Депутат ответит за «никтошку»

Саратовское отделение «Единой России» (ЕР) намерено исключить из партии и снять с выборов депутата горсовета Маркса Юлию Трухманову из-за ее слов о роли нынешнего президента в политике 90-х. Доказывая непричастность Владимира Путина к «мошеннической приватизации», депутат заявила, что в то время он был «никтошка». Запись разговора опубликовал соперник госпожи Трухмановой на осенних выборах Дмитрий Липенский. Сама она уверяет, что пленка смонтирована.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Юлия Трухманова

Фото: Фото: Юлия Трухманова Юлия Трухманова

Фото: Фото: Юлия Трухманова

Саратовские единороссы пообещали исключить из партии депутата горсовета Маркса Юлию Трухманову за ее «возмутительные, абсурдные и откровенно глупые высказывания о руководстве страны». Согласно сообщению на сайте отделения, госпожу Трухманову также исключат из фракции и снимут с выборов в новый созыв горсовета, которые пройдут 10 сентября.

Ранее на YouTube-канале «Наш Маркс» появилась часовая аудиозапись спора Юлии Трухмановой с ее соперником по округу №28, самовыдвиженцем Дмитрием Липенским. Он подтвердил “Ъ”, что сделал эту запись сам, а решение выложить ее в сеть принял после консультации с журналистами. По словам кандидата, диалог датирован 7 августа, когда во дворе его дома Юлия Трухманова проводила встречу с избирателями. Господин Липенский к ним присоединился и включил диктофон «с целью запечатлеть возможные провокации». По окончании мероприятия между кандидатами состоялся разговор. В начале записи слышно, как госпожа Трухманова сама разрешает записать ее слова.

Собеседники начали с обсуждения проблем Маркса, поспорили о личности главы района Дмитрия Романова, а затем обсудили роль «Единой России» в деятельности муниципального депутата. «Какая мне разница: едрос я, мандрос я. Я не буду голосовать, если не понимаю. Мне эта партия не мешает. Я не того уровня депутат, который что-то решает. Здесь ни один депутат не решает»,— говорит Юлия Трухманова на записи.

Дискуссия о демократии в России и мире перетекла в обсуждение приватизации 1990-х годов. Собеседница господина Липенского назвала этот процесс мошенничеством, подчеркнув, что придумал его «не Путин»: «Это придумали другие». В ответ соперник депутата напомнил, что в то время Владимир Путин был заместителем мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака. «Он был никто и звать его никак,— парировала депутат.—Он дипломат носил и кофе наливал. Никто». Госпожа Трухманова допустила также другой уничижительный эпитет. Дмитрий Липенский попытался возразить ей, что тогда «губернаторы власть имели», однако госпожа Трухманова стояла на своем: «Перестань, он "никтошка" был».

После публикации аудиозаписи Юлия Трухманова разместила в соцсетях пост, в котором заявила, что диалог состоялся «в частном порядке», а пленка не соответствует его смыслу: «Я пыталась донести до собеседника, что политика действующего президента — единственно правильная», и он никогда «не стоял у истоков мошеннических схем приватизации, таких, например, структур, как МММ», а вырванные из контекста фразы «никаким образом» к нему не относились. «Полагаю, что звукозапись смонтирована. В связи с этим я намерена обратиться в судебные органы для защиты своей чести, достоинства и деловой репутации»,— резюмировала депутат.

В региональном отделении ЕР не смогли уточнить “Ъ”, прошло ли заседание политсовета партячейки, который должен решить судьбу муниципального депутата. Связаться с главой местных партийцев Николаем Панковым “Ъ” тоже не удалось: его пресс-секретарь сообщила, что политик проводит встречи с гражданами в селах, где нет телефонной связи. Сама Юлия Трухманова в течение дня не отвечала на звонки “Ъ”. Впрочем, источник в отделении ЕР рассказал “Ъ”, что партия попросила госпожу Трухманову воздержаться от общения с прессой. По его словам, наиболее благоприятный для партии исход — если в ходе судебного разбирательства будет доказано, что запись смонтирована, а оскорбления касались не Владимира Путина, а самого Дмитрия Липенского.

Господин Липенский, в свою очередь, заверил “Ъ”, что готов к суду, так как располагает исходным файлом с записью. Решение опубликовать разговор он объяснил желанием привлечь внимание к избирательным технологиям, которыми якобы пользуются районные власти в ходе компании: «Я избираюсь уже на протяжении трех лет: пытаюсь избраться в Марксе, в областную думу по округу шел, и в Государственную думу. В каждом округе ЕР выдвигает своего кандидата и номинального. На предыдущих выборах конкуренцию Юлии Трухмановой составлял самовыдвиженец из Энгельса Дмитрий Фролов, в этих он тоже участвует. В случае снятия Трухмановой может сняться и дублер. Я больше всего боюсь этого, потому что в случае снятия второго кандидата выборы в округе будут признаны несостоявшимися». Результаты публикации записи разговора господин Липенский называет «спорными»: «Не скажу, что я рад, но я не отвечаю за ее слова. Это она такие слова произнесла, и поэтому пусть ее партийцы сами разбираются».

Никита Маркелов, Саратов