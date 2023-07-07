Число погибших после разрушения Каховской ГЭС выросло до 55 человек

Спасатели нашли тела еще двух погибших в результате разрушения Каховской ГЭС в Херсонской области, общее количество погибших увеличилось до 55 человек, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб.

«В течение суток обнаружены тела еще двух погибших, всего погибли 55 человек»,— сказал собеседник агентства.

Каховская ГЭС была разрушена 6 июня. Вода затопила населенные пункты по обе стороны Днепра, левый берег контролируют российские войска, правый — украинские. На подконтрольной России территории было затоплено 22,9 тыс. жилых домов. Было эвакуировано 7 тыс. человек, пострадало 80. По состоянию на 30 июня подтопленными после разрушения Каховской ГЭС остаются шесть населенных пунктов в Херсонской области. Россия и Украина обвиняют друг друга в подрыве станции.

Эрдни Кагалтынов