Генпрокуратура признала нежелательной деятельность экологической организации The Altai Project

Генеральная прокуратура РФ признала нежелательной на территории России деятельность американской неправительственной организации The Altai Project. Надзорное ведомство считает, что «ключевым направлением работы организации является саботирование строительства газопровода "Сила Сибири-2"».

Генпрокуратура утверждает, что The Altai Project призывает жертвовать денежные средства на проведение экологических исследований, «которые докажут якобы пагубное влияние газопровода, а также на пропагандистскую работу в российском и международном обществе, целью которой является донести до общественности тезис о необходимости ''сражаться за священные места'' в Республике Алтай». Из пресс-релиза ведомства следует, что на сайте организации содержится «призыв к участию в акциях протеста и неповиновения».

Помимо этого генпрокуратура заявила, что The Altai Project выступает против разработки Кара-Кульского месторождения, «аргументируя свою позицию ''негативными последствиями'' для экологии региона». Ведомство обвинило организацию в нанесении «экономического ущерба России», поддержке «интересов иностранных предприятий» и «умышленном ограничении конкурентноспособности российских компаний».

«Формально выступая за охрану природы, она вмешивается во внутренние дела Российской Федерации, может нанести ущерб безопасности России в экономической сфере»,— заключили в Генпрокуратуре, подчеркнув, что деятельность The Altai Project «выходит за рамки декларированных целей и задач».

The Altai Project — образованный в 1998 году проект, который нацелен на защиту дикой природы и поддержку коренных народов России. Основательница — гражданка США Дженнифер Кастнер. С 2007 года организация вошла в состав некоммерческой экологической группы Earth Island Institute (поддерживает охрану окружающей среды). Затем совместно с 20-ю неправительственными американскими организациями The Altai Project организовал «Алтайский альянс», нацеленный на защиту российского региона.

Лусине Баласян