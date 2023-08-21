Коллектор собирает покупателей

Коллекторское агентство «Центр ЮСБ», работающее на рынке взыскания с 2003 года, одно из старейших, выставлено на продажу. В текущем году компания завершила все агентские договоры, а также закрыла единственный региональный офис. По сути компания продает лицензию ФСТЭК и место в реестре ФССП «без негативного следа». Кроме того, у «Центра ЮСБ» есть технологии и компетенции на рынке взыскания.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Одно из старейших на рынке коллекторских агентств «Центр ЮСБ» ищет покупателя. Об этом “Ъ” сообщили несколько источников на рынке взыскания. Информация о поиске покупателя размещена в профильных Telegram-каналах. По оценкам собеседников “Ъ”, «Центр ЮСБ» может быть оценен для продажи в пределах 23 млн руб. Такая оценка связана с тем, что продается по сути лицензия на коллекторскую деятельность.

Агентство «Центр ЮСБ» было основано в 2003 году, в 2016 году было включено в реестр Федеральной службы судебных приставов (ФССП). Компания специализируется на агентском взыскании (банк не продает долг, а оставляет его на балансе, передавая права агенту), работала как с долгами физлиц, так и с дебиторской задолженностью. По итогам прошлого года рынок агентского взыскания составлял 734 млрд руб., с учетом банков и МФО. В 2023 году компания расторгла все агентские договоры.

Директор по развитию компании «ЮрПартнерЪ» Александр Федоров (возглавлял «Центр ЮСБ» до 2015 года) рассказал, что у данной компании есть уникальные методики взыскания, в том числе большой опыт работы с долгами юридических лиц. «Центр ЮСБ» помимо эффективного взыскания качественно осуществлял поддержку клиентов, не вызывая нареканий, рассказывает он.

544 коллекторских агентств состояло в реестре ФССП по состоянию на 9 августа.

Сейчас компания предлагает помимо лицензии ФССП бессрочную лицензию Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК) и бессрочную лицензию на ПО «Контакт».

По мнению Александра Федорова, компания представляет интерес не только с точки зрения наличия компетенций, технологий и команды, но и с точки зрения репутации. В реестре ФССП компания находится в «зеленой» категории. Весной 2021 года Министерство юстиции РФ, в подчинении которого находится ФССП, предложило присваивать коллекторам различные категории риска причинения вреда: высокий, значительный, средний, низкий. Соответствующие изменения было предложено внести в «Положение о федеральном государственном контроле (надзоре)…». Несмотря на критику со стороны профессионального сообщества (см. “Ъ” от 26 апреля 2021 года), изменения были приняты. Применяться новые критерии оценки стали с начала 2022 года. В прошлом году ФССП получила 2,3 млн жалоб на действия взыскателей. Обоснованными признаны почти 210 тыс. жалоб. На текущий момент 5% участников рынка коллекшена находятся в «красной» и «желтой» зонах, то есть отнесены регулятором к высокой и значительной категории риска (см. “Ъ” от 29 марта). «Интерес к покупке "зеленой" лицензии может быть у крупнейших игроков рынка, в качестве запасной лицензии»,— уверен господин Федоров.

«Такие предложения нельзя назвать частыми. Как правило, лоты представляют собой компании, которые получили лицензию, но активно не вели деятельность»,— отмечает президент СРО НАПКА Эльман Мехтиев.

Саму лицензию на ведение коллекторской деятельности получить не так трудно и долго, сходятся во мнении собеседники “Ъ” на рынке коллекшена, в среднем ФССП рассматривает документы на вступление в реестр всего 20 дней.

Но рынок взыскания давно перестал быть сегментом, где можно быстро выйти в прибыль без знаний и технологий, признает Эльман Мехтиев. «Сейчас это под силу лишь высокотехнологичным компаниям, и это возможно лишь при условии, когда бизнес инвестирует в технологии,— продолжает господин Мехтиев.— Именно по этой причине и появляются сейчас такие предложения от тех, кто понял, что выйти в прибыль без инвестиций не получится». Выход нового сильного участника рынка «возможен, но, как и в любом финансовом бизнесе, все зависит от уровня инвестиций и предполагаемой к реализации бизнес-модели», заключает эксперт.

Впрочем, собеседники “Ъ” на рынке взыскания сомневаются, что практика покупки запасных лицензий может быть рентабельной: формальности перехода на новое юрлицо могут оказаться сложнее и дольше, чем получение новой лицензии. Однако подобные кейсы могут заинтересовать крупных игроков, закрепившихся в «красной» зоне ФССП.

Полина Трифонова, Ксения Дементьева