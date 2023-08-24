Чем ниже — тем выше

Создание качественной городской среды, развитие образования и здравоохранения, программа реновации жилья и цифровая трансформация. Такие перспективные направления развития Москвы назвал столичный мэр Сергей Собянин, выступая на Московском урбанистическом форуме. Градоначальник подчеркнул, что такого количества станций метро, как в последнюю декаду, не строилось ни при Иосифе Сталине, ни в постсоветский период, а «по уровню оказания электронных услуг» Москва заняла в рейтинге ООН первое место. Так высоко российскую столицу в ООН ценили в 2018 году, в последующих двух рейтингах Москва заняла соответственно шестое и пятое места.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран По размаху строительства столичного метро Сергей Собянин может превзойти Лазаря Кагановича

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ По размаху строительства столичного метро Сергей Собянин может превзойти Лазаря Кагановича

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Об основных направлениях развития столицы господин Собянин рассказал на Московском урбанистическом форуме. «Проект "Москва" — про то, как сделать наш город самым крутым, самым лучшим городом мира»,— сообщил градоначальник. К перспективным направлениям развития мегаполиса он отнес создание качественной городской среды, развитие образования, здравоохранения, культуры и спорта, системы соцзащиты москвичей, программу реновации жилья и цифровую трансформацию. Особо Сергей Собянин упомянул «транспортный каркас» Москвы, который интенсивно трансформируется последнее десятилетие.

«Задача по своим масштабам немыслимая, нерешаемая, но мы решили ее»,— сказал мэр, упомянув 54-километровое кольцо МЦК, 68-километровый скоростной диаметр и десять пригородных маршрутов электричек, из которых восемь реконструированы в рамках проекта центральных диаметров.

«Такие проекты никому в мире за такие короткие сроки не удавалось реализовать»,— добавил он. Рассказывая о метрополитене, господин Собянин дал понять, что за последнюю декаду построено «такое количество станций, которое не строилось ни во времена Сталина, ни Хрущева, ни Брежнева, ни в постсоветский период».

Ранее городской вице-мэр Максим Ликсутов сообщил, что с 2011 года в Москве открыли 107 новых станций метро и МЦК. Отметим, что в 2012–2020 годах строительство велось в соответствии с постановлением правительства Москвы 194-ПП, утверждающий перечень объектов строительства подземки.

За этот период в Москве было сдано 54 станции и более 177 км путей.

Сейчас строительство ведется по адресной инвестиционной программе на 2022–2025 годы (утверждена постановлением правительства Москвы №2195).

Документ предусматривает выделение 296,4 млрд руб. в 2023 году и по 150 млрд руб. в следующие два года на развитие метрополитена.

Основные средства, согласно АИП, за эти два года должны пойти на прокладку Рублево-Архангельской (69 млрд руб., от станции «Шелепиха» до «Липовой рощи»), Троицкой (48 млрд. руб., от станции «Новаторская» до «Крымской») и Бирюлевской (36 млрд руб., от станции «ЗИЛ» до «Бирюлево») линий метрополитена.

В июне 2023 года господин Собянин уже представил документ о планах развития Москвы до 2030 года — фактически свою предвыборную платформу (выборы столичного градоначальника пройдут в сентябре, кроме действующего мэра, выдвинутого «Единой Россией», в них участвуют еще четверо кандидатов от других парламентских партий). По традиции отсчет в документе велся с 2010 года, когда Сергей Собянин впервые стал мэром Москвы. С этого времени в столице появилось более 500 новых школ и детсадов, 125 поликлиник, 1,2 тыс. км дорог и 118 млн кв. м недвижимости, констатировалось в документе. В будущем горожанам были обещаны «обновленный каркас здравоохранения», персонализация образования и лечения, 70 новых станций подземки и МЦД, 350 км новых дорог, замена всех автобусов электробусами, а также еще более ощутимое снижение уровня преступности (см. “Ъ” от 10 июня).

На Московском урбанистическом форуме господин Собянин назвал тему цифровой трансформации одним из направлений развития мегаполиса. По словам мэра, российская столица заняла первое место в рейтинге ООН «по оказанию электронных услуг в мире». «По версии ООН, не по моей версии, Москва — номер один в мире»,— добавил он. Речь идет о рейтинге E-Government Survey, для которого эксперты ООН каждые два года анализируют мегаполисы мира по нескольким десяткам показателей (в том числе наполнение сайта муниципалитета, предоставление контента и услуг, вовлеченность граждан). В 2018 году Москва действительно заняла в рейтинге первое место, обойдя Лондон, Париж, Сидней и Рим. Но с тех пор было выпущено еще два исследования ООН, на основе расширенного списка показателей (с 40 до 86 критериев). В этих рейтингах «индекс местных онлайн-услуг» Москвы был также оценен высоко: в 2020 году российская столица заняла шестое место, в 2022-м — пятое, причем на одну ступеньку с Москвой в ООН поставили Дубай, Нью-Йорк и Париж.

Александр Воронов