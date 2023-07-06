Лукашенко считает, что Путин не станет «мочить» Пригожина

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина не «замочат» в России. По его словам, господин Пригожин до сих пор находится в РФ, а его бойцы — в своих лагерях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Лукашенко

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Александр Лукашенко

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

По информации господина Лукашенко, господин Пригожин «абсолютно точно» находится на свободе. «Что с ним будет дальше? Ну, всякое в жизни бывает. Но если вы думаете, что Путин такой зловредный и злопамятный, что его завтра "замочат" где-то… Нет, этого не будет»,— сказал белорусский лидер в общении с журналистами (цитата по БелТА). Александр Лукашенко отметил, что Владимир Путин знает Евгения Пригожина «еще с Санкт-Петербурга, когда они там жили и работали», и у них были «очень добрые отношения друг с другом, может быть, даже больше, чем добрые».

Последний раз господин Лукашенко связывался с господином Пригожиным накануне, 5 июля. Они обсуждали дальнейшие действия по ЧВК «Вагнер». Евгений Пригожин, по словам господина Лукашенко, заявил о желании «работать во имя России, во благо России» и «выполнять свой долг до конца, так, как мы договоримся и будет принято решение соответствующими органами власти».

«А что касается "предатели", "изменники" и прочее — это была первая реакция президента Путина утром в субботу. Я думаю, что с течением времени она, может, и не поменялась, оценки, может быть, не изменились, но стали гораздо мягче. И одно дело высказать на весь мир, а другое дело, что у тебя внутри»,— добавил белорусский лидер.

Евгений Пригожин в конце июня предпринял попытку мятежа в России. Он объявил о проведении «марша справедливости». Бойцы ЧВК «Вагнер» пересекли границу, установили контроль над военными объектами в Ростове-на-Дону и зашли вместе с военной техникой и вооружением в несколько российских регионов. Ситуация была урегулирована примерно за сутки при посредничестве Александра Лукашенко. По условиям соглашения Евгений Пригожин должен уехать в Белоруссию, российские власти обязались закрыть уголовное дело о мятеже и не преследовать бойцов ЧВК. Последние могут подписать контракт с Минобороны, уйти в Белоруссию или вернуться к семьям.

Об отношении россиян к попытке мятежа читайте в публикации «Ъ» «Народ не прислушался к "Вагнеру"».

Леонид Уварчев