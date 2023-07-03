«ВКонтакте» передадут по команде

Генеральный и технический директора «ВКонтакте» Марина Краснова и Александр Тоболь покинули компанию. По информации «Ъ», ушел также директор по маркетингу и развитию Александр Володин. В результате изменится вся система управления соцсетью: операционное руководство перейдет к некоему коллегиальному органу, в который войдут менеджеры «ВКонтакте» и группы VK. Источники «Ъ» объясняют изменения расхождением во взглядах на дальнейшее развитие «ВКонтакте» между ее собственным руководством и головным холдингом VK.

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VK объявила об уходе гендиректора «ВКонтакте» Марины Красновой и создании «управляющей команды» — коллегиального органа, который будет отвечать за операционную деятельность и развитие соцсети. По сообщению группы, в его состав войдут представители менеджмента «ВКонтакте» и группы VK. В последней отказались раскрыть «Ъ» список участников команды.

Также свой пост покинул вице-президент по технологиям и разработке VK Александр Тоболь, совмещавший эту должность с должностью технического директора «ВКонтакте». Ушедшие топ-менеджеры, по сообщению VK, займутся неким «собственным проектом». Источник «Ъ», знакомый с ситуацией в VK, уточнил, что из компании ушел и директор по маркетингу и развитию «ВКонтакте» Александр Володин. В VK отказались комментировать эту информацию, господин Володин не ответил «Ъ».

Марина Краснова работала в соцсети с 2012 года, возглавила ее в марте 2021-го. Александр Тоболь был одним из назначенных в декабре 2022 года трех вице-президентов VK — вместе с Иваном Мыздриковым (курирует RuStore и сервисы по продуктивности) и Рустамом Хайбулловым (курирует стратегические проекты). Александр Володин был назначен на свой пост в декабре 2021 года, до этого занимался в VK развитием и коммуникациями.

У VK (до октября 2022 года — Mail.ru Group) уже есть опыт создания коллегиальных органов управления. Так, одновременно с назначением госпожи Красновой гендиректором «ВКонтакте» группа объявляла о создании стратегического совета, который должен был заниматься планированием развития этой соцсети и «Одноклассников». С тех пор публичной информации о работе совета не было.

Источник «Ъ», близкий к Минцифры отмечает, что уход Марины Красновой и Александра Тоболя «стал неожиданностью».

«Фактически они отвечали за развитие видеосервисов холдинга, которые сейчас для VK в приоритете,— добавляет собеседник “Ъ”.— Компания планировала масштабное обновление в ближайшее время».

Собеседник «Ъ», близкий к VK, отмечает, что «ВКонтакте» «всегда стояла несколько автономно от холдинга, основной офис соцсети расположен в Санкт-Петербурге, и только там работает около 2 тыс. человек». Руководство «ВКонтакте», добавляет источник «Ъ», «традиционно имело вес в принятии решений, поскольку без надстройки в виде соцсети продвигать другие сервисы, которые развивает холдинг, невозможно: она обеспечивает основной трафик».

Марина Краснова руководила соцсетью еще до прихода в VK новой команды во главе с Владимиром Кириенко, подчеркивает собеседник «Ъ»: «Их взгляды на вопросы дальнейшего развития соцсети и отдельных сервисов холдинга могли разойтись. Скорее всего, смена руководства стала единственным вариантом полноценно интегрировать соцсеть в сложную корпоративную структуру холдинга с большим числом интересантов».

Источник «Ъ» на рынке сомневается в эффективности коллегиального управления: «Такой большой структуре требуется отдельный руководитель».

Однако аналитик ФГ «Финам» Леонид Делицын называет «ВКонтакте» «достаточно зрелой структурой, чтобы ей мог управлять коллегиальный орган». «Свою долю аудитории они успешно сохраняют, хотя Telegram и в большей степени выиграл от изменения политической обстановки»,— добавил аналитик.

Первые лица, по мнению господина Делицына, играют более значимую роль в начале становления компании: «В случае с «ВКонтакте» это были визионеры Павел и Николай Дуровы. Mail.ru Group с тех пор по большей части пыталась сохранить унаследованное».

Юрий Литвиненко, Юлия Тишина, Вадим Красников