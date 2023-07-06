Передавший «Троицу» в Лавру замгендиректора Третьяковки покинул музей

Первый заместитель генерального директора Третьяковской галереи Ринат Шигапов, который подписывал распоряжение о временной передаче «Троицы» Троице-Сергиевой лавре в июле 2022 года, покинул должность. Об этом рассказали РБК два источника в музее.

По данным издания, после ухода из Третьяковки Ринат Шигапов стал президентом фонда «Национальное культурное наследие», который проектирует культурные центры в регионах. Решение о его назначении попечительский совет фонда принял 28 июня, приказ подписали на следующий день.

Ринат Шигапов курировал в музее строительство и ремонт. Он работал в музее в период активного строительства филиалов в Самаре, Владивостоке, Калиниграде. В июле 2022 года прошлый гендиректор Третьяковки Зельфира Трегулова говорила, что Ринат Шигапов — «невероятно опытный строитель, высокопрофессиональный человек».

Кроме того, Ринат Шигапов заменял гендиректора Третьяковки, когда она уходила на больничный перед окончательной передачей «Троицы» в июне.

15 мая в РПЦ заявили, что президент решил отдать «Троицу» Андрея Рублева церкви. На протяжении десятилетий произведение 15-го века находилось в Третьяковке. Искусствоведы утверждают, что необходимые условия для хранения иконы могут предоставить только в музее.

«Троица» будет в храме Христа Спасителя до дня празднования памяти преподобного Сергия Радонежского 18 июля. Из храма отправят на реставрацию, которая может затянуться на год.

Анастасия Ларина