пассажиров числился и сам основатель ЧВК «Вагнер». МЧС сообщило, что все пассажиры бизнес-джета погибли. Подробности его биографии — в справке «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Пригожин Евгений Викторович родился 1 июня 1961 года в Ленинграде (ныне — Санкт-Петербург). В 1977 году окончил местную спортивную школу-интернат №62, профессионально занимался лыжами. Учился в Ленинградском химико-фармацевтическом институте. В 1979 году был осужден на два года условно за кражу, в 1981-м, по разным данным, получил 12–13 лет лишения свободы по нескольким «хулиганским» статьям. В 1990 году вышел на свободу досрочно.

После освобождения занялся ресторанным бизнесом, открыв в Санкт-Петербурге сеть по продаже хот-догов. В 1991–1997 годах руководил сетью магазинов «Контраст». В 1995 году открыл бар-магазин «Винный клуб», в 1996-м — ресторан «Старая таможня». В том же году открыл кейтеринговую компанию «Конкорд Кейтеринг». В 1997 году зарегистрировал ООО «Конкорд менеджмент и консалтинг». В 1998 году открыл ресторан на теплоходе New Island. В 2001-м президент России Владимир Путин встречался там с Жаком Шираком, а год спустя — с Джорджем Бушем. В 2002–2012 годах развивал сеть быстрого питания «Блин! Дональтс». В начале 2000-х занялся строительным бизнесом. До 2019 года был гендиректором ООО «Комбинат питания "Конкорд"».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Председатель правительства России Владимир Путин (справа) и директор компании «Конкорд» Евгений Пригожин во время встречи с членами международного дискуссионного клуба «Валдай» в 2011 году Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров Глава Bosco di Ciliegi Михаил Куснирович (слева) и директор компании «Конкорд» Евгений Пригожин на встрече мэра Москвы Сергея Собянина с представителями бизнеса в сфере торговли и услуг в 2011 году Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин Следующая фотография 1 / 2 Председатель правительства России Владимир Путин (справа) и директор компании «Конкорд» Евгений Пригожин во время встречи с членами международного дискуссионного клуба «Валдай» в 2011 году Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров Глава Bosco di Ciliegi Михаил Куснирович (слева) и директор компании «Конкорд» Евгений Пригожин на встрече мэра Москвы Сергея Собянина с представителями бизнеса в сфере торговли и услуг в 2011 году Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин

По данным СМИ, «Конкорд» выступал организатором ряда торжеств на высоком уровне, в том числе по случаю инаугурации президента Владимира Путина в 2012 году. В 2018 году Владимир Путин в интервью американским СМИ заявил: «Я знаю такого человека, но он не числится в моих друзьях». По данным РБК, в 2014–2015 годах структуры «Конкорда» выиграли тендеры на 10,3 млрд руб. на уборку в казармах и учебных заведениях Минобороны.

С 2013 года имя предпринимателя связывали с Агентством интернет-исследований (также известно как «фабрика троллей»). В 2019 году возглавил попечительский совет медиагруппы «Патриот», в состав которой вошли Федеральное информационное агентство, «Экономика сегодня» и еще несколько порталов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Евгений Пригожин на открытии выставки в ГМИИ имени А.С.Пушкина в 2007 году

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Евгений Пригожин на открытии выставки в ГМИИ имени А.С.Пушкина в 2007 году

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Долгое время отрицал связь с ЧВК «Вагнер». 10 июня 2021 года подал иск к ЗАО «Эхо Москвы», журналисту Алексею Венедиктову (признан иностранным агентом) и главному редактору сайта радиостанции Виталию Рувинскому, требуя опровергнуть заявление Венедиктова, который в прямом эфире назвал его хозяином ЧВК «Вагнер». 15 августа 2022 года Пресненский суд признал эти слова недостоверными.

В сентябре 2022 года в соцсетях появилось видео, на котором человек, похожий на Пригожина, вербует заключенных для участия в специальной военной операции (СВО) на Украине в составе ЧВК «Вагнер». 26 сентября Пригожин заявил, что стоял у истоков создания этого вооруженного формирования. По его словам, батальонная тактическая группа «Вагнер» была сформирована 1 мая 2014 года для «защиты русских» на Украине. С тех пор ЧВК принимала участие в различных вооруженных конфликтах, в том числе в Африке. По словам Пригожина, в СВО она впервые вступила 19 марта 2022 года.

В ходе спецоперации неоднократно критиковал министра обороны Сергея Шойгу и начальника Генштаба Валерия Герасимова, обвиняя их в «снарядном голоде». 23 июня 2023 года заявил о якобы нанесенных ракетных ударах Минобороны по тыловым лагерям наемников, после чего направил колонны ЧВК «Вагнер» в «марш справедливости» на Москву. В ночь на 24 июня вагнеровцы заняли штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону. ФСБ квалифицировала действия Пригожина как вооруженный мятеж и возбудила уголовное дело. Президент Владимир Путин назвал происходящее предательством.

Вечером 24 июня в ходе переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко Пригожин согласился развернуть колонны ЧВК «Вагнер» и вернуть наемников в полевые лагеря. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что уголовное дело «будет прекращено», а сам он «уйдет в Белоруссию». Впоследствии туда передислоцировалась часть вагнеровцев. 19 июля 2023 года Пригожин зарегистрировал в Белоруссии ООО «Конкорд менеджмент и консалтинг», основной вид деятельности которой — «управление недвижимым имуществом».

Последний раз видео с Пригожиным было опубликовано в Telegram 21 августа. На нем основатель ЧВК «Вагнер» утверждал, что находится в Африке, а его вооруженное формирование «делает Россию еще более великой на всех континентах».