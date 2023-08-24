Депутат ответит за «никтошку»

Саратовское отделение «Единой России» (ЕР) намерено исключить из партии и снять с выборов депутата горсовета Маркса Юлию Трухманову из-за ее слов о роли нынешнего президента в политике 90-х. Доказывая непричастность Владимира Путина к «мошеннической приватизации», депутат заявила, что в то время он был «никтошка». Запись разговора опубликовал соперник госпожи Трухмановой на осенних выборах Дмитрий Липенский. Сама она уверяет, что пленка смонтирована.
Юлия Трухманова
Фото: Фото: Юлия Трухманова
Саратовские единороссы пообещали исключить из партии депутата горсовета Маркса Юлию Трухманову за ее «возмутительные, абсурдные и откровенно глупые высказывания о руководстве страны». Согласно сообщению на сайте отделения, госпожу Трухманову также исключат из фракции и снимут с выборов в новый созыв горсовета, которые пройдут 10 сентября.
Ранее на YouTube-канале «Наш Маркс» появилась часовая аудиозапись спора Юлии Трухмановой с ее соперником по округу №28, самовыдвиженцем Дмитрием Липенским. Он подтвердил “Ъ”, что сделал эту запись сам, а решение выложить ее в сеть принял после консультации с журналистами. По словам кандидата, диалог датирован 7 августа, когда во дворе его дома Юлия Трухманова проводила встречу с избирателями. Господин Липенский к ним присоединился и включил диктофон «с целью запечатлеть возможные провокации». По окончании мероприятия между кандидатами состоялся разговор. В начале записи слышно, как госпожа Трухманова сама разрешает записать ее слова.
Собеседники начали с обсуждения проблем Маркса, поспорили о личности главы района Дмитрия Романова, а затем обсудили роль «Единой России» в деятельности муниципального депутата. «Какая мне разница: едрос я, мандрос я. Я не буду голосовать, если не понимаю. Мне эта партия не мешает. Я не того уровня депутат, который что-то решает. Здесь ни один депутат не решает»,— говорит Юлия Трухманова на записи.
Дискуссия о демократии в России и мире перетекла в обсуждение приватизации 1990-х годов. Собеседница господина Липенского назвала этот процесс мошенничеством, подчеркнув, что придумал его «не Путин»: «Это придумали другие». В ответ соперник депутата напомнил, что в то время Владимир Путин был заместителем мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака. «Он был никто и звать его никак,— парировала депутат.—Он дипломат носил и кофе наливал. Никто». Госпожа Трухманова допустила также другой уничижительный эпитет. Дмитрий Липенский попытался возразить ей, что тогда «губернаторы власть имели», однако госпожа Трухманова стояла на своем: «Перестань, он "никтошка" был».
После публикации аудиозаписи Юлия Трухманова разместила в соцсетях пост, в котором заявила, что диалог состоялся «в частном порядке», а пленка не соответствует его смыслу: «Я пыталась донести до собеседника, что политика действующего президента — единственно правильная», и он никогда «не стоял у истоков мошеннических схем приватизации, таких, например, структур, как МММ», а вырванные из контекста фразы «никаким образом» к нему не относились. «Полагаю, что звукозапись смонтирована. В связи с этим я намерена обратиться в судебные органы для защиты своей чести, достоинства и деловой репутации»,— резюмировала депутат.
В региональном отделении ЕР не смогли уточнить “Ъ”, прошло ли заседание политсовета партячейки, который должен решить судьбу муниципального депутата. Связаться с главой местных партийцев Николаем Панковым “Ъ” тоже не удалось: его пресс-секретарь сообщила, что политик проводит встречи с гражданами в селах, где нет телефонной связи. Сама Юлия Трухманова в течение дня не отвечала на звонки “Ъ”. Впрочем, источник в отделении ЕР рассказал “Ъ”, что партия попросила госпожу Трухманову воздержаться от общения с прессой. По его словам, наиболее благоприятный для партии исход — если в ходе судебного разбирательства будет доказано, что запись смонтирована, а оскорбления касались не Владимира Путина, а самого Дмитрия Липенского.
Господин Липенский, в свою очередь, заверил “Ъ”, что готов к суду, так как располагает исходным файлом с записью. Решение опубликовать разговор он объяснил желанием привлечь внимание к избирательным технологиям, которыми якобы пользуются районные власти в ходе компании: «Я избираюсь уже на протяжении трех лет: пытаюсь избраться в Марксе, в областную думу по округу шел, и в Государственную думу. В каждом округе ЕР выдвигает своего кандидата и номинального. На предыдущих выборах конкуренцию Юлии Трухмановой составлял самовыдвиженец из Энгельса Дмитрий Фролов, в этих он тоже участвует. В случае снятия Трухмановой может сняться и дублер. Я больше всего боюсь этого, потому что в случае снятия второго кандидата выборы в округе будут признаны несостоявшимися». Результаты публикации записи разговора господин Липенский называет «спорными»: «Не скажу, что я рад, но я не отвечаю за ее слова. Это она такие слова произнесла, и поэтому пусть ее партийцы сами разбираются».