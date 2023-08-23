Мастер дела не боится

В четверг, 24 августа, лидер гонки за номинацию кандидата в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп отправится в Джорджию, чтобы предстать перед судом по четвертому из возбужденных против него уголовных дел. Уже известно, что в тюрьме он не окажется — экс-глава Белого дома заранее договорился внести залог, чтобы пока оставаться на свободе. Однако неизбежный визит в Джорджию, как и расписание этого и других процессов над ним, вмешивается в предвыборный график политика и отвлекает его от участия в кампании. При этом он пытается обернуть ситуацию в свою пользу, обвиняя оппонентов в политическом преследовании. Союзники господина Трампа в Конгрессе также не дремлют и грозят уже в сентябре запустить процедуру импичмента президента Джо Байдена.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дональд Трамп

Фото: Vincent Carchietta/USA TODAY Sports, Reuters Дональд Трамп

Фото: Vincent Carchietta/USA TODAY Sports, Reuters

Пока кандидаты в президенты США от Республиканской партии готовились к первым дебатам в Милуоки 23 августа, лидер гонки среди консерваторов Дональд Трамп был занят совершенно другими делами — уголовными. От участия в дебатах с конкурентами по праймериз бывший американский лидер громогласно отказался. По мнению господина Трампа, его рейтинг настолько высок, что выходить на один ринг с безнадежно отстающими соперниками даже неприлично.

С одной стороны, этот аргумент мог показаться проявлением заносчивости, поскольку дебаты во время президентской гонки всегда были неотъемлемой частью политического и электорального процесса, правилами участия в котором в США не принято пренебрегать. С другой стороны, преимущество Дональда Трампа перед кандидатами-однопартийцами столь подавляющее, что аргументы экс-президента не лишены смысла. Практически все опросы, проведенные в августе, показали, что за господина Трампа готовы проголосовать от 51% до 62% республиканского электората, и за этот месяц на фоне сразу двух возбужденных против него уголовных дел рейтинг политика лишь подрос. Поэтому зачем тратить время на долгий перелет в Висконсин, единственная цель которого увеличить число сторонников, если оно и без того растет — так, видимо, рассудил Дональд Трамп.

Тем более что, если бы он отправился на дебаты, сразу после них ему предстоял бы еще один перелет — в Джорджию. А его 77-летний политик никоим образом избежать не мог. До 25 августа ему и еще 18 его предполагаемым сообщникам было необходимо явиться в суд округа Фултон в Атланте по делу о попытке вмешаться в подведение итогов выборов-2020 в штате Джорджия и сдаться правосудию (см. “Ъ” от 16 августа). Одним из возможных сценариев был арест политика в зале суда и помещение его в изолятор на время судебного разбирательства, которое раньше следующего года явно не закончится. Однако господину Трампу и его адвокатам удалось заранее договориться, что бывший президент-миллиардер заплатит залог в $200 тыс. и будет отпущен.

Залог, правда, не единственное условие для господина Трампа остаться на свободе до финального суда. Помимо этого, ему запретят угрожать свидетелям, воздействовать на предполагаемых сообщников «или иным способом препятствовать отправлению правосудия», говорится в заранее опубликованном решении суда округа Фултон. Отдельно господину Трампу как любителю соцсетей судьи напомнили, что посты и репосты в интернете также подпадают под категорию возможных «актов запугивания». Контактировать с другими обвиняемыми по джорджийскому делу, среди которых бывший мэр Нью-Йорка и близкий соратник экс-президента Руди Джулиани, политику также разрешено только в присутствии адвокатов.

Между тем Дональд Трамп решил не затягивать с появлением в Атланте до полудня 25 августа и пообещал явиться в суд уже в четверг, 24 августа. «Вы только вообразите! В четверг я отправляюсь в Атланту, штат Джорджия, чтобы быть арестованным леворадикальным окружным прокурором Фани Уиллис»,— написал республиканец в своей соцсети TruthSocial, хотя к тому моменту, очевидно, уже знал, что в тюрьму его пока не отправят. А чтобы вновь заявить о своей невиновности, добавил:

«Никто и никогда так не боролся за честность выборов, как президент Дональд Трамп. За это я с гордостью будут арестован завтра днем в Джорджии. Боже, благослови Соединенные Штаты Америки!!!»

Так или иначе, пока Дональду Трампу — первому в истории среди действующих и бывших президентов США, попавшему под уголовное преследование, да еще сразу по четырем делам,— удается обращать ситуацию себе на пользу. Республиканец настаивает на своей невиновности и громко заявляет о политических мотивах оппонентов-демократов убрать его с дороги на пути к Белому дому. Электорат ему сочувствует, а большинство однопартийцев вынуждены публично расценивать происходящее как давление со стороны демократической администрации. И хотя среди консерваторов есть те, кто не склонен так считать и не сомневается в независимости американской Фемиды, пока консервативная общественность воспринимает происходящее именно так, как надо господину Трампу.

Тем временем его соратники в Конгрессе в стремлении помочь своему лидеру и расквитаться с демократами за два импичмента в бытность Дональда Трампа президентом готовятся провести через аналогичную процедуру и действующего главу Белого дома Джо Байдена. Как заявил спикер Палаты представителей, где большинство мест контролируют республиканцы, Кевин Маккарти, расследование финансовой деятельности господина Байдена и его сына Хантера может быть запущено уже в сентябре, когда законодатели вернутся с каникул.

«Будем ли мы проводить расследование по импичменту, зависит главным образом от того, предоставят ли нам документы, которые мы запрашиваем»,— сказал господин Маккарти, ранее уже допускавший запуск процедуры. По его словам, семейство Байден могло бы предоставить конгрессменам выписки с банковских счетов и кредитных карт, и тогда бы, возможно, не пришлось доводить дело до импичмента.

Риторические упражнения спикера в Палате представителей вполне объяснимы. Несмотря на то что сын президента, возможно, и был замешан в неких финансовых махинациях, очевидных доказательств причастности к этому Джо Байдена нет. А потому запуск импичмента, который к тому же, вероятнее всего, провалится в Сенате, позволит демократам также заявить о политическом преследовании своего лидера. Разница только в том, что делами Дональда Трампа занимаются следователи и судьи, а импичментом господина Байдена придется заняться политикам. Но если это все-таки произойдет, то впервые в истории США два главных кандидата на ключевой пост в стране от конкурирующих партий окажутся под подозрением в преступлениях в разгар президентских выборов.

Алексей Забродин