Саммит с украинским акцентом

В Афинах 21–22 августа прошел саммит ЕС—Балканы. Формально он был приурочен к 20-летию такой же встречи в Салониках, где Евросоюз пообещал принять Балканские страны в свои ряды. При этом на нынешнем саммите ощутимо присутствовала и украинская тема, а участие в нем принял президент Украины Владимир Зеленский. Участники саммита поддержали «целостность Украины в ее международно признанных границах», а Греция взялась обучать украинских пилотов управлению истребителями F-16. Но поставлять Киеву сами самолеты Афины, похоже, не готовы. С подробностями — корреспондент “Ъ” на Балканах Геннадий Сысоев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Зеленский (на фото: справа) приезжал в Афины не зря. С Кириакосом Мицотакисом он подписал декларацию о поддержке Грецией вступления Украины в НАТО

Фото: Stelios Misinas, Reuters Владимир Зеленский (на фото: справа) приезжал в Афины не зря. С Кириакосом Мицотакисом он подписал декларацию о поддержке Грецией вступления Украины в НАТО

Фото: Stelios Misinas, Reuters

Вместе в Европу

То, что вопрос о расширении ЕС и тема Украины доминировали на афинском саммите, никого не удивило. Именно под влиянием украинского кризиса Евросоюз усилил внимание к Балканам, вернувшись к данному еще в 2003 году на саммите в Салониках обещанию интегрировать страны региона в свои ряды. После многолетнего застоя ЕС в последние год-полтора запустил переговоры с Северной Македонией и Албанией о вступлении, поддержал предоставление Боснии и Герцеговине статуса кандидата, а также либерализацию визового режима с Косово.

В принятой на саммите в Афинах декларации говорится о важности реализации идеи единой Европы, в составе которой были бы Балканы, Украина и Молдавия, имеющие «общее европейское наследие, историю и будущее» и чье принятие в ЕС означало бы «стратегический вклад в мир, безопасность и стабильность Европы».

Со своей стороны, помимо политических реформ Евросоюз ожидает от будущих членов согласования внешней политики с курсом ЕС, прежде всего в отношении санкций против России. Однако добиться здесь единодушия Брюсселю пока не удается. Единственной страной среди кандидатов в члены ЕС, не присоединившейся к антироссийским мерам, остается Сербия, не желающая лишиться поддержки Москвы по Косово и российского газа по льготным ценам.

И на сей раз президент Сербии Александр Вучич, едва прибыв в Афины, объявил: «Мы уважаем территориальную целостность Украины, но в санкциях против России участвовать не будем, пока я не увижу, что Сербия оказалась в ужасно тяжелом положении». А накануне в обращении к нации господин Вучич предупредил, что ожидает «колоссального давления на Белград» по вопросу о санкциях — «вероятно, сильнейшего за все время».

Впрочем, алармистское предупреждение сербского президента оказалось предназначенным скорее для внутреннего потребления. Особого давления на него в Афинах заметно не было. Да и в документах саммита тезис о санкциях против РФ был, по сути, сведен к призыву к Балканским странам ускорить согласование своей политики с общей внешней политикой ЕС.

В итоге и сам Александр Вучич по завершении саммита признал, что в его декларации «нет ничего, что бы противоречило политике Сербии». Он, правда, оговорился, что изначально в тексте были «две важные позиции», не устраивающие Белград, в том числе и по санкциям против России, но дал понять, что выступил против, а детали пообещал сообщить позднее.

Украинские мотивы

«Встречу во вторник с глазу на глаз» с Владимиром Зеленским на саммите в Афинах Александр Вучич анонсировал заранее. При этом он особо подчеркнул, что состоится она «по просьбе украинского президента».

Впрочем, в этой встрече был заинтересован и сам господин Вучич. В последнее время в Сербии всерьез заговорили о готовности Киева признать независимость Косово, чему Белград пытается активно противостоять. Президент Сербии даже предупредил на днях: «Если Украина признает Косово, то в один день потеряет все, что у нее в руках — уровень политического доверия, не говоря уже об отношениях с Сербией. Убежден, что Владимир Зеленский не выбросит этот козырь из рук».

В Афинах у Александра Вучича появилась возможность получить ответ на волнующий его вопрос лично от украинского коллеги. По данным “Ъ” из европейских дипломатических источников, «позиция Киева по территориальной целостности Сербии остается пока неизменной». Оба президента назвали состоявшиеся переговоры «открытыми и продуктивными».

Впрочем, куда больший интерес вызвала встреча с украинским президентом хозяина саммита, премьера Греции Кириакоса Мицотакиса. Как писал накануне “Ъ”, интерес Владимира Зеленского к поездке в Грецию мог быть связан с тем, что эта страна обладает крупнейшим парком истребителей F-16 среди всех стран ЕС — по данным портала FlightGlobal, таких самолетов у нее 153 единицы (см. “Ъ” от 22 августа), а Киев как раз сейчас активно добивается получения F-16 от западных партнеров.

По итогам переговоров лидеров двух стран было объявлено, что Греция обучит украинских пилотов управлению F-16, обещан Киеву и «новый оборонный пакет». О возможных же поставках истребителей ничего сказано не было. Таким образом, Греция, по сути, осталась на позициях, которую в военном ведомстве республики изложили украинскому министру обороны Алексею Резникову в ходе его весеннего визита в Афины: военные поставки Украине будут «по возможности» продолжены, но модернизированные танки Leopard 2 и ЗРК С-300 поставляться не будут, чтобы не подрывать безопасность самой Греции. Теперь в этот «список непоставок», греки, похоже, включили и F-16.

Тем не менее Владимир Зеленский приезжал в Афины не зря. С Кириакосом Мицотакисом он подписал декларацию о поддержке Грецией вступления Украины в НАТО, «когда союзники с этим согласятся и будут выполнены необходимые условия». А от всех участников афинского саммита получил «непоколебимую поддержку независимости, суверенитету и территориальной целостности Украины в рамках ее международно признанных границ».