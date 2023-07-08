Падение рубля, нападение на Милашину и запуск Threads

Цитаты недели

«Не надо строить теорий заговора о слабом рубле в интересах бюджета» (глава Банка России Эльвира Набиуллина прокомментировала падение рубля).

«Мы обновим политические связи, появится Совет НАТО—Украина, наши лидеры подтвердят, что Украина станет членом НАТО» (генсек НАТО Йенс Столтенберг о грядущем саммите альянса в Вильнюсе).

«Классическое такое похищение, как раньше все это было, просто давно такого не было» (журналистка «Новой газеты» Елена Милашина о нападении на нее и адвоката Александра Немова в Чечне).

«Если вы думаете, что Путин такой зловредный и злопамятный, что его завтра "замочат" где-то… Нет, этого не будет» (президент Белоруссии Александр Лукашенко о судьбе главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина).

«Конкуренция — это нормально, нечестная игра — нет» (Владелец соцсети Twitter Илон Маск о запуске Threads).

Инициативы недели

Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе саммита Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества призвал увеличить долю национальных валют в торговых расчетах между странами объединения.

Россия в августе добровольно сократит экспорт нефти на 500 тыс. баррелей в сутки.

Минфин РФ намерен внести поправки о корректировке параметров налогообложения нефтяной отрасли.

Правительство РФ планирует до конца 2023 года освободить от НДФЛ бизнесменов, которые перепишут активы с зарубежных структур в личную собственность.

Финляндия продлила ограничения на въезд россиян и выдачу виз. Россия в ответ закроет генконсульство Финляндии в Санкт-Петербурге.

ЛДПР внесла в Госдуму законопроект об учреждении звания «Город-герой специальной военной операции».

Власти Оркнейских островов изучают возможность выхода из Великобритании и присоединения к Норвегии.

Twitter подаст иск против корпорации Meta (признана экстремистской и запрещена в РФ) из-за запуска соцсети Threads.

По букве закона

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил провести проверку и представить доклад по факту нападения на журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова.

Генпрокуратура РФ признала нежелательными деятельность организаций The Altai Project и Human Rights House Foundation.

Прокуратура Московской области проводит проверку американской компании Mars на предмет финансирования ВСУ.

Замоскворецкий суд Москвы арестовал совладельца ликеро-водочных заводов «Русский север» и «Родник и К» Александра Беспалова по делу о взятке.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал закон о введении на территории города курортного сбора.

На заседании Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества было принято решение о предоставлении Ирану полноправного членства в организации.

Отставки и назначения

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг останется на своем посту до 1 октября 2024 года.

Гендиректор СУЭК Максим Басов покидает должность, пост займет его заместитель Александр Редькин.

Гендиректор ТАСС Сергей Михайлов покинул пост по собственному желанию. Его место занял Андрей Кондрашов, ранее работавший первым заместителем гендиректора ВГТРК.

Гендиректор «ВКонтакте» Марина Краснова и технический директор Александр Тоболь покидают компанию. Управление переходит к коллегиальному органу, в состав которого войдут менеджеры VK и «ВКонтакте».

Первый замгендиректора Третьяковской галереи Ринат Шигапов, который подписывал распоряжение о передаче «Троицы» Троице-Сергиевой лавре, покинул должность.

Цифры недели

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин: при отсутствии форс-мажора в 2023 году ВВП вырастет более чем на 2%.

Минфин РФ оценил объем доходов федерального бюджета за январь—июнь в 12,3 трлн руб. (сокращение на 12% год к году). Объем расходов составил 14,9 трлн руб. (рост на 19% год к году). Нефтегазовые доходы сократились на 47% и составили 3,382 трлн руб.

ФАС РФ перевыполнила план по доходам в 2022 году на 251% и направила в бюджет 7,51 млрд руб.

Еврокомиссия сообщила, что в ЕС заморожено €207 млрд российских активов.

Юань занял первое место по объему биржевых валютных торгов, обогнав американскую валюту.

Четверть российских банков отказалась от вкладов в недружественных валютах.

BBI: состояние российских миллиардеров с начала 2023 года выросло на $16,6 млрд.

Каждый пятый россиянин считает продукты питания дорогостоящим товаром.

Число погибших после разрушения Каховской ГЭС выросло до 55.

Россия и Украина совершили обмен военнопленными по формуле «45 на 45».

Администрация Ростова-на-Дону: ущерб от действий «Вагнера» в городе составил 92,5 млн рублей.

За первую половину 2023 года SpaceX успешно совершила 21 коммерческий запуск (64% от общего числа запусков во всем мире), став фактически монополистом в космосе.

Сделки недели

Бывший владелец автоконцерна «Соллерс» Вадим Швецов вышел из каршеринга Green Crab во Владивостоке — теперь предприятие на 100% принадлежит «РусГидро».

DIY-ритейлер «Бауцентр» выкупил торговый комплекс «Акварель» у «Нью Иммо Холдинга», подконтрольного владельцам французского ритейлера Auchan.