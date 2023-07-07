Через Маска к звездам

За первую половину этого года SpaceX успешно совершила 21 коммерческий запуск. Это 64% от общего числа запусков во всем мире и уже близко к показателю компании за весь прошлый год. Ситуация на рынке сложилась таким образом, что компания Илона Маска стала фактически монополистом в космосе. И в обозримом будущем это вряд ли изменится.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Старт ракеты-носителя Falcon 9, доставившей к Международной космической станции корабль Crew Dragon с четырьмя астронавтами на борту (21 мая 2023 года)

Фото: John Raoux / AP Старт ракеты-носителя Falcon 9, доставившей к Международной космической станции корабль Crew Dragon с четырьмя астронавтами на борту (21 мая 2023 года)

Фото: John Raoux / AP

Илон Маск создал SpaceX в 2002 году, чтобы воплотить свою дерзкую мечту — отправить человека на Марс. Сделать это ему пока не удалось, а предназначенный для этой цели Starship взорвался в апреле этого года через четыре минуты после старта. Но технические неполадки, аварии, пробы и ошибки — неотъемлемая часть строительства столь сложных устройств, как космические ракеты. Да и у Илона Маска нет поводов для расстройства — его компания — уже монополист на рынке, зарабатывающий десятки миллионов долларов за каждый коммерческий запуск.

Как пишет The Wall Street Journal, конкурентов у SpaceX на рынке практически нет и в ближайшем будущем не предвидится.

SpaceX выполнила за первые шесть месяцев этого года 21 успешный коммерческий запуск. Это почти две трети от их общемирового числа. За весь 2022 год компания Илона Маска совершила всего 27 запусков, а значит, этот результат с высокой долей вероятности будет превзойден в этом году. Более того, в этой статистике не учитываются запуски для вывода на орбиту спутников Starlink — подразделения самой SpaceX.

Другие компании просто не могут запускать ракеты так же часто и так же дешево, отмечает WSJ. Ближайший преследователь SpaceX по количеству запусков — новозеландская Rocket Lab. На ее счету в этом году целых пять запусков — в четыре раза меньше, чем у SpaceX. Следующая в списке — Индийская организация космических исследований с тремя запусками за полгода. У всех остальных — максимум один коммерческий запуск, а то и ни одного.

Все основные конкуренты SpaceX сейчас заняты строительством собственных ракет нового поколения. Работы над ними ведутся уже несколько лет, но ни одна из них до сих пор ни разу не запускалась. Это и Vulcan Centaur от United Launch Alliance (совместного предприятия Boeing и Lockheed Martin), и New Glenn от Blue Origin Ричарда Бренсона, и Ariane 6 от французской ArianeGroupe. К слову, Ariane 5 в минувшую среду, 5 июля, выполнила свой последний в истории полет. Когда будет готова ракета следующего поколения — не известно.

Помогли SpaceX и антироссийские санкции, введенные после начала специальной военной операции на Украине. Клиенты, рассчитывавшие на запуски ракет «Союз», теперь вынуждены обращаться к другим операторам.

А выбор на рынке, как уже отмечалось, невелик. Большинство в итоге приходят к SpaceX. Так, компания Илона Маска только в прошлую субботу совершила такой запуск для Европейского космического агентства.

В распоряжении SpaceX есть тяжелые ракеты Falcon 9 и сверхтяжелые Falcon Heavy, которые компания со временем научилась еще и использовать больше одного раза. Один запуск Falcon 9 обходится клиенту в $67 млн, а Falcon Heavy — в $97 млн. Есть еще возможность «ракетошеринга» — заказать вывод полезного груза на орбиту совместно с другими клиентами. Цена — $6,5 тыс. за 1 кг груза на Falcon 9.

По оценкам Deutsche Bank, общемировой доход компаний от запусков в 2022 году составил $8 млрд. К 2025 году эта сумма может увеличиться до $13 млрд, львиная доля из которых придется на SpaceX. А ведь сейчас компания Илона Маска занята разработкой ракеты Starship. Деньги от нынешних запусков, в свою очередь, идут и на ее развитие. Участники рынка и аналитики уверены: в случае успеха этот проект окончательно превратит господина Маска в короля космоса.

Кирилл Сарханянц