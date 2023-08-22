Маркетплейс на диванах

После перехода в «Яндекс Маркет» экс-менеджеров российского офиса IKEA маркетплейс решил выпускать мебель под собственным брендом. Доля интернет-продаж в сегменте ежегодно растет и уже превышает 16%. Однако эксперты подчеркивают, что средний чек покупки в онлайне значительно ниже, чем в офлайн-магазинах: большинство покупателей предпочитают покупать в интернете только негабаритную мебель.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рисунок: Виктор Чумачев, Коммерсантъ Рисунок: Виктор Чумачев, Коммерсантъ

«Яндекс Маркет» запустил продажу мебели под собственной торговой маркой (СТМ) в среднем ценовом сегменте, рассказали “Ъ” в компании. Сейчас на площадке доступны диваны и кровати, до конца 2023 года ассортимент пополнится мебелью для гостиной, кухни и спальни. В компании рассчитывают, что мебель под собственным брендом займет до 10% от оборота категории на онлайн-площадке. До конца 2025 года ассортимент планируется увеличить до 3 тыс. позиций.

Развивать проект будет команда экс-менеджеров из IKEA, которые перешли в «Яндекс Маркет» после закрытия шведской компанией предприятий в России. Они займутся разработкой продуктов.

Для производства мебели маркетплейс будет работать преимущественно с российскими фабриками. Однако, уточняют в «Яндекс Маркете», параллельно компания начала сотрудничать с производителями из Белоруссии и Китая.

Конкуренты «Яндекс Маркета» пока не торопятся запускать свои СТМ в сегменте мебели. В Wildberries говорят, что у компании нет таких планов, однако она продолжит сотрудничать с российскими производителями в продаже их брендов.

Гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров отмечает, что запуск мебели под СТМ формирует конкурентные преимущества маркетплейса в условиях, когда онлайн-площадкам для привлечения покупателей необходимо предлагать эксклюзивный продукт. Однако, отмечает эксперт, развитие маркетплейсом собственного бренда приведет к тому, что продавцы, реализующие свою продукцию на онлайн-площадке, также столкнутся с дополнительной конкуренцией.

Кроме того, уточняет директор по электронной коммерции «Ангстрема» Руслан Маджитов, для онлайн-торговли крупногабаритной мебелью маркетплейсу придется расширить логистические мощности и предоставлять услуги по сборке.

В целом объем производства мебели в России по итогам первого полугодия начал расти после наблюдавшегося в начале года снижения (см. “Ъ” от 15 августа). Спрос на эту продукцию растет и в онлайн-канале. Доля интернет-продаж мебели и товаров для дома по итогам шести месяцев 2023 года достигает 16,5%, уступая только электронике и бытовой технике (18,3%), следует из данных Ассоциации компаний интернет-торговли. Общий объем рынка электронной коммерции за этот период достиг 2,7 трлн руб.

С начала 2023 года продажи мебели на «Яндекс Маркете» выросли втрое, больше половины приходится на корпусную продукцию.

Оборот этого сегмента в Wildberries в первом полугодии вырос на 103% год к году в денежном выражении, в натуральном — на 134%, а среди наиболее востребованных товаров стеллажи, стулья и столы. По итогам первого полугодия в Hoff онлайн-продажи выросли на 28%, их доля в структуре продаж занимает 30% от общего оборота.

Однако средний чек при онлайн-покупках все еще намного ниже, чем в офлайн-рознице, уточняет сооснователь Mr.Doors Максим Валецкий. По его словам, в интернете удобнее приобретать негабаритные товары, тогда как при покупке кухонь, гостиных все еще работает принцип «ищи онлайн, покупай офлайн». Большинству людей все равно необходим тактильно-визуальный контакт с товаром, чтобы оценить его удобство и качество, соглашается Руслан Маджитов.

В то же время онлайн-площадки для привлечения клиентов могут создавать офлайн-шоурумы или использовать 3D-модели для продвижения товаров, считает господин Бурмистров.

В целом, отмечает Максим Валецкий, на мебельном рынке набирают популярность комплексные интерьерные решения. По его словам, покупатели отдают предпочтение производителям и продавцам, которые реализуют целые комплекты из разных предметов мебели в единой стилистике.

Алина Савицкая, Анастасия Тихомирова