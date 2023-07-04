Губернатор Петербурга подписал закон о введении курортного сбора

Сегодня, 4 июля, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал закон о введении на территории города курортного сбора. Его начнут взимать с 1 апреля 2024 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

«С 1 октября 2023 года по 31 декабря 2024 года на территории Санкт-Петербурга проводится эксперимент по развитию курортной инфраструктуры в целях сохранения, восстановления и развития курортов, формирования единого туристского пространства и создания благоприятных условий для устойчивого развития сферы туризма»,— уточняется в сообщении администрации Петербурга.

Ранее «Ъ» писал, что в Смольном предложили сдвинуть сроки введения курортного сбора на 1 апреля 2024 года. Еще в марте начать программу предлагали с 1 августа текущего года. Представители гостиничного бизнеса отнеслись к предполагаемому переносу положительно. Но в целом идею сбора в городе восприняли скептически.

Суть курортного сбора в том, что совершеннолетним туристам, которые остались в городе более чем на сутки, придется заплатить по 100 руб. за каждый день пребывания. Собирать деньги с гостей города в день заселения будут сами отели, гостиницы, хостелы и иные объекты временного размещения. Средства будут перечисляться в городской бюджет.

Как Минэкономики перепридумывало механизм курортного платежа — в материале «Ъ» «Туристам дали время на сбор».

Андрей Цедрик, Санкт-Петербург