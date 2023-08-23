Бывший первый зампред правления ВТБ Пучков назначен новым гендиректором ОСК

Бывший первый заместитель председателя правления банка ВТБ Андрей Пучков назначен генеральным директором Объединенной судостроительной корпорации (ОСК), сообщил вице-премьер, глава Минпромторга России Денис Мантуров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Пучков

Фото: Пресс-служба ВТБ Андрей Пучков

Фото: Пресс-служба ВТБ

«Уверен, что богатый управленческий опыт Андрея Сергеевича, вкупе с четким пониманием целей и задач, стоящих сейчас перед судостроительной отраслью, помогут скорой стабилизации финансового состояния крупнейшего государственного судостроительного холдинга»,— сообщил господин Мантуров, слова которого приводит пресс-служба министерства промышленности и торговли РФ. Он уточнил, что уже подписал директиву об избрани Андрея Пучкова гендиректором ОСК, также утвержден и новый совет директоров корпорации.

Ранее сегодня, 23 августа, пресс-служба ВТБ сообщила об уходе господина Пучкова из банка после 20 лет работы в финорганизации.

Накануне правительство России выдвинуло Андрея Пучкова и главу ВТБ Андрея Костина в наблюдательный совет ОСК. Кабмин решил передать ОСК в доверительное управление ВТБ на пять лет. По данным «Ъ», это решение вызвано срывом программы оздоровления ОСК, начатой в 2020 году. РБК

Объединенная судостроительная корпорация отвечает за постройку почти всех военных кораблей и большей части гражданских судов в России.

Подробности — в материале «Ъ» «В наши банки заходили корабли».

Александр Кислов